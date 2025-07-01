https://ria.ru/20250701/zhkkh-2025808792.html

Жалоба онлайн: как УК оспорила решение контролеров без суда

Жалоба онлайн: как УК оспорила решение контролеров без суда - РИА Новости, 01.07.2025

Жалоба онлайн: как УК оспорила решение контролеров без суда

На портале "Госуслуг" работает сервис "Жалоба на решение контрольных органов". Его цель – дать предпринимателям удобный инструмент для того, чтобы оспорить... РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T09:00:00+03:00

2025-07-01T09:00:00+03:00

2025-07-01T16:16:00+03:00

жкх

россия

дмитрий григоренко

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

федеральная налоговая служба (фнс россии)

твой бизнес

госуслуги

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На портале "Госуслуг" работает сервис "Жалоба на решение контрольных органов". Его цель – дать предпринимателям удобный инструмент для того, чтобы оспорить решение контролеров и донести свое мнение без судебных разбирательств. Компания ООО УК "ДомКом" воспользовалась новым сервисом и обратилась через него в Роспотребнадзор, так как была не согласна с претензией в свой адрес по качеству воды. И добилась того, что предписание отменили. Подробнее о том, как онлайн-сервис помогает предпринимателям решать споры с властями без суда, – в материале РИА Новости.Кто виноват в плохой воде из крана?Итак, управляющая компания "ДомКом" не согласилась с решением надзорного ведомства. Ей предписывалось обеспечить соответствие качества горячего водоснабжения в квартирах актуальным санитарным нормам. УК решила подать жалобу на данное предписание через "Госуслуги".В обращении компания указала, что не нарушала требований по качеству предоставляемых услуг, так как горячая вода ненадлежащего качества поступает от ресурсоснабжающей организации.В ходе рассмотрения жалобы Роспотребнадзор установил, что ухудшение качества горячего водоснабжения из-за ненадлежащего содержания общего имущества не выявлено. В результате доказательства, представленные УК, были подтверждены, а предписание – отменено.Этот пример показывает, что онлайн-сервис досудебного обжалования решений контрольных органов эффективно работает. С его помощью предприниматели могут не просто пожаловаться, но и донести свое видение ситуации, не доводя дело до суда.Такой механизм помогает бизнесу развиваться и отвечает задачам национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".Экономия ресурсов бизнесаПравительство России планомерно работает над снижением административной нагрузки на бизнес и созданием комфортной деловой среды. Работу по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности курирует вице-премьер – руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко.Как отметил вице-премьер, контроль необходим для честной конкуренции. Но задача состоит в том, чтобы проверки были не инструментом наказания, а способом создания условий для более выгодной работы бизнеса при соблюдении законодательных норм.В отличие от традиционного судебного процесса, который требует существенных затрат, онлайн-сервис подачи жалоб экономит как финансы, так и время предпринимателей.Как указали в аппарате Дмитрия Григоренко, подача жалобы на всех этапах происходит в электронном виде. Это упрощает процесс и делает его доступным для всех, независимо от юридической подкованности.Такой подход содействует повышению уровня прозрачности и конкурентоспособности бизнеса в России в соответствии с задачами национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".Принцип работы сервисаДля того, чтобы пожаловаться на решение контрольного органа через "Госуслуги", необходим учетный номер обжалуемой проверки, материалы, подтверждающие доводы и электронная подпись руководителя организации или его доверенного лица.Поступившие жалобы оперативно рассматриваются. В среднем ответ поступает через 10 рабочих дней, что в полтора раза быстрее нормативного срока в 15 рабочих дней. Для сравнения, в суде рассмотрение жалобы может тянуться месяцами.За ходом рассмотрения жалобы на всех этапах предприниматель может следить в своем личном кабинете на портале "Госуслуг".Таким образом, онлайн-сервис не только ускоряет процесс обжалования и позволяет избежать судебных разбирательств. Такой механизм создает более открытую предпринимательскую среду, что соответствует задачам нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика".Теперь предприниматели могут быстрее реагировать на ситуации, с которыми они не согласны, и добиваться справедливости. Так что вопрос, кто виноват в плохой воде из крана, решается быстрее и проще.По данным Федеральной налоговой службы (ФНС) России, количество поступивших жалоб по налоговым спорам за 2024 год по сравнению с предыдущим годом сократилось на 7,1%. В том числе на иные акты налоговых органов и действия (бездействия) их должностных лиц – на 13,5%.Одновременно на 10,7% уменьшилось количество споров с бизнесом по вопросам государственной регистрации. А из 485 жалоб по налоговым спорам требования налогоплательщиков были удовлетворены в 26,6% случаев.

https://ria.ru/20250617/proekt-2023317644.html

https://ria.ru/20250606/instrument-2021311455.html

https://ria.ru/20250609/mishustin-2021837941.html

https://ria.ru/20250416/grigorenko-2011552803.html

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жкх, россия, дмитрий григоренко, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), федеральная налоговая служба (фнс россии), госуслуги