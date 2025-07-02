https://ria.ru/20250702/dalay-lama-2026810566.html

Далай-лама заявил, что перевоплотится после смерти

Далай-лама заявил, что перевоплотится после смерти - РИА Новости, 02.07.2025

Далай-лама заявил, что перевоплотится после смерти

Далай-лама XIV Тензин Гьяцо заявил в преддверии своего 90-летия, что решил переродиться после смерти и существование института Далай-лам продолжится. РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T19:11:00+03:00

2025-07-02T19:11:00+03:00

2025-07-02T19:11:00+03:00

религия

китай

тибет

индия

далай-лама xiv (тэнзин гьяцо)

елизавета петровна (императрица)

российская академия наук

буддизм

https://cdnn21.img.ria.ru/images/147907/39/1479073938_0:178:3009:1871_1920x0_80_0_0_932c0f36864b2f6664c175e5bf3784c6.jpg

НЬЮ-ДЕЛИ, 2 июл – РИА Новости. Далай-лама XIV Тензин Гьяцо заявил в преддверии своего 90-летия, что решил переродиться после смерти и существование института Далай-лам продолжится.Ранее всемирно известный духовный лидер тибетского буддизма в заявлении 2011 года отмечал, что, когда ему будет около 90 лет, после консультаций с другими высокими ламами, тибетским народом и последователями буддизма будет принято решение о том, следует ли далее искать его реинкарнации и сохранится ли институт Далай-лам. Далай-лама XIV c 1959 года, когда Тибет был включен в состав Китая, живет в Индии. В 2011 году он сложил с себя политические обязанности главы "тибетского правительства в изгнании" и подчеркивает, что является буддийским монахом и духовным учителем, но правительство Китая по-прежнему считает его сепаратистом. Далай-лама намекал, что может переродиться за пределами Китая, Пекин же настаивает на своем праве назначать всех высокопоставленных деятелей тибетского буддизма и, как ожидается, не примет зарубежное перерождение. Некоторые аналитики опасаются, что в связи с 90-летием Далай-ламы споры о его реинкарнации и признании нового воплощения разгорятся с новой силой, что может иметь последствия как для социальной стабильности в регионе, так и для отношений Китая с симпатизирующими Далай-ламе XIV США и Индией."Хотя я не проводил публичных обсуждений по этому вопросу, за последние 14 лет лидеры духовных традиций Тибета, члены Тибетского парламента в изгнании, участники Специального генерального собрания, члены Центральной тибетской администрации, НПО, буддисты из Гималайского региона, Монголии, буддийских республик Российской Федерации и буддисты Азии, включая материковый Китай, написали мне с обоснованием, искренне прося, чтобы институт Далай-ламы продолжался. В частности, я получил сообщения по различным каналам от тибетцев в Тибете с тем же призывом. В соответствии со всеми этими просьбами я утверждаю, что институт Далай-ламы будет продолжаться", - говорится в заявлении Далай-ламы, опубликованном на его сайте.Духовный лидер тибетского буддизма отметил, что процесс, посредством которого должен быть признан будущий Далай-лама, был четко установлен в заявлении от 24 сентября 2011 года, в котором говорится, что ответственность за это будет возложена исключительно на членов Фонда Далай-ламы Гаден Пходранг."Они должны проконсультироваться с различными главами тибетских буддийских традиций и надежными клятвенными Защитниками Дхармы, которые неразрывно связаны с линией Далай-лам. Они должны соответственно провести процедуры поиска и распознавания в соответствии с прошлой традицией. Настоящим я повторяю, что Gaden Phodrang Trust имеет исключительное право распознавать будущую реинкарнацию; никто другой не имеет такого права вмешиваться в этот вопрос", - отметил Далай-лама.Из биографии Далай-ламыБуддисты считают Далай-ламу (в переводе — "океан-учитель") воплощением Авалокитешвары — Будды Сострадания. Далай-лама XIV (Лхамо Дхондруб, впоследствии Тензин Гьяцо) родился 6 июля 1935 года в деревушке Такцер на северо-востоке Тибета. В 1937 году он был признан реинкарнацией своего предшественника — Далай-ламы XIII, а в 1940 году возведен на престол.После включения Тибета в состав Китая Далай-лама XIV в 1959 году был вынужден перебраться в Индию. Его резиденция расположена в городе Дхарамсала в северном штате Химачал-Прадеш, в предгорьях Гималаев. Там же обосновалось "тибетское правительство в изгнании". За просветительскую деятельность в разных станах и миротворческие усилия далай-лама был удостоен в 1989 году Нобелевской премии мира.Россию Далай-лама XIV посещал несколько раз с краткосрочными поездками. Последняя из них, в Калмыкию в 2004 году, была однодневной. В последующие годы российские буддисты неоднократно выражали надежду в скором времени увидеть Далай-ламу в своих регионах с более продолжительным визитом. Однако вопрос пока не удается решить, поскольку визиты духовного лидера Тибета в другие страны сопровождают ноты протеста со стороны Китая. Даже после того, как весной 2011 года Далай-лама XIV сложил с себя политические полномочия главы "тибетского правительства в изгнании", Пекин обвиняет его в стремлении добиться отделения Тибета от Китая.Из истории буддизма в РоссииБуддизм - древнейшая мировая и одна из основных четырех традиционных религий России (признана в 1741 году указом Елизаветы Петровны). Сегодня в стране свыше 1 миллиона ее последователей.Наибольшая волна распространения буддизма в России была отмечена в XVI-XVII веках — среди калмыков, пришедших из западной Монголии через Сибирь в Поволжье, и бурят. Эти народы приняли буддизм тибетской школы гелуг, главой которой и является Далай-лама.В последние годы всемирно известный духовный лидер тибетского буддизма уделяет особое внимание диалогу с российскими учеными. При его личном участии в Дхарамсале (Индия) в 2023 году прошла Первая международная научная конференция "Сознание животных", научным организатором которой выступил крупнейший российский исследователь мозга, нейрофизиолог, академик РАН Константин Анохин. А в 2024 году при содействии Далай-ламы Анохин провел международную конференцию в Катманду (Непал) "Как изучать и понимать сознание не у людей", с участием ученых монахов из ряда буддийских монастырей. По инициативе и при прямом содействии Далай-ламы несколько ведущих российских нейроученых уже не первый год исследуют сознание медитирующих буддийских монахов в их родных обителях на территории Индии и Непала, в том числе, в наиболее труднодоступных тантрических монастырях в предгорьях Гималаев.

https://ria.ru/20250330/reinkarnatsija-2008214965.html

https://ria.ru/20241121/mir-1985020158.html

https://ria.ru/20240610/revolyutsiya-1951527956.html

китай

тибет

индия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

китай, тибет, индия, далай-лама xiv (тэнзин гьяцо), елизавета петровна (императрица), российская академия наук, буддизм