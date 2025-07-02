https://ria.ru/20250702/dsnv-2026761133.html

В МИД не видят оснований для возобновления действия ДСНВ

В МИД не видят оснований для возобновления действия ДСНВ - РИА Новости, 02.07.2025

В МИД не видят оснований для возобновления действия ДСНВ

Оснований для полноформатного возобновления действия ДСНВ сегодня не просматривается, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова. РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T15:45:00+03:00

2025-07-02T15:45:00+03:00

2025-07-02T15:45:00+03:00

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сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Оснований для полноформатного возобновления действия ДСНВ сегодня не просматривается, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова. "Оснований для полноформатного возобновления действия договора о сокращении стратегически наступательных вооружений (ДСНВ - ред.) в текущих условиях не просматривается", - сказала Захарова в ответ на соответствующий вопрос на брифинге в среду. Она уточнила, что Москва не раз обозначала предпосылки для перезапуска переговорного процесса, но ключевым препятствием остается нынешнее состояние российско-американских отношений. "Вашингтону необходимо вернуться к практическому соблюдению фундаментальных принципов ДСНВ", - подчеркнула представитель МИД. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в апреле заявлял, что России не поступали от США предложения обсудить стратегические отношения в двустороннем формате, но если такие будут, то Москва объяснит, как видит равноправные разговоры и переговоры об обеспечении стратегической стабильности.

https://ria.ru/20250509/ryabkov-2015929619.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, москва, россия, сша, мария захарова, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)