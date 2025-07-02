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Репродуктивную диспансеризацию прошли более 400 тысяч жителей МО за полгода

Репродуктивную диспансеризацию прошли более 400 тысяч жителей МО за полгода - РИА Новости, 02.07.2025

Репродуктивную диспансеризацию прошли более 400 тысяч жителей МО за полгода

В Московской области активно реализуется программа репродуктивного медицинского обследования населения. С начала года свыше 425 тысяч жителей региона в возрасте РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T15:14:00+03:00

2025-07-02T15:14:00+03:00

2025-07-02T15:14:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. В Московской области активно реализуется программа репродуктивного медицинского обследования населения. С начала года свыше 425 тысяч жителей региона в возрасте от 18 до 49 лет получили возможность бесплатно оценить состояние своего здоровья, написал 360.ru.Программа предусматривает проведение всестороннего медосмотра. Для женщин предусмотрено посещение акушера-гинеколога, УЗИ органов малого таза и молочных желез, а также сдача анализа на цитологию. Мужчины имеют доступ к консультации специалиста-уролога, который может направить пациента на дополнительные лабораторные тесты, в частности на инфекции.Заместитель губернатора Московской области Людмила Болатаева подчеркнула важность заботы о здоровье перед планируемым зачатием ребенка."При планировании беременности парам крайне важно ответственно подходить к своему здоровью. В нашем регионе жители могут абсолютно бесплатно проверить свое репродуктивное здоровье по полису ОМС", – сообщила она.Обследование доступно во всех поликлиниках по месту проживания.

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье)