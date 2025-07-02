В МИД не видят оснований для возобновления действия ДСНВ
Захарова: оснований для возобновления действия ДСНВ сегодня не просматривается
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Оснований для полноформатного возобновления действия ДСНВ сегодня не просматривается, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
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"Оснований для полноформатного возобновления действия договора о сокращении стратегически наступательных вооружений (ДСНВ - ред.) в текущих условиях не просматривается", - сказала Захарова в ответ на соответствующий вопрос на брифинге в среду.
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Она уточнила, что Москва не раз обозначала предпосылки для перезапуска переговорного процесса, но ключевым препятствием остается нынешнее состояние российско-американских отношений.
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"Вашингтону необходимо вернуться к практическому соблюдению фундаментальных принципов ДСНВ", - подчеркнула представитель МИД.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в апреле заявлял, что России не поступали от США предложения обсудить стратегические отношения в двустороннем формате, но если такие будут, то Москва объяснит, как видит равноправные разговоры и переговоры об обеспечении стратегической стабильности.
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