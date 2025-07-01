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Российский дипломат призвала Запад отказаться от провокаций

Российский дипломат призвала Запад отказаться от провокаций - РИА Новости, 01.07.2025

Российский дипломат призвала Запад отказаться от провокаций

Москва призывает Запад отказаться от давления и провокаций, сосредоточиться на выполнении задач Форума ОБСЕ по безопасности (ФСОБ), заявила в интервью РИА... РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T03:27:00+03:00

2025-07-01T03:27:00+03:00

2025-07-01T03:30:00+03:00

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ВЕНА, 1 июл - РИА Новости. Москва призывает Запад отказаться от давления и провокаций, сосредоточиться на выполнении задач Форума ОБСЕ по безопасности (ФСОБ), заявила в интервью РИА Новости новая глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова. Дипломат отметила, что представителям Запада давно пора уяснить: у России и у российской дипломатии большой запас прочности и терпения. "Вместо давления и провокаций им давно пора сосредоточиться на выполнении тех задач, для которых создавался ФСОБ. Мы к такой работе готовы", - сказала Жданова. Собеседница агентства добавила, что позиция российской стороны максимально открыта, она основывается на уважении к традициям ОБСЕ, важности учета мнения всех государств и неукоснительного соблюдения Правил процедуры Организации, включая принцип консенсуса.

https://ria.ru/20250701/lukashevich-2026415055.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, москва, вена, юлия жданова, обсе