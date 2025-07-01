https://ria.ru/20250701/zhenschina-2026617863.html

В Белгородской области при детонации дрона ВСУ пострадала женщина

В Белгородской области при детонации дрона ВСУ пострадала женщина - РИА Новости, 01.07.2025

В Белгородской области при детонации дрона ВСУ пострадала женщина

Женщина получила травмы в результате детонации украинского дрона рядом с коммерческим объектом в Белгородской области, сообщил во вторник губернатор Вячеслав... РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T21:00:00+03:00

2025-07-01T21:00:00+03:00

2025-07-01T21:06:00+03:00

вооруженные силы украины

белгородская область

происшествия

белгородский район

октябрьский

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 1 июл - РИА Новости. Женщина получила травмы в результате детонации украинского дрона рядом с коммерческим объектом в Белгородской области, сообщил во вторник губернатор Вячеслав Гладков."В посёлке Октябрьский Белгородского района дрон ВСУ сдетонировал рядом с коммерческим объектом. Пострадал мирный житель. Женщину с закрытой черепно-мозговой травмой, баротравмой и осколочными ранениями головы и руки бригада СМП доставляет в городскую больницу №2 Белгорода", - сообщил Гладков в Telegram-канале.Губернатор уточнил, что от детонации в здании повреждены остекление и фасад, также повреждены два автомобиля.

https://ria.ru/20250627/zelenskiy-2025652436.html

белгородская область

белгородский район

октябрьский

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

вооруженные силы украины, белгородская область, происшествия, белгородский район, октябрьский, вячеслав гладков