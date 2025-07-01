https://ria.ru/20250701/zhizn-2026507055.html

Жизнь с чудовищем: как жены маньяков жили с ними и ничего не замечали?

Жизнь с чудовищем: как жены маньяков жили с ними и ничего не замечали? - РИА Новости, 01.07.2025

Жизнь с чудовищем: как жены маньяков жили с ними и ничего не замечали?

Можно ли жить рядом с маньяком, готовить ему ужин и не подозревать о его ужасных преступлениях? Истории жен известных российских серийных убийц, таких как... РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T19:12:00+03:00

2025-07-01T19:12:00+03:00

2025-07-01T19:12:00+03:00

общество

феодосия

ссср

ангарск

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Можно ли жить рядом с маньяком, готовить ему ужин и не подозревать о его ужасных преступлениях? Истории жен известных российских серийных убийц, таких как Чикатило, Сливко и Попков, показывают, что это возможно. Это вызывает тревогу и заставляет задуматься о том, что могло закрыть глаза этих женщин – любовь, наивность, зависимость или страх? Или же это было нежелание видеть правду?Тень монстра: Жизнь с ЧикатилоФеодосия Чикатило, тихая советская женщина, была замужем за одним из самых известных серийных убийц СССР. На счету Андрея Чикатило – как минимум 43 жертвы, среди которых были и дети. Но это лишь часть истинного числа: следствию удалось доказать лишь некоторые преступления. С 1978 по 1990 год он совершал свои злодеяния, возвращаясь домой к жене, которая его ждала.Феодосия познакомилась с будущим мужем через его сестру. Их роман развивался стремительно, и вскоре последовала свадьба и рождение детей. На первый взгляд, Андрей казался идеальным супругом: он не пил, не курил и приносил деньги в дом. Однако интимная жизнь вызывала беспокойство – Чикатило страдал импотенцией. Феодосия считала его "стеснительным" и пыталась поддержать мужа. С каждым годом близость между ними становилась все реже, а любые попытки жены вызывали у Чикатило агрессию и обвинения в том, что она лишь нахлебница.Однако странности Чикатило не ограничивались лишь проблемами в постели. Он часто менял работу – то в школе, то в ПТУ, то снова в училище. Жена принимала его объяснения о "недоброжелателях", которые якобы строили против него козни. Даже после того, как его уволили из школы-интерната за домогательства к ученицам, Феодосия продолжала верить ему. Она не обращала внимания на его грязную одежду после "командировок" и не придавала значения тому, что их дочь прекратила общение с отцом после его попыток приставаний к собственному внуку.По словам следователей, Феодосия не могла поверить в то, что ее муж – душегуб. Лишь когда ей показали видеозапись, на которой Чикатило демонстрировал место одного из своих преступлений, она начала осознавать ужас происходящего. Когда в подкопе появилась человеческая нога, Феодосия наконец сложила все детали воедино: "Я поняла". Разговор с мужем состоялся уже в следственном изоляторе. Феодосия пришла на свидание, взглянула ему в глаза и спросила: "Как же так, Андрей?".Женщина, которая когда-то заботилась о доме и детях и не задавала лишних вопросов, столкнулась с темной стороной своего мужа и приняла это без истерики. После расстрела Чикатило ей пришлось изменить имя и уехать, чтобы начать новую жизнь вдали от прошлого.Влюбленная в пионервожатогоАнатолий Сливко пользовался репутацией доброго и скромного учителя, который был руководителем туристического клуба. Его коллеги уважали, родители доверяли, а дети тянулись к нему за поддержкой. Он казался человеком с тонкой душевной организацией. Но за этой маской скрывалась ужасная правда. На протяжении 20 лет, с 1964 по 1985 годы, он истязал своих воспитанников, снимая на камеру свои извращенные игры. Дети боялись говорить о том, что с ними происходило, и если кто-то осмеливался намекнуть на это, им просто не верили.