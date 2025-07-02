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Инвестиции в белгородскую экономику за пять лет превысят триллион рублей

Инвестиции в белгородскую экономику за пять лет превысят триллион рублей - РИА Новости, 02.07.2025

Инвестиции в белгородскую экономику за пять лет превысят триллион рублей

Объём инвестиций в экономику Белгородской области с 2021 по 2025 годы превысит триллион рублей, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T21:41:00+03:00

2025-07-02T21:41:00+03:00

2025-07-02T21:41:00+03:00

белгородская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

россия

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БЕЛГОРОД, 2 июл – РИА Новости. Объём инвестиций в экономику Белгородской области с 2021 по 2025 годы превысит триллион рублей, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "Рост инвестиций у нас есть даже по итогам 2024 года. Мы посчитали, что с 2021 года, включая 2025 год, объём инвестиций должен превысить триллион рублей. Достаточно уверенная цифра для нашего, не самого большого региона в Российской Федерации", — отметил Гладков, слова которого приводит пресс-служба правительства региона. По словам главы региона, за последние четыре года в экономику Белгородской области инвестировано 818,8 миллиарда рублей. Из них 168,8 миллиарда рублей — в 2021 году, 196,7 миллиарда рублей — в 2022 году, 212,2 миллиарда рублей — в 2023 году, порядка 241,1 миллиарда рублей — в 2024 году. В 2025 году планируется привлечь ещё 265 миллиардов рублей вложений. Таким образом, по итогам последних 5 лет объём инвестиций в экономику Белгородской области превысит триллион рублей. Гладков также подчеркнул, что развитие региона в нынешних сложных условиях было бы невозможно без поддержки президента России Владимира Путина и правительства РФ. В области совместно с федеральным центром сформирован комплекс мер помощи предприятиям, находящимся в зоне приграничья и пострадавшим в результате обстрелов со стороны ВСУ. Это позволяет сохранять производство, а значит, и рабочие места. "Конечно же, в приграничье крайне сложная обстановка. Очень много обстрелов, раненых, погибших, разрушенных домов и техники. И, конечно же, много повреждений среди предприятий. Самым пострадавшим муниципальным образованием является Шебекинский округ. И здесь без федеральной поддержки мы бы не смогли пройти эту сложную ситуацию. У нас выстроена система оказания помощи через федеральный центр", — отметил губернатор. Помимо этого, Вячеслав Гладков поделился, что даже несмотря на сложную оперативную обстановку предприятия Белгородской области продолжают развиваться и достигать таких результатов, каких не было в мирное время, до начала специальной военной операции. "По итогам 2024 года у нас шебекинские предприятия в натуральных показателях увеличили в среднем на 30% выпуск своей продукции. И даже больше: по итогам прошлого года у нас самый высокий показатель за всю историю Белгородской области по производству в живом весе мяса свинины — более миллиона тонн", — рассказал губернатор, отметив, что даже в мирные годы таких результатов Белгородской области не было.

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белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, россия