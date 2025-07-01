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Жданова назвала дискуссии о милитаризации тревожными - РИА Новости, 01.07.2025
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07:35 01.07.2025 (обновлено: 07:36 01.07.2025)
https://ria.ru/20250701/zhdanova-2026434327.html
Жданова назвала дискуссии о милитаризации тревожными
Жданова назвала дискуссии о милитаризации тревожными - РИА Новости, 01.07.2025
Жданова назвала дискуссии о милитаризации тревожными
Тревожно, что в дискуссиях о милитаризации лидирует Германия с мифами о "неизбежной войне с Россией", заявила в интервью РИА Новости новая глава делегации РФ на РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T07:35:00+03:00
2025-07-01T07:36:00+03:00
германия
в мире
юлия жданова
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ВЕНА, 1 июл - РИА Новости. Тревожно, что в дискуссиях о милитаризации лидирует Германия с мифами о "неизбежной войне с Россией", заявила в интервью РИА Новости новая глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова."Тревожно, что теперь в дискуссиях о дальнейшей милитаризации лидирует Германия, жонглируя, наряду с французами, мифами о "неизбежности войны с Россией", - отметила Жданова.В последнее время на Западе все чаще высказываются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и РФ. В Кремле же отмечали, что РФ не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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германия, в мире, юлия жданова, нато, россия, москва
Германия, В мире, Юлия Жданова, НАТО, Россия, Москва
Жданова назвала дискуссии о милитаризации тревожными

Жданова назвала дискуссии с немецкими мифами о войне с Россией тревожными

© Фото : МИД РФИ.о. руководителя российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова
И.о. руководителя российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© Фото : МИД РФ
И.о. руководителя российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова. Архивное фото
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ВЕНА, 1 июл - РИА Новости. Тревожно, что в дискуссиях о милитаризации лидирует Германия с мифами о "неизбежной войне с Россией", заявила в интервью РИА Новости новая глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.
"Тревожно, что теперь в дискуссиях о дальнейшей милитаризации лидирует Германия, жонглируя, наряду с французами, мифами о "неизбежности войны с Россией", - отметила Жданова.
В последнее время на Западе все чаще высказываются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и РФ. В Кремле же отмечали, что РФ не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
"Просто и успешно": в Германии объяснили, что Европа готовит против России
01:47
 
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