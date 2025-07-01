Рейтинг@Mail.ru
"Его формула": на Западе разоблачили подлую тактику Зеленского - РИА Новости, 01.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:01 01.07.2025
https://ria.ru/20250701/zelenskiy-2026629146.html
"Его формула": на Западе разоблачили подлую тактику Зеленского
"Его формула": на Западе разоблачили подлую тактику Зеленского - РИА Новости, 01.07.2025
"Его формула": на Западе разоблачили подлую тактику Зеленского
заявил геополитический аналитик Патрик Хеннингсен в эфире YouTube-канала Дэниела Дэвиса Deep Dive. РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T23:01:00+03:00
2025-07-01T23:01:00+03:00
в мире
украина
киев
россия
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004187222_0:34:3072:1762_1920x0_80_0_0_708fb9ec801427123c248fe9e754c705.jpg
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский намеренно срывает возможности мирного урегулирования конфликта на Украине с целью сохранить свою власть, заявил геополитический аналитик Патрик Хеннингсен в эфире YouTube-канала Дэниела Дэвиса Deep Dive."Украина проигрывает уже больше года. Каждый раз, когда есть возможность провести переговоры, Киев совершает неожиданные атаки на территории России. Это вызывает бум в европейских СМИ. Зеленский надувает грудь и отправляется в тур по выпрашиванию денег. И это повторяется снова и снова. Думаю, это его формула. Потому что это позволяет ему сохранить власть, в то время как он уже давно должен был быть заменен кем-то, кто смог бы действительно политически урегулировать конфликт", — сказал он.Аналитик отметил, что для украинского народа тактика Зеленского по затягиванию конфликта является настоящей катастрофой.Президентские выборы на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года. Но их отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Владимир Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". При этом срок его полномочий истек 20 мая 2024 года. Президент США Дональд Трамп назвал Зеленского "диктатором без выборов" и отметил, что рейтинг Зеленского опустился до четырех процентов.Владимир Путин в марте подчеркнул, что введение временного управления на Украине позволило бы провести демократические выборы и привести к власти дееспособное правительство, с которым затем можно договариваться о мире и подписывать соответствующие документы.
https://ria.ru/20250701/germaniya-2026625386.html
https://ria.ru/20250701/zelenskiy-2026587562.html
украина
киев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004187222_231:0:2962:2048_1920x0_80_0_0_6c7d4bbdffd1b3b0652c94f875216731.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, россия, владимир зеленский
В мире, Украина, Киев, Россия, Владимