https://ria.ru/20250702/den-shokolada-2026668425.html

День шоколада в 2025 году: история и традиции сладкого праздника

День шоколада 2025: какого числа отмечается, история и традиции праздника

День шоколада в 2025 году: история и традиции сладкого праздника

Среди необычных праздников в мировом календаре найдутся особые даты и для заядлых сладкоежек. День шоколада, дата которого в нашей стране ежегодно приходится... РИА Новости, 02.07.2025

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Среди необычных праздников в мировом календаре найдутся особые даты и для заядлых сладкоежек. День шоколада, дата которого в нашей стране ежегодно приходится примерно на середину лета — один из них. Какого числа отмечается в 2025 году — в материале РИА Новости.День шоколадаОтдельный гастрономический праздник, связанный с шоколадом, существует во многих странах мира. И даже не один: в общей сложности за год в мировом праздничном календаре торжества, посвященные этому популярному сладкому лакомству, проводятся не один раз.Когда отмечаютМожно выделить несколько основных дат, которые напрямую связаны с праздниками шоколада.И пусть далеко не все из вышеперечисленных праздников имеют официальный статус, для любителей шоколада каждый из них — это повод полакомиться любимым десертом или, например, открыть для себя какой-то новый вкус.История праздникаИстория Всемирного дня шоколада началась в 1995 году во Франции. При этом 11 июля было выбрано в качестве постоянной даты не просто так: именно в этот день в 16-м веке в Европу якобы попала самая первая партия какао-бобов. Правда, долгое время попробовать это лакомство мог далеко не каждый: шоколад попадал на столы лишь самым богатым.Организаторы самого первого праздника даже и представить не могли, что торжество выйдет за границы страны и станет популярно не только в Европе, но и в других странах мира. Но, поскольку любовь к шоколаду в современном мире принимает поистине всепланетарные масштабы, то сладкий праздник достаточно быстро прижился во многих государствах.Традиции праздникаВсемирный день шоколада по праву можно отнести к тем праздникам, который уж точно не доставят никаких проблем с выбором подходящего подарка. Каждый человек сможет подобрать себе десерт по вкусу и предпочтениям, а при желании — даже попробовать что-то новое.Многие кондитерские фабрики и предприятия в этот день проводят тематические экскурсии на производстве.В честь Дня шоколада нередко организуются тематические фестивали и ярмарки, разнообразные акции и мастер-классы, конкурсы и другие тематические мероприятия. Праздничная программа в этот день традиционно есть и у российских музеев шоколада.Интересные факты о шоколаде

https://ria.ru/20241227/kakao-1601012572.html

https://ria.ru/20250609/shokolad-2020912038.html

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европа, россия, америка, петр i, екатерина ii, шоколад