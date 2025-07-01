Жданова назвала дискуссии о милитаризации тревожными
Жданова назвала дискуссии с немецкими мифами о войне с Россией тревожными
© Фото : МИД РФИ.о. руководителя российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова
© Фото : МИД РФ
И.о. руководителя российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова. Архивное фото
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ВЕНА, 1 июл - РИА Новости. Тревожно, что в дискуссиях о милитаризации лидирует Германия с мифами о "неизбежной войне с Россией", заявила в интервью РИА Новости новая глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.
В последнее время на Западе все чаще высказываются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и РФ. В Кремле же отмечали, что РФ не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.