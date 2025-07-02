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Адвокат рассказал, чем руководствуются силовики в Армении - РИА Новости, 02.07.2025
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13:12 02.07.2025 (обновлено: 13:56 02.07.2025)
https://ria.ru/20250702/armenija-2026713707.html
Адвокат рассказал, чем руководствуются силовики в Армении
Адвокат рассказал, чем руководствуются силовики в Армении - РИА Новости, 02.07.2025
Адвокат рассказал, чем руководствуются силовики в Армении
Силовые структуры в Армении руководствуются не законами, а статусами премьера Никола Пашиняна в соцсетях, считает армянский адвокат Сергей Арутюнян. РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T13:12:00+03:00
2025-07-02T13:56:00+03:00
армения
ереван
самвел карапетян
никол пашинян
электросети армении
армянская апостольская церковь
преследование карапетяна в армении
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ЕРЕВАН, 2 июл - РИА Новости. Силовые структуры в Армении руководствуются не законами, а статусами премьера Никола Пашиняна в соцсетях, считает армянский адвокат Сергей Арутюнян. В среду утром Пашинян пригрозил в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) увольнениями и судом сотрудникам принадлежащей предпринимателю Самвелу Карапетяну компании "Электросети Армении" за политическую активность на фоне его ареста, а уже днем в центральном офисе компании бизнесмена Следственный комитет начал проводить следственные действия. "Из событий последних дней можно сделать вывод, что прокуратура и Следственный комитет руководствуются не Уголовным и Уголовно-процессуальным кодексами, а сводом статусов премьер-министра", - написал Арутюнян в Facebook*. Главе компании "Ташир групп" Самвелу Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянские власти несостоятельными. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. МВД Армении сообщало об "оперативных мероприятиях" у дома Карапетяна в Ереване и о "доставленных в полицейское отделение гражданах". Карапетян вкладывает много средств в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.* запрещена в РФ как экстремистская
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армения, ереван, самвел карапетян, никол пашинян, электросети армении, армянская апостольская церковь, преследование карапетяна в армении
Армения, Ереван, Самвел Карапетян, Никол Пашинян, Электросети Армении, Армянская апостольская церковь, Преследование Карапетяна в Армении
Адвокат рассказал, чем руководствуются силовики в Армении

Адвокат Арутюнян: силовики руководствуются статусами Пашиняна в соцсетях

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
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ЕРЕВАН, 2 июл - РИА Новости. Силовые структуры в Армении руководствуются не законами, а статусами премьера Никола Пашиняна в соцсетях, считает армянский адвокат Сергей Арутюнян.
В среду утром Пашинян пригрозил в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) увольнениями и судом сотрудникам принадлежащей предпринимателю Самвелу Карапетяну компании "Электросети Армении" за политическую активность на фоне его ареста, а уже днем в центральном офисе компании бизнесмена Следственный комитет начал проводить следственные действия.
"Из событий последних дней можно сделать вывод, что прокуратура и Следственный комитет руководствуются не Уголовным и Уголовно-процессуальным кодексами, а сводом статусов премьер-министра", - написал Арутюнян в Facebook*.
Главе компании "Ташир групп" Самвелу Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской апостольской церкви на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянские власти несостоятельными. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. МВД Армении сообщало об "оперативных мероприятиях" у дома Карапетяна в Ереване и о "доставленных в полицейское отделение гражданах".
Карапетян вкладывает много средств в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.

* запрещена в РФ как экстремистская
Самвел Карапетян - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
Защита Карапетяна пообещала помочь уволенным сотрудникам "Электросетей"
Вчера, 12:00
 
АрменияЕреванСамвел КарапетянНикол ПашинянЭлектросети АрменииАрмянская апостольская церковьПреследование Карапетяна в Армении
 
 
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