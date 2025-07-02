https://ria.ru/20250702/bespilotniki-2026650872.html

ПВО ночью уничтожила пять украинских беспилотников

ПВО ночью уничтожила пять украинских беспилотников - РИА Новости, 02.07.2025

ПВО ночью уничтожила пять украинских беспилотников

Дежурные средства российской ПВО за минувшую ночь сбили пять украинских беспилотников над Курской и Ростовской областями, а также Крымом, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T07:07:00+03:00

2025-07-02T07:07:00+03:00

2025-07-02T07:50:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

ростовская область

республика крым

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за минувшую ночь сбили пять украинских беспилотников над Курской и Ростовской областями, а также Крымом, сообщили в Минобороны РФ.Как уточнили в ведомстве, по два беспилотника сбили над Курской и Ростовской областями и один БПЛА – над Крымом.

https://ria.ru/20250702/spetsoperatsiya-2026645321.html

россия

ростовская область

республика крым

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безопасность, россия, ростовская область, республика крым