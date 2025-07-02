https://ria.ru/20250702/den-trudogolika-2026665961.html

День трудоголика в 2025 году: история праздника и главные традиции

День трудоголика 2025: какого числа отмечается, история и традиции праздника

День трудоголика в 2025 году: история праздника и главные традиции

Персональные праздники есть у представителей практически всех профессий, в том числе — и у тех, кто готов без устали решать рабочие задачи и покорять карьерные... РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T11:05:00+03:00

2025-07-02T11:05:00+03:00

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Персональные праздники есть у представителей практически всех профессий, в том числе — и у тех, кто готов без устали решать рабочие задачи и покорять карьерные высоты. Это праздник — День трудоголика. Какого числа отмечается (дата не меняется каждый год), когда появился и что подарить в 2025 году — в материале РИА Новости.День трудоголикаТрудоголиком называют человека, который любит то, чем занимается, и что важно — выполняет все на совесть. Но при этом испытывает настоящую зависимость от работы, в любой ситуации отдавая приоритет именно ей.Все прочие сферы жизни и интересы постепенно отходят на второй план: человек все время думает о рабочих задачах, часто отказывается от выходных и отпуска, а если все же делает паузу и всецело отвлекается — испытывает настоящее чувство вины.Трудоголизм имеет ряд негативных последствий как для физического, так и для психологического здоровья человека, а также нередко отрицательно влияет на его отношения с окружающими людьми. Для привлечения внимания к этой проблеме и было принято решение добавить в календарь особый праздник — День трудоголика.Когда отмечаютПраздник имеет постоянную дату — каждый год о проблемах чрезмерного пристрастия к работе в России и в мире говорится 5 июля. В 2025 году это будет выходной день — суббота.История праздникаВпервые термин “трудоголик” появился в 1970-е годы. Его на страницах книги использовал американский психолог Уэйн Оутс, который даже придумал соответствующее название — “Исповедь трудоголика”. Считается, что именно после этого слово “трудоголик” ушло в массы и, пусть даже официального диагноза для тех, кто буквально одержим работой, не существует, но внимания данной проблеме стали уделять куда больше.Неофициальный праздник День трудоголика придумали в США, а в начале XXI века он пришел и в нашу страну.Как отмечаютВ День трудоголика проводятся тематические мероприятия (лекции, семинары и другие), в рамках которых эксперты рассказывают гражданам, как найти правильный баланс между работой и отдыхом, к каким последствиям может привести трудоголизм.Нередко в этот день проводятся мероприятия по тайм-менеджменту и стресс-менеджменту.Еще один подходящий сценарий для тех, кто желает отметить День трудоголика — собраться дружным коллективом. На время забыть о рабочих задачах и проектах, весело и интересно отдохнуть в компании коллег: выбраться на природу, поиграть в командные игры и так далее. В День трудоголика также могут проводиться разнообразные мастер-классы (например, творческие), спортивные состязания.Что подарить на день трудоголикаПрекрасным намеком на необходимость сделать паузу в работе и посвятить время отдыху станет подаренный родственниками сертификат на расслабляющий массаж, сеанс в спа, билет в кино или другое не менее полезное и приятное мероприятие.Если человек вынужден много времени проводить на работе, прекрасным подарком для него станут предметы, при помощи которых даже на рабочем месте можно создать уютную и комфортную атмосферу.Это могут быть:Представительницам прекрасного пола можно подарить:Правда, выбирать такие средства стоит осторожно, поскольку далеко не вся косметика может подходить, не вызывая негативной реакции кожи.

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https://ria.ru/20240830/rabota-1969361044.html

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