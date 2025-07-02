https://ria.ru/20250702/azerbaydzhan-2026728834.html
Азербайджан опроверг информацию о прекращении обучения на русском языке
Азербайджан опроверг информацию о прекращении обучения на русском языке - РИА Новости, 02.07.2025
Азербайджан опроверг информацию о прекращении обучения на русском языке
Министерство науки и образования Азербайджана назвало фальшивкой информацию о прекращении в стране обучения на русском языке. РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T14:00:00+03:00
2025-07-02T14:00:00+03:00
2025-07-02T14:00:00+03:00
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БАКУ, 2 июл – РИА Новости. Министерство науки и образования Азербайджана назвало фальшивкой информацию о прекращении в стране обучения на русском языке. Ранее в социальных сетях была опубликована информация о распространении среди граждан страны так называемого "официального уведомления" от имени правительства Азербайджана касательно "приостановления обучения на русском языке в средних и высших учебных заведениях республики". "Это фейк. При распространении подобных новостей необходимо ссылаться только на официальные источники", - сообщила пресс-служба министерства.
https://ria.ru/20250702/zaschita-2026704679.html
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в мире, азербайджан
Азербайджан опроверг информацию о прекращении обучения на русском языке
В Азербайджане опровергли информацию о прекращении обучения на русском языке