https://ria.ru/20250702/darenie-2026641227.html
Нотариусы рассказали о новых правилах сделок по дарению жилья
Нотариусы рассказали о новых правилах сделок по дарению жилья - РИА Новости, 02.07.2025
Нотариусы рассказали о новых правилах сделок по дарению жилья
Нотариальная форма сделок по дарению жилья с начала этого года стала обязательной, в том числе и для родственников, чтобы избежать случаев мошенничества с... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T02:57:00+03:00
2025-07-02T02:57:00+03:00
2025-07-02T05:48:00+03:00
общество
жилье
федеральная нотариальная палата
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775069089_55:382:3016:2048_1920x0_80_0_0_8a6a2a551e319b15e2aea6e89331d025.jpg
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Нотариальная форма сделок по дарению жилья с начала этого года стала обязательной, в том числе и для родственников, чтобы избежать случаев мошенничества с договорами дарения недвижимости, рассказали РИА Новости в Федеральной нотариальной палате. "В 2025 году, прежде всего, нужно сказать об устранении серьезного риска при сделках с недвижимостью – афер с договорами дарения. С января 2025 года нотариальная форма сделок по дарению жилья стала обязательной, в том числе и для родственников. До этого у дарителей была альтернатива — договор в простой письменной форме, оформленный в МФЦ. Однако таким вариантом часто пользовались злоумышленники, беспрепятственно получающие этим путем чужую недвижимость", — рассказали в нотариальной палате. В нотариальной палате отметили, что сделки с нотариусом служат преградой перед мошенниками и гарантируют защиту права собственности, так как при каждой сделке нотариус проводит правовую экспертизу, выясняет волю сторон и уточняет, действительно ли человек хочет подарить квартиру и понимает ли, что это безвозмездно и необратимо.Владельцу единственного жилья нотариус предложит безопасную альтернативу дарственной: завещание или договор ренты. Таким образом гражданин сохранит право на проживание в квартире и не останется на улице, пояснили в ведомстве.В Федеральной нотариальной палате подчеркнули, что в случае любого сомнения в том, что собственник понимает последствия своих действий, нотариус отказывается удостоверить сделку. Если же сделка состоится, то нотариус будет нести за нее полную имущественную ответственность.
https://ria.ru/20250629/sdelka-2026086881.html
https://ria.ru/20250625/moshennichestvo-2025235078.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775069089_0:271:2370:2048_1920x0_80_0_0_31cfeaff56924e6f5e61c53ecdb31b4c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, жилье, федеральная нотариальная палата
Общество, Жилье, Федеральная нотариальная палата
Нотариусы рассказали о новых правилах сделок по дарению жилья
Нотариальная форма сделок по дарению жилья стала обязательной с начала года
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Нотариальная форма сделок по дарению жилья с начала этого года стала обязательной, в том числе и для родственников, чтобы избежать случаев мошенничества с договорами дарения недвижимости, рассказали РИА Новости в Федеральной нотариальной палате.
"В 2025 году, прежде всего, нужно сказать об устранении серьезного риска при сделках с недвижимостью – афер с договорами дарения. С января 2025 года нотариальная форма сделок по дарению жилья стала обязательной, в том числе и для родственников. До этого у дарителей была альтернатива — договор в простой письменной форме, оформленный в МФЦ. Однако таким вариантом часто пользовались злоумышленники, беспрепятственно получающие этим путем чужую недвижимость", — рассказали в нотариальной палате.
В нотариальной палате отметили, что сделки с нотариусом служат преградой перед мошенниками и гарантируют защиту права собственности, так как при каждой сделке нотариус проводит правовую экспертизу, выясняет волю сторон и уточняет, действительно ли человек хочет подарить квартиру и понимает ли, что это безвозмездно и необратимо.
Владельцу единственного жилья нотариус предложит безопасную альтернативу дарственной: завещание или договор ренты. Таким образом гражданин сохранит право на проживание в квартире и не останется на улице, пояснили в ведомстве.
В Федеральной нотариальной палате
подчеркнули, что в случае любого сомнения в том, что собственник понимает последствия своих действий, нотариус отказывается удостоверить сделку. Если же сделка состоится, то нотариус будет нести за нее полную имущественную ответственность.