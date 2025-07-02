Адвокат рассказал, чем руководствуются силовики в Армении
Адвокат Арутюнян: силовики руководствуются статусами Пашиняна в соцсетях
© Фотохост-агентство РИА Новости
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ЕРЕВАН, 2 июл - РИА Новости. Силовые структуры в Армении руководствуются не законами, а статусами премьера Никола Пашиняна в соцсетях, считает армянский адвокат Сергей Арутюнян.
В среду утром Пашинян пригрозил в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) увольнениями и судом сотрудникам принадлежащей предпринимателю Самвелу Карапетяну компании "Электросети Армении" за политическую активность на фоне его ареста, а уже днем в центральном офисе компании бизнесмена Следственный комитет начал проводить следственные действия.
"Из событий последних дней можно сделать вывод, что прокуратура и Следственный комитет руководствуются не Уголовным и Уголовно-процессуальным кодексами, а сводом статусов премьер-министра", - написал Арутюнян в Facebook*.
Главе компании "Ташир групп" Самвелу Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянские власти несостоятельными. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. МВД Армении сообщало об "оперативных мероприятиях" у дома Карапетяна в Ереване и о "доставленных в полицейское отделение гражданах".
Карапетян вкладывает много средств в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.
* запрещена в РФ как экстремистская
* запрещена в РФ как экстремистская