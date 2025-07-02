Рейтинг@Mail.ru
Репродуктивную диспансеризацию прошли более 400 тысяч жителей МО за полгода - РИА Новости, 02.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
15:14 02.07.2025
https://ria.ru/20250702/dispanser-2026754677.html
Репродуктивную диспансеризацию прошли более 400 тысяч жителей МО за полгода
Репродуктивную диспансеризацию прошли более 400 тысяч жителей МО за полгода - РИА Новости, 02.07.2025
Репродуктивную диспансеризацию прошли более 400 тысяч жителей МО за полгода
В Московской области активно реализуется программа репродуктивного медицинского обследования населения. С начала года свыше 425 тысяч жителей региона в возрасте РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T15:14:00+03:00
2025-07-02T15:14:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/21780/39/217803964_0:170:2953:1831_1920x0_80_0_0_8256606dd0066a7b65278413ff3e329a.jpg
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. В Московской области активно реализуется программа репродуктивного медицинского обследования населения. С начала года свыше 425 тысяч жителей региона в возрасте от 18 до 49 лет получили возможность бесплатно оценить состояние своего здоровья, написал 360.ru.Программа предусматривает проведение всестороннего медосмотра. Для женщин предусмотрено посещение акушера-гинеколога, УЗИ органов малого таза и молочных желез, а также сдача анализа на цитологию. Мужчины имеют доступ к консультации специалиста-уролога, который может направить пациента на дополнительные лабораторные тесты, в частности на инфекции.Заместитель губернатора Московской области Людмила Болатаева подчеркнула важность заботы о здоровье перед планируемым зачатием ребенка."При планировании беременности парам крайне важно ответственно подходить к своему здоровью. В нашем регионе жители могут абсолютно бесплатно проверить свое репродуктивное здоровье по полису ОМС", – сообщила она.Обследование доступно во всех поликлиниках по месту проживания.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/21780/39/217803964_143:0:2810:2000_1920x0_80_0_0_e0c0f6669c2fc31b119a9b60adcc85cb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Репродуктивную диспансеризацию прошли более 400 тысяч жителей МО за полгода

© РИА Новости / А. Соломонов | Перейти в медиабанкВрач Нина Стопани проводит исследование
Врач Нина Стопани проводит исследование - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© РИА Новости / А. Соломонов
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. В Московской области активно реализуется программа репродуктивного медицинского обследования населения. С начала года свыше 425 тысяч жителей региона в возрасте от 18 до 49 лет получили возможность бесплатно оценить состояние своего здоровья, написал 360.ru.
Программа предусматривает проведение всестороннего медосмотра. Для женщин предусмотрено посещение акушера-гинеколога, УЗИ органов малого таза и молочных желез, а также сдача анализа на цитологию. Мужчины имеют доступ к консультации специалиста-уролога, который может направить пациента на дополнительные лабораторные тесты, в частности на инфекции.
Заместитель губернатора Московской области Людмила Болатаева подчеркнула важность заботы о здоровье перед планируемым зачатием ребенка.
"При планировании беременности парам крайне важно ответственно подходить к своему здоровью. В нашем регионе жители могут абсолютно бесплатно проверить свое репродуктивное здоровье по полису ОМС", – сообщила она.
Обследование доступно во всех поликлиниках по месту проживания.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала