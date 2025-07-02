https://ria.ru/20250702/bespilotniki-2026650872.html
ПВО ночью уничтожила пять украинских беспилотников
ПВО ночью уничтожила пять украинских беспилотников - РИА Новости, 02.07.2025
ПВО ночью уничтожила пять украинских беспилотников
Дежурные средства российской ПВО за минувшую ночь сбили пять украинских беспилотников над Курской и Ростовской областями, а также Крымом, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T07:07:00+03:00
2025-07-02T07:07:00+03:00
2025-07-02T07:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
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ростовская область
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за минувшую ночь сбили пять украинских беспилотников над Курской и Ростовской областями, а также Крымом, сообщили в Минобороны РФ.Как уточнили в ведомстве, по два беспилотника сбили над Курской и Ростовской областями и один БПЛА – над Крымом.
https://ria.ru/20250702/spetsoperatsiya-2026645321.html
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безопасность, россия, ростовская область, республика крым
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Ростовская область, Республика Крым
ПВО ночью уничтожила пять украинских беспилотников
Минобороны: силы ПВО ночью уничтожили пять БПЛА ВСУ