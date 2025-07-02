https://ria.ru/20250702/baku-2026703872.html

В Кремле заявили о попытках Киева вмешаться в отношения Москвы и Баку

В Кремле заявили о попытках Киева вмешаться в отношения Москвы и Баку - РИА Новости, 02.07.2025

В Кремле заявили о попытках Киева вмешаться в отношения Москвы и Баку

Россия видит попытки Украины разбалансировать отношения Москвы и Баку, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T12:38:00+03:00

2025-07-02T12:38:00+03:00

2025-07-02T13:54:00+03:00

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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Россия видит попытки Украины разбалансировать отношения Москвы и Баку, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Так и видят, так и видят, естественно", — ответил он на соответствующий вопрос. Таким образом Песков прокомментировал вчерашний телефонный разговор президента Азербайджана Ильхама Алиева и Владимира Зеленского, который выразил поддержку со стороны Украины в ситуации, когда "Москва угрожает Баку".Другие заявления Пескова"Украина сейчас будет делать все возможное, чтобы подливать масло в огонь, чтобы провоцировать азербайджанскую сторону <...> на продолжение эмоциональных действий. Это очень легко спрогнозировать".Задержания в Екатеринбурге и рейд в офис Sputnik в Баку

https://ria.ru/20250702/smi-2026652355.html

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Задержание директора и шеф-редактора агентства Sputnik Азербайджан Так азербайджанская полиция жестко задержала после "спецоперации" директора и шеф-редактора агентства Sputnik Азербайджан. 2025-07-02T12:38 true PT0M55S

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