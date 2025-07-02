https://ria.ru/20250702/azerbaydzhan-2026779699.html

Россияне в Азербайджане заявили о насилии со стороны лиц в гражданском

Россияне в Азербайджане заявили о насилии со стороны лиц в гражданском - РИА Новости, 02.07.2025

Россияне в Азербайджане заявили о насилии со стороны лиц в гражданском

Россияне, находящиеся в Азербайджане, в том числе туристы, сообщили о случаях применения к ним физического насилия со стороны лиц в гражданском, которые... РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T16:52:00+03:00

2025-07-02T16:52:00+03:00

2025-07-02T17:04:00+03:00

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МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Россияне, находящиеся в Азербайджане, в том числе туристы, сообщили о случаях применения к ним физического насилия со стороны лиц в гражданском, которые представлялись полицейскими, заявили в среду в российском посольстве в Баку."В связи с многочисленными запросами представителей СМИ прокомментировать недавние события в городе Баку сообщаем, что за последние сутки в посольство поступило множество обращений от граждан Российской Федерации, находящихся на территории Азербайджанской Республики, в том числе с целью туризма. Они сообщали о прибытии на места их проживания людей в гражданском (некоторые из них представлялись сотрудниками полиции), которые интересовались целью пребывания россиян в стране и проверяли документы. По словам некоторых обратившихся, к ним и членам их семей было применено физическое насилие", - говорится в заявлении.Власти Азербайджана 30 июня безосновательно задержали семь человек в агентстве Sputnik Азербайджан, входящем в состав медиагруппы "Россия сегодня". Глава редакции Sputnik Азербайджан Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов арестованы на четыре месяца.Медиагруппа "Россия сегодня" назвала действия азербайджанских силовиков необоснованными, а обвинения - надуманными. Работа редакции блокирована, с задержанными нет связи - к журналистам не допускают ни консульских работников, ни родственников. По данным пресс-службы медиагруппы, состояние здоровья Картавых вызывает тревогу, ему требуются лекарства, включая инсулин. "Россия сегодня" потребовала беспрекословного соблюдения законодательства со стороны правоохранительных органов Азербайджана и немедленного освобождения людей, которые исполняли свой профессиональный долг. Гендиректор медиагруппы Дмитрий Киселёв заявил, что происходящее воспринимается как несправедливость и выглядит как намеренный шаг с целью ухудшить межгосударственные отношения России и Азербайджана.Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Кремль внимательно относится к информации о задержании сотрудников Sputnik Азербайджан и Ruptly. Москва рассчитывает, что в ходе прямых контактов с Баку удастся добиться освобождения задержанных журналистов, отметил он.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, подчеркнула, что Баку никогда не предъявлял претензий ни к офису Sputnik Азербайджан, ни к работе журналистов. Меры против агентства, по ее словам, сейчас продиктованы другими соображениями.Азербайджанские СМИ 1 июля сообщили о задержании в Баку восьми граждан России, которые, по утверждению азербайджанской стороны, связаны с транзитом наркотиков из Ирана и киберпреступлениями, они арестованы на четыре месяца.

https://ria.ru/20250702/rossiya-2026736306.html

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