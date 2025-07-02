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День поцелуя 2025: какого числа отмечается, история и традиции праздника
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11:07 02.07.2025
https://ria.ru/20250702/den-poceluya-2026667567.html
День поцелуев в 2025 году: история, традиции и интересные факты
День поцелуя 2025: какого числа отмечается, история и традиции праздника
День поцелуев в 2025 году: история, традиции и интересные факты
Далеко не все праздники имеют официальный статус, что не мешает им оставаться очень популярными и ежегодно привлекать большое количество людей. Один из них —... РИА Новости, 02.07.2025
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Далеко не все праздники имеют официальный статус, что не мешает им оставаться очень популярными и ежегодно привлекать большое количество людей. Один из них — Всемирный день поцелуев, дата которого приходится на начало июля. Какого числа отмечается день поцелуев, история праздника и когда будет в 2025 году — в материале РИА Новости.День поцелуевДостоверной информации о том, кто первым придумал поцелуи, конечно же, нет. В древности считалось, что через поцелуи люди могут обмениваться душами. Однако об их популярности свидетельствует уже тот факт, что Всемирный день поцелуев ежегодно отмечают жители более полусотни стран мира.Когда отмечаютВсемирный день поцелуев отмечается и в России, и в ряде других стран мира в один день — 6 июля. В 2025 году она выпадает на воскресенье.История праздникаВсемирный день поцелуев, как и некоторые другие праздничные даты, вырос из национального праздника. Считается, что впервые его отметили в конце 19 века в Британии.Существует версия, что инициатором был дантист, имя которого в истории не сохранилось. Логика вполне понятна: чем чаще люди целуются, тем внимательнее следят за гигиеной полости рта и, соответственно, реже обращаются к стоматологу.Традиции праздникаОдна из главных традиций праздника — отметить столь необычную дату искренним и чувственным поцелуем с человеком, к которому испытываешь самые нежные чувства. Порой для праздничного поцелуя люди выбирают необычное или очень красивое место, готовят романтическую атмосферу.Нередко именно к этому празднику стараются приурочить различные тематические акции и фрешмобы, а также установить в честь необычного торжества тематические рекорды. Например, по самому продолжительному поцелую или по числу одновременно случившихся поцелуев.Интересные факты о поцелуяхВ честь Всемирного дня поцелуев собрали несколько интересных фактов о “виновнике” торжества:
https://ria.ru/20240826/nauka-1967984201.html
https://ria.ru/20240706/potselui-1957809312.html
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Россия

День поцелуев в 2025 году: история, традиции и интересные факты

© Fotolia / ollyПоцелуй
Поцелуй - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© Fotolia / olly
Поцелуй. Архивное фото
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Оглавление
Далеко не все праздники имеют официальный статус, что не мешает им оставаться очень популярными и ежегодно привлекать большое количество людей. Один из них — Всемирный день поцелуев, дата которого приходится на начало июля. Какого числа отмечается день поцелуев, история праздника и когда будет в 2025 году — в материале РИА Новости.

День поцелуев

Достоверной информации о том, кто первым придумал поцелуи, конечно же, нет. В древности считалось, что через поцелуи люди могут обмениваться душами. Однако об их популярности свидетельствует уже тот факт, что Всемирный день поцелуев ежегодно отмечают жители более полусотни стран мира.

Когда отмечают

Всемирный день поцелуев отмечается и в России, и в ряде других стран мира в один день — 6 июля. В 2025 году она выпадает на воскресенье.
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История праздника

Всемирный день поцелуев, как и некоторые другие праздничные даты, вырос из национального праздника. Считается, что впервые его отметили в конце 19 века в Британии.
Существует версия, что инициатором был дантист, имя которого в истории не сохранилось. Логика вполне понятна: чем чаще люди целуются, тем внимательнее следят за гигиеной полости рта и, соответственно, реже обращаются к стоматологу.

Традиции праздника

Одна из главных традиций праздника — отметить столь необычную дату искренним и чувственным поцелуем с человеком, к которому испытываешь самые нежные чувства. Порой для праздничного поцелуя люди выбирают необычное или очень красивое место, готовят романтическую атмосферу.
Нередко именно к этому празднику стараются приурочить различные тематические акции и фрешмобы, а также установить в честь необычного торжества тематические рекорды. Например, по самому продолжительному поцелую или по числу одновременно случившихся поцелуев.

Интересные факты о поцелуях

В честь Всемирного дня поцелуев собрали несколько интересных фактов о “виновнике” торжества:
  • поцелуй стал настолько неотъемлемой частью жизни человека, что для его изучения даже была создана особая наука — филематология: ее задача — разобрать как физиологические, так и психологические особенности поцелуев;
  • в процессе каждого поцелуя у человека задействуются примерно три десятка различных мышц;
  • один поцелуй в среднем способен сжечь до двух килокалорий;
  • -выяснили ученые и продолжительность идеального поцелуя: считается, что он должен длиться три минуты;
  • -поцелуи способны успокаивать, ведь этот процесс не только доставляет удовольствие, но и снижает уровень кортизола (так называемого “гормона стресса”)
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