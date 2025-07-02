День шоколада в 2025 году: история и традиции сладкого праздника
© Depositphotos.com / belchonockРастопленный шоколад
© Depositphotos.com / belchonock
Растопленный шоколад. Архивное фото
Читать ria.ru в
Среди необычных праздников в мировом календаре найдутся особые даты и для заядлых сладкоежек. День шоколада, дата которого в нашей стране ежегодно приходится примерно на середину лета — один из них. Какого числа отмечается в 2025 году — в материале РИА Новости.
День шоколада
Отдельный гастрономический праздник, связанный с шоколадом, существует во многих странах мира. И даже не один: в общей сложности за год в мировом праздничном календаре торжества, посвященные этому популярному сладкому лакомству, проводятся не один раз.
Какао — польза и вред для здоровья женщин и мужчин
27 декабря 2024, 20:51
Когда отмечают
Можно выделить несколько основных дат, которые напрямую связаны с праздниками шоколада.
- Всемирный день шоколада в ряде стран (и, в том числе, в России) традиционно отмечается 11 июля, однако в некоторых государствах тот же праздник отмечают на несколько дней раньше — 7 июля.
- Праздник с похожим названием — Международный день шоколада — отмечается осенью, 13 сентября, и связан с днем рождения основателя одной из первых шоколадных компаний Америки.
- Еще один праздник шоколада отмечается 29 ноября
- “Персональный” праздник есть и у различных видов шоколада: для молочного он выпадает на 28 июля, для темного — на 10 января.
И пусть далеко не все из вышеперечисленных праздников имеют официальный статус, для любителей шоколада каждый из них — это повод полакомиться любимым десертом или, например, открыть для себя какой-то новый вкус.
История праздника
История Всемирного дня шоколада началась в 1995 году во Франции. При этом 11 июля было выбрано в качестве постоянной даты не просто так: именно в этот день в 16-м веке в Европу якобы попала самая первая партия какао-бобов. Правда, долгое время попробовать это лакомство мог далеко не каждый: шоколад попадал на столы лишь самым богатым.
Организаторы самого первого праздника даже и представить не могли, что торжество выйдет за границы страны и станет популярно не только в Европе, но и в других странах мира. Но, поскольку любовь к шоколаду в современном мире принимает поистине всепланетарные масштабы, то сладкий праздник достаточно быстро прижился во многих государствах.
Традиции праздника
Всемирный день шоколада по праву можно отнести к тем праздникам, который уж точно не доставят никаких проблем с выбором подходящего подарка. Каждый человек сможет подобрать себе десерт по вкусу и предпочтениям, а при желании — даже попробовать что-то новое.
Многие кондитерские фабрики и предприятия в этот день проводят тематические экскурсии на производстве.
В честь Дня шоколада нередко организуются тематические фестивали и ярмарки, разнообразные акции и мастер-классы, конкурсы и другие тематические мероприятия. Праздничная программа в этот день традиционно есть и у российских музеев шоколада.
Интересные факты о шоколаде
- По одной из самых известных версий, первыми шоколад попробовали ацтеки, которые не просто оценили лакомство по достоинству, но и назвали его “пищей богов”. Прибывшие на их землю испанские конкистадоры во многом были согласны со столь высокой оценкой (недаром ведь упоминали шоколад как “черное золото”), причем ценили не только его потрясающий вкус, но и пользу для здоровья.
- Считается, что именно испанцы придумали не только добавлять в напиток на основе шоколада мед и прочие добавки для улучшения вкуса, но и пить получившийся напиток горячим. Европейцам шоколад полюбился именно в виде напитка, и лишь много лет спустя появились знакомые нам шоколадные плитки.
- Россиян с шоколадом познакомил Петр I, но, как и многие другие новые продукты, понравился он жителям нашей страны далеко не сразу. Поклонницей шоколадного напитка была Екатерина II, и уже в период ее правления любовь к шоколаду становилась все более и более распространенным явлением.
Дубайский шоколад: почему он стал так популярен
9 июня, 15:34