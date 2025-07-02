В Кремле заявили о попытках Киева вмешаться в отношения Москвы и Баку
Песков: РФ видит попытки Киева разбалансировать отношения Москвы и Баку
Московский Кремль. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Россия видит попытки Украины разбалансировать отношения Москвы и Баку, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Так и видят, так и видят, естественно", — ответил он на соответствующий вопрос.
Таким образом Песков прокомментировал вчерашний телефонный разговор президента Азербайджана Ильхама Алиева и Владимира Зеленского, который выразил поддержку со стороны Украины в ситуации, когда "Москва угрожает Баку".
Другие заявления Пескова
- Россия никогда не угрожала и не угрожает Азербайджану.
- Киевский режим будет препарировать эту информацию так, чтобы спровоцировать дальнейшую напряженность.
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"Украина сейчас будет делать все возможное, чтобы подливать масло в огонь, чтобы провоцировать азербайджанскую сторону <...> на продолжение эмоциональных действий. Это очень легко спрогнозировать".
- В Кремле видели кадры задержания россиян в Азербайджане и обратили внимание на все детали.
- Глава СК Александр Бастрыкин находится в постоянном контакте с генпрокурором закавказской республики Кямраном Алиевым, идет обсуждение проблемных вопросов.
- Россия будет защищать интересы своих граждан и использует для этого все имеющиеся средства.
Задержания в Екатеринбурге и рейд в офис Sputnik в Баку
- Региональное управление СК 28 июня сообщило о задержании участников преступной группы по делу о заказных убийствах в Екатеринбурге в 2001, 2010 и 2011 годах.
- По делу проходят десять фигурантов. Один из них, по предварительным данным, умер от сердечной недостаточности, причины смерти второго устанавливают.
- Несколько подозреваемых дали признательные показания и сотрудничают со следствием.
- Суд арестовал до 19 июля шестерых — Аяза, Акифа, Мазахира и Бакира Сафаровых, Ахлимана Гянджиева и Шахина Лалаева.
Источник раскрыл детали дела об ОПГ в Екатеринбурге
30 июня, 15:11
- В понедельник, 30 июня, МВД Азербайджана объявило о проведении "операции" в офисе Sputnik. Среди сотрудников агентства есть россияне.
- К ним никого не пускали, даже дипломатов.
- Через несколько часов азербайджанские силовики безосновательно задержали главу редакции Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова.
- Суд арестовал их на четыре месяца.
Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев заявил, что у Баку не было и нет претензий по существу к журналистской работе Sputnik Азербайджан. В апреле стороны договорились уладить формальности через межправительственное соглашение и продолжить работу Sputnik в республике по временной юридической схеме, предложенной Азербайджаном. Но Баку так и не предоставил ее. Агентство работало в ожидании документа, пока в редакцию не пришли азербайджанские силовики.
- Во вторник, 1 июля, МВД Азербайджана заявило, что всего задержанию подверглись восемь человек.
- МИД России вызвал посла Азербайджана, ему выразили протест из-за недружественных действий Баку и заявили, что действия российских силовиков в Екатеринбурге были законны.
- Ведомство потребовало немедленно освободить задержанных российских журналистов.