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В Белгородской области при детонации дрона ВСУ пострадала женщина - РИА Новости, 01.07.2025
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21:00 01.07.2025 (обновлено: 21:06 01.07.2025)
https://ria.ru/20250701/zhenschina-2026617863.html
В Белгородской области при детонации дрона ВСУ пострадала женщина
В Белгородской области при детонации дрона ВСУ пострадала женщина - РИА Новости, 01.07.2025
В Белгородской области при детонации дрона ВСУ пострадала женщина
Женщина получила травмы в результате детонации украинского дрона рядом с коммерческим объектом в Белгородской области, сообщил во вторник губернатор Вячеслав... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T21:00:00+03:00
2025-07-01T21:06:00+03:00
вооруженные силы украины
белгородская область
происшествия
белгородский район
октябрьский
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 1 июл - РИА Новости. Женщина получила травмы в результате детонации украинского дрона рядом с коммерческим объектом в Белгородской области, сообщил во вторник губернатор Вячеслав Гладков.&quot;В посёлке Октябрьский Белгородского района дрон ВСУ сдетонировал рядом с коммерческим объектом. Пострадал мирный житель. Женщину с закрытой черепно-мозговой травмой, баротравмой и осколочными ранениями головы и руки бригада СМП доставляет в городскую больницу №2 Белгорода&quot;, - сообщил Гладков в Telegram-канале.Губернатор уточнил, что от детонации в здании повреждены остекление и фасад, также повреждены два автомобиля.
https://ria.ru/20250627/zelenskiy-2025652436.html
белгородская область
белгородский район
октябрьский
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вооруженные силы украины, белгородская область, происшествия, белгородский район, октябрьский, вячеслав гладков
Вооруженные силы Украины, Белгородская область, Происшествия, Белгородский район, Октябрьский, Вячеслав Гладков
В Белгородской области при детонации дрона ВСУ пострадала женщина

Гладков: в белгородском поселке при детонации дрона ВСУ женщина получила травмы

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Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
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БЕЛГОРОД, 1 июл - РИА Новости. Женщина получила травмы в результате детонации украинского дрона рядом с коммерческим объектом в Белгородской области, сообщил во вторник губернатор Вячеслав Гладков.
«

"В посёлке Октябрьский Белгородского района дрон ВСУ сдетонировал рядом с коммерческим объектом. Пострадал мирный житель. Женщину с закрытой черепно-мозговой травмой, баротравмой и осколочными ранениями головы и руки бригада СМП доставляет в городскую больницу №2 Белгорода", - сообщил Гладков в Telegram-канале.

Губернатор уточнил, что от детонации в здании повреждены остекление и фасад, также повреждены два автомобиля.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
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Вооруженные силы УкраиныБелгородская областьПроисшествияБелгородский районОктябрьскийВячеслав Гладков
 
 
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