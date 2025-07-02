https://ria.ru/20250702/azerbajdzhan-2026837196.html
Отец одного из задержанных в Азербайджане россиян рассказал о сыне
Отец одного из задержанных в Азербайджане россиян рассказал о сыне - РИА Новости, 02.07.2025
Отец одного из задержанных в Азербайджане россиян рассказал о сыне
Илья Безуглый из Калининграда есть среди задержанных в Азербайджане якобы за распространение наркотиков граждан России, сообщил РИА Новости его отец Игорь... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T23:15:00+03:00
2025-07-02T23:15:00+03:00
2025-07-02T23:15:00+03:00
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КАЛИНИНГРАД, 2 июл - РИА Новости. Илья Безуглый из Калининграда есть среди задержанных в Азербайджане якобы за распространение наркотиков граждан России, сообщил РИА Новости его отец Игорь Безуглый. "Илья Безуглый - мой сын. Мне известно, что он задержан в Азербайджане, но пока не вижу смысла говорить об этом", - сказал агентству Игорь Безуглый. Азербайджанские СМИ 1 июля сообщили о задержании в Баку восьми граждан России, которые, по утверждению азербайджанской стороны, связаны с транзитом наркотиков из Ирана и киберпреступлениями, они арестованы на четыре месяца. Публикации появились на фоне недружественных действий азербайджанских силовиков по отношению к российским и азербайджанским журналистам агентства Sputnik, которых безосновательно задержали 30 июня. Как уточнили в агентстве, сотрудникам выдвинуты абсурдные обвинения в том, что они, как утверждают местные СМИ, якобы являются "агентами ФСБ". Глава редакции Sputnik Азербайджан Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов арестованы на четыре месяца. Медиагруппа "Россия сегодня" призвала азербайджанские власти к освобождению своих сотрудников и немедленному урегулированию неприемлемой ситуации.
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азербайджан, россия, калининград, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), в мире
Азербайджан, Россия, Калининград, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), В мире
Отец одного из задержанных в Азербайджане россиян рассказал о сыне
Отец одного из задержанных в Азербайджане россиян Безуглый рассказал о сыне