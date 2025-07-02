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В Москве в ДТП с участием скорой пострадали пять человек
В Москве в ДТП с участием скорой пострадали пять человек - РИА Новости, 02.07.2025
В Москве в ДТП с участием скорой пострадали пять человек
Дорожно-транспортное происшествие с участием скорой помощи и легкового автомобиля произошло в Москве в среду, пострадали 5 человек, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T15:19:00+03:00
2025-07-02T15:19:00+03:00
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Дорожно-транспортное происшествие с участием скорой помощи и легкового автомобиля произошло в Москве в среду, пострадали 5 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента здравоохранения. "Машина скорой помощи следовала по главной дороге, не нарушая правил дорожного движения. Столкновение произошло с легковым автомобилем, выезжающим со второстепенной дороги, не по вине водителя скорой помощи. В результате ДТП пострадали 5 человек", - рассказали в пресс-службе. В ведомстве отметили, что трое из пострадавших госпитализированы без серьезных травм, два человека от госпитализации отказались. Пациентов в машине скорой в момент ДТП не было. -0-
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происшествия, москва
В Москве в ДТП с участием скорой пострадали пять человек
В Москве пять человек пострадали в ДТП со скорой помощью и легковушкой
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Дорожно-транспортное происшествие с участием скорой помощи и легкового автомобиля произошло в Москве в среду, пострадали 5 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.
"Машина скорой помощи следовала по главной дороге, не нарушая правил дорожного движения. Столкновение произошло с легковым автомобилем, выезжающим со второстепенной дороги, не по вине водителя скорой помощи. В результате ДТП пострадали 5 человек", - рассказали в пресс-службе.
В ведомстве отметили, что трое из пострадавших госпитализированы без серьезных травм, два человека от госпитализации отказались. Пациентов в машине скорой в момент ДТП не было. -0-