Людмила, будущая жена Сливко, также воспринимала его как надежного партнера. На свиданиях он проявлял вежливость и сдержанность, что Людмила считала знаком уважения. Когда они поженились, вскоре выяснилось, что в интимной жизни у мужа есть проблемы. Он оказался холоден и не способен на близость. Женщина винила себя, думая, что причина в ней самой, не подозревая о предпочтениях своего супруга.Несмотря на редкие моменты близости, им удалось завести детей. Однако Анатолий редко бывал дома и не проявлял интереса к воспитанию детей. Он не участвовал в семейных мероприятиях и уклонялся от разговоров. Их отношения напоминали скорее соседские, чем супружеские. Людмила пыталась объяснить это загруженностью мужа и его характером.Сливко проводил почти все свободное время в клубе с подростками, возвращаясь домой уставшим и раздраженным. Людмила никогда не интересовалась его работой, не просила взять ее и детей в походы и не заглядывала в клуб. Она продолжала верить в образ идеального мужа, даже не подозревая о его истинной сущности.Как Елена Попкова 30 лет жила с убийцейМихаил Попков производил впечатление идеального мужчины: он служил в милиции, пользовался уважением коллег, был аккуратным и дисциплинированным. Дома он был заботливым супругом и надежным отцом, готовым починить розетку, купить жене подарок или выгулять собаку в мороз. В провинциальном городе он казался мечтой, но за этой маской скрывался человек, ответственный за гибель более 80 женщин, которых он принуждал к близости.С 1992 по 2012 год Попков подвозил женщин, чаще всего поздно вечером, когда они находились в уязвимом состоянии — после застолий или просто в одиночестве. Сначала завязывался разговор, затем следовала "поездка", которая заканчивалась жестокими преступлениями. В милицейской форме он внушал доверие, используя свое положение, чтобы никто не задавал лишних вопросов.Позже он объяснял свои действия тем, что якобы "очищал город" от женщин "легкого поведения", перекладывая ответственность на жертву. Этот подход, известный как виктимблейминг, позволял ему оправдывать свою жестокость, уверяя себя, что исполняет "миссию". На самом деле это была лишь рационализация его преступлений.Михаил Попков любил контролировать и подчинять, проявляя агрессию в своей работе: он избивал задержанных, особенно тех, кто казался ему "слабыми" и "грязными". Его жестокость не была следствием морали, как он сам утверждал, а была частью его натуры. По его версии, причиной его преступлений стала измена жены. Он якобы застал ее с сослуживцем и, не получив признания, "сломался". Попков говорил, что это стало толчком к его будущим действиям, хотя на самом деле эта история о мнимой измене служила удобным оправданием для его жестокости.Елена Попкова, его жена, до последнего не верила в преступления мужа. Она утверждала, что за 30 лет брака он ни разу не поднял на нее руку и всегда был ее опорой. Даже после его признаний она продолжала заявлять о своей любви и готовности жить с ним, если его оправдают: "Если бы его сейчас выпустили, я бы ничего не сказала, мы бы дальше продолжали жить. Я его люблю, я его поддерживаю…".Однако после оглашения приговора — пожизненного заключения за многочисленные доказанные преступления — Елена исчезла из жизни Ангарска. Она сменила фамилию, переехала в другой город и прекратила общение с прессой. Возможно, именно в этот момент в ней произошёл перелом: началось осознание страшной правды — признание того, что 30 лет брака с якобы любящим мужчиной были лишь иллюзией, и что она жила рядом с монстром, который в промежутках между семейными выходными жестоко издевался над другими женщинами.Истории маньяков и их жен демонстрируют сложность человеческой природы и отношений, где любовь и преданность могут сосуществовать с жестокостью и насилием. Понимание мотивов и внутренних конфликтов преступника не оправдывает его поступков, но помогает глубже осознать причины, которые могут стоять за трагическими событиями.

феодосия

ссср

ангарск

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общество, феодосия, ссср, ангарск