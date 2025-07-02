https://ria.ru/20250702/armenija-2026755212.html
Армения временно запретила импорт российского мороженого
Армения временно запретила импорт российского мороженого - РИА Новости, 02.07.2025
Армения временно запретила импорт российского мороженого
Инспекционный орган по безопасности пищевых продуктов Армении ввел временный запрет на импорт мороженого производства российской "Фабрики настоящего... РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T15:18:00+03:00
2025-07-02T15:18:00+03:00
2025-07-02T15:18:00+03:00
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ЕРЕВАН, 2 июл - РИА Новости. Инспекционный орган по безопасности пищевых продуктов Армении ввел временный запрет на импорт мороженого производства российской "Фабрики настоящего мороженого", выпускающей продукцию под брендом "Коровка из Кореновки" сообщает пресс-служба ведомства. "Решением руководителя инспекционного органа по безопасности пищевых продуктов со 2 июля временно запрещен импорт в Армению мороженого "Эскимо пломбир ванильный в шоколадной кремовой глазури" (торговая марка "Коровка") производства российского ООО "Фабрика настоящего мороженого", - говорится в сообщении. Отмечается, что решение было принято на основании оценки риска безопасности пищевых продуктов. Запрет действует в отношении партий, импортированных после 2 июля. Ограничение не распространяется на ввезенную ранее продукцию. В ведомстве сообщили, что в одной из партий указанной продукции было зафиксировано превышение допустимого уровня бактерий группы кишечной палочки, что не соответствует нормам, установленным техническими регламентами Таможенного союза. "Отдано распоряжение о запрете продажи, отзыве, уничтожении или утилизации партии", - добавили в пресс-службе.
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армения, в мире, россия
Армения временно запретила импорт российского мороженого
Армения временно запретила импорт эскимо "Коровка из Кореновки"