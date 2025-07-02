https://ria.ru/20250702/darenie-2026641227.html

Нотариусы рассказали о новых правилах сделок по дарению жилья

Нотариусы рассказали о новых правилах сделок по дарению жилья - РИА Новости, 02.07.2025

Нотариусы рассказали о новых правилах сделок по дарению жилья

Нотариальная форма сделок по дарению жилья с начала этого года стала обязательной, в том числе и для родственников, чтобы избежать случаев мошенничества с... РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T02:57:00+03:00

2025-07-02T02:57:00+03:00

2025-07-02T05:48:00+03:00

общество

жилье

федеральная нотариальная палата

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Нотариальная форма сделок по дарению жилья с начала этого года стала обязательной, в том числе и для родственников, чтобы избежать случаев мошенничества с договорами дарения недвижимости, рассказали РИА Новости в Федеральной нотариальной палате. "В 2025 году, прежде всего, нужно сказать об устранении серьезного риска при сделках с недвижимостью – афер с договорами дарения. С января 2025 года нотариальная форма сделок по дарению жилья стала обязательной, в том числе и для родственников. До этого у дарителей была альтернатива — договор в простой письменной форме, оформленный в МФЦ. Однако таким вариантом часто пользовались злоумышленники, беспрепятственно получающие этим путем чужую недвижимость", — рассказали в нотариальной палате. В нотариальной палате отметили, что сделки с нотариусом служат преградой перед мошенниками и гарантируют защиту права собственности, так как при каждой сделке нотариус проводит правовую экспертизу, выясняет волю сторон и уточняет, действительно ли человек хочет подарить квартиру и понимает ли, что это безвозмездно и необратимо.Владельцу единственного жилья нотариус предложит безопасную альтернативу дарственной: завещание или договор ренты. Таким образом гражданин сохранит право на проживание в квартире и не останется на улице, пояснили в ведомстве.В Федеральной нотариальной палате подчеркнули, что в случае любого сомнения в том, что собственник понимает последствия своих действий, нотариус отказывается удостоверить сделку. Если же сделка состоится, то нотариус будет нести за нее полную имущественную ответственность.

https://ria.ru/20250629/sdelka-2026086881.html

https://ria.ru/20250625/moshennichestvo-2025235078.html

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общество, жилье, федеральная нотариальная палата