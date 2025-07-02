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Мать туриста, задержанного в Баку, не может связаться с сыном
Мать туриста, задержанного в Баку, не может связаться с сыном - РИА Новости, 02.07.2025
Мать туриста, задержанного в Баку, не может связаться с сыном
Мать задержанного в Баку туриста из Екатеринбурга Александра Вайсеро сообщила РИА Новости, что связи с сыном нет. РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T11:56:00+03:00
2025-07-02T11:56:00+03:00
2025-07-02T11:56:00+03:00
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 июл – РИА Новости. Мать задержанного в Баку туриста из Екатеринбурга Александра Вайсеро сообщила РИА Новости, что связи с сыном нет. Ранее азербайджанское агентство АПА сообщало, что восемь граждан РФ, задержанных во вторник в Баку, которые, по утверждениям азербайджанской стороны, связаны с транзитом наркотиков из Ирана, а также киберпреступностью, арестованы на четыре месяца. Как сообщила РИА Новости жительница Екатеринбурга Инна Вайсеро, среди задержанных есть ее сын Александр. "Связи, конечно, нет пока", - сказала собеседница агентства. По ее словам, сын уехал в Баку в июне как турист.
https://ria.ru/20250702/zakharova-2026658251.html
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баку, екатеринбург, россия, в мире
Баку, Екатеринбург, Россия, В мире
Мать туриста, задержанного в Баку, не может связаться с сыном
Мать задержанного в Баку туриста Вайсеро не может связаться с сыном