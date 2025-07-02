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В МИД не видят оснований для возобновления действия ДСНВ - РИА Новости, 02.07.2025
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15:45 02.07.2025
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В МИД не видят оснований для возобновления действия ДСНВ
В МИД не видят оснований для возобновления действия ДСНВ - РИА Новости, 02.07.2025
В МИД не видят оснований для возобновления действия ДСНВ
Оснований для полноформатного возобновления действия ДСНВ сегодня не просматривается, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова. РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T15:45:00+03:00
2025-07-02T15:45:00+03:00
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москва
россия
сша
мария захарова
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Оснований для полноформатного возобновления действия ДСНВ сегодня не просматривается, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова. "Оснований для полноформатного возобновления действия договора о сокращении стратегически наступательных вооружений (ДСНВ - ред.) в текущих условиях не просматривается", - сказала Захарова в ответ на соответствующий вопрос на брифинге в среду. Она уточнила, что Москва не раз обозначала предпосылки для перезапуска переговорного процесса, но ключевым препятствием остается нынешнее состояние российско-американских отношений. "Вашингтону необходимо вернуться к практическому соблюдению фундаментальных принципов ДСНВ", - подчеркнула представитель МИД. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в апреле заявлял, что России не поступали от США предложения обсудить стратегические отношения в двустороннем формате, но если такие будут, то Москва объяснит, как видит равноправные разговоры и переговоры об обеспечении стратегической стабильности.
https://ria.ru/20250509/ryabkov-2015929619.html
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в мире, москва, россия, сша, мария захарова, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Москва, Россия, США, Мария Захарова, Сергей Лавров, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
В МИД не видят оснований для возобновления действия ДСНВ

Захарова: оснований для возобновления действия ДСНВ сегодня не просматривается

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Оснований для полноформатного возобновления действия ДСНВ сегодня не просматривается, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
«
"Оснований для полноформатного возобновления действия договора о сокращении стратегически наступательных вооружений (ДСНВ - ред.) в текущих условиях не просматривается", - сказала Захарова в ответ на соответствующий вопрос на брифинге в среду.
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Она уточнила, что Москва не раз обозначала предпосылки для перезапуска переговорного процесса, но ключевым препятствием остается нынешнее состояние российско-американских отношений.
«
"Вашингтону необходимо вернуться к практическому соблюдению фундаментальных принципов ДСНВ", - подчеркнула представитель МИД.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в апреле заявлял, что России не поступали от США предложения обсудить стратегические отношения в двустороннем формате, но если такие будут, то Москва объяснит, как видит равноправные разговоры и переговоры об обеспечении стратегической стабильности.
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