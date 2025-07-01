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Российский дипломат призвала Запад отказаться от провокаций - РИА Новости, 01.07.2025
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03:27 01.07.2025 (обновлено: 03:30 01.07.2025)
https://ria.ru/20250701/zhdanova-2026420658.html
Российский дипломат призвала Запад отказаться от провокаций
Российский дипломат призвала Запад отказаться от провокаций - РИА Новости, 01.07.2025
Российский дипломат призвала Запад отказаться от провокаций
Москва призывает Запад отказаться от давления и провокаций, сосредоточиться на выполнении задач Форума ОБСЕ по безопасности (ФСОБ), заявила в интервью РИА... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T03:27:00+03:00
2025-07-01T03:30:00+03:00
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ВЕНА, 1 июл - РИА Новости. Москва призывает Запад отказаться от давления и провокаций, сосредоточиться на выполнении задач Форума ОБСЕ по безопасности (ФСОБ), заявила в интервью РИА Новости новая глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова. Дипломат отметила, что представителям Запада давно пора уяснить: у России и у российской дипломатии большой запас прочности и терпения. "Вместо давления и провокаций им давно пора сосредоточиться на выполнении тех задач, для которых создавался ФСОБ. Мы к такой работе готовы", - сказала Жданова. Собеседница агентства добавила, что позиция российской стороны максимально открыта, она основывается на уважении к традициям ОБСЕ, важности учета мнения всех государств и неукоснительного соблюдения Правил процедуры Организации, включая принцип консенсуса.
https://ria.ru/20250701/lukashevich-2026415055.html
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в мире, россия, москва, вена, юлия жданова, обсе
В мире, Россия, Москва, Вена, Юлия Жданова, ОБСЕ
Российский дипломат призвала Запад отказаться от провокаций

Дипломат Жданова: Россия призвала Запад отказаться от давления и провокаций

© Фото : OSCE/Mikhail EvstafievФлаги с логотипом ОБСЕ в Вене
Флаги с логотипом ОБСЕ в Вене - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© Фото : OSCE/Mikhail Evstafiev
Флаги с логотипом ОБСЕ в Вене. Архивное фото
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ВЕНА, 1 июл - РИА Новости. Москва призывает Запад отказаться от давления и провокаций, сосредоточиться на выполнении задач Форума ОБСЕ по безопасности (ФСОБ), заявила в интервью РИА Новости новая глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.
Дипломат отметила, что представителям Запада давно пора уяснить: у России и у российской дипломатии большой запас прочности и терпения.
Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
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"Вместо давления и провокаций им давно пора сосредоточиться на выполнении тех задач, для которых создавался ФСОБ. Мы к такой работе готовы", - сказала Жданова.
Собеседница агентства добавила, что позиция российской стороны максимально открыта, она основывается на уважении к традициям ОБСЕ, важности учета мнения всех государств и неукоснительного соблюдения Правил процедуры Организации, включая принцип консенсуса.
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