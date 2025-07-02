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В Кремле заявили о попытках Киева вмешаться в отношения Москвы и Баку - РИА Новости, 02.07.2025
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12:38 02.07.2025 (обновлено: 13:54 02.07.2025)
https://ria.ru/20250702/baku-2026703872.html
В Кремле заявили о попытках Киева вмешаться в отношения Москвы и Баку
В Кремле заявили о попытках Киева вмешаться в отношения Москвы и Баку - РИА Новости, 02.07.2025
В Кремле заявили о попытках Киева вмешаться в отношения Москвы и Баку
Россия видит попытки Украины разбалансировать отношения Москвы и Баку, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T12:38:00+03:00
2025-07-02T13:54:00+03:00
россия
москва
киев
в мире
дмитрий песков
владимир зеленский
ильхам алиев
баку
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Россия видит попытки Украины разбалансировать отношения Москвы и Баку, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Так и видят, так и видят, естественно", — ответил он на соответствующий вопрос. Таким образом Песков прокомментировал вчерашний телефонный разговор президента Азербайджана Ильхама Алиева и Владимира Зеленского, который выразил поддержку со стороны Украины в ситуации, когда "Москва угрожает Баку".Другие заявления Пескова"Украина сейчас будет делать все возможное, чтобы подливать масло в огонь, чтобы провоцировать азербайджанскую сторону &lt;...&gt; на продолжение эмоциональных действий. Это очень легко спрогнозировать".Задержания в Екатеринбурге и рейд в офис Sputnik в Баку
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Задержание директора и шеф-редактора агентства Sputnik Азербайджан
Так азербайджанская полиция жестко задержала после "спецоперации" директора и шеф-редактора агентства Sputnik Азербайджан.
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россия, москва, киев, в мире, дмитрий песков, владимир зеленский, ильхам алиев, баку, азербайджан, екатеринбург, следственный комитет россии (ск рф), рейд азербайджанских силовиков в офис sputnik в баку
Россия, Москва, Киев, В мире, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский, Ильхам Алиев, Баку, Азербайджан, Екатеринбург, Следственный комитет России (СК РФ), Рейд азербайджанских силовиков в офис Sputnik в Баку
В Кремле заявили о попытках Киева вмешаться в отношения Москвы и Баку

Песков: РФ видит попытки Киева разбалансировать отношения Москвы и Баку

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Московский Кремль. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Россия видит попытки Украины разбалансировать отношения Москвы и Баку, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Так и видят, так и видят, естественно", — ответил он на соответствующий вопрос.
Таким образом Песков прокомментировал вчерашний телефонный разговор президента Азербайджана Ильхама Алиева и Владимира Зеленского, который выразил поддержку со стороны Украины в ситуации, когда "Москва угрожает Баку".

Другие заявления Пескова

  • Россия никогда не угрожала и не угрожает Азербайджану.
  • Киевский режим будет препарировать эту информацию так, чтобы спровоцировать дальнейшую напряженность.
«
"Украина сейчас будет делать все возможное, чтобы подливать масло в огонь, чтобы провоцировать азербайджанскую сторону <...> на продолжение эмоциональных действий. Это очень легко спрогнозировать".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
Представитель Кремля
  • В Кремле видели кадры задержания россиян в Азербайджане и обратили внимание на все детали.
  • Глава СК Александр Бастрыкин находится в постоянном контакте с генпрокурором закавказской республики Кямраном Алиевым, идет обсуждение проблемных вопросов.
  • Россия будет защищать интересы своих граждан и использует для этого все имеющиеся средства.
Шахин Шихлински - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
СМИ: главу азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге отпустили после допроса
Вчера, 07:40

Задержания в Екатеринбурге и рейд в офис Sputnik в Баку

  • Региональное управление СК 28 июня сообщило о задержании участников преступной группы по делу о заказных убийствах в Екатеринбурге в 2001, 2010 и 2011 годах.
  • По делу проходят десять фигурантов. Один из них, по предварительным данным, умер от сердечной недостаточности, причины смерти второго устанавливают.
  • Несколько подозреваемых дали признательные показания и сотрудничают со следствием.
  • Суд арестовал до 19 июля шестерых — Аяза, Акифа, Мазахира и Бакира Сафаровых, Ахлимана Гянджиева и Шахина Лалаева.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
Источник раскрыл детали дела об ОПГ в Екатеринбурге
30 июня, 15:11
  • В понедельник, 30 июня, МВД Азербайджана объявило о проведении "операции" в офисе Sputnik. Среди сотрудников агентства есть россияне.
  • К ним никого не пускали, даже дипломатов.
  • Через несколько часов азербайджанские силовики безосновательно задержали главу редакции Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова.
  • Суд арестовал их на четыре месяца.

Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев заявил, что у Баку не было и нет претензий по существу к журналистской работе Sputnik Азербайджан. В апреле стороны договорились уладить формальности через межправительственное соглашение и продолжить работу Sputnik в республике по временной юридической схеме, предложенной Азербайджаном. Но Баку так и не предоставил ее. Агентство работало в ожидании документа, пока в редакцию не пришли азербайджанские силовики.

  • Во вторник, 1 июля, МВД Азербайджана заявило, что всего задержанию подверглись восемь человек.
  • МИД России вызвал посла Азербайджана, ему выразили протест из-за недружественных действий Баку и заявили, что действия российских силовиков в Екатеринбурге были законны.
  • Ведомство потребовало немедленно освободить задержанных российских журналистов.
Задержание сотрудников Sputnik Азербайджан в Баку - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
"Россия сегодня" выпустила заявление поcле задержания сотрудников в Баку
1 июля, 13:54
 
РоссияМоскваКиевВ миреДмитрий ПесковВладимир ЗеленскийИльхам АлиевБакуАзербайджанЕкатеринбургСледственный комитет России (СК РФ)Рейд азербайджанских силовиков в офис Sputnik в Баку
 
 
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