https://ria.ru/20250702/dtp-2026755379.html

В Москве в ДТП с участием скорой пострадали пять человек

В Москве в ДТП с участием скорой пострадали пять человек - РИА Новости, 02.07.2025

В Москве в ДТП с участием скорой пострадали пять человек

Дорожно-транспортное происшествие с участием скорой помощи и легкового автомобиля произошло в Москве в среду, пострадали 5 человек, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T15:19:00+03:00

2025-07-02T15:19:00+03:00

2025-07-02T15:19:00+03:00

происшествия

москва

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Дорожно-транспортное происшествие с участием скорой помощи и легкового автомобиля произошло в Москве в среду, пострадали 5 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента здравоохранения. "Машина скорой помощи следовала по главной дороге, не нарушая правил дорожного движения. Столкновение произошло с легковым автомобилем, выезжающим со второстепенной дороги, не по вине водителя скорой помощи. В результате ДТП пострадали 5 человек", - рассказали в пресс-службе. В ведомстве отметили, что трое из пострадавших госпитализированы без серьезных травм, два человека от госпитализации отказались. Пациентов в машине скорой в момент ДТП не было. -0-

https://ria.ru/20250328/moskva-2008042721.html

москва

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2025

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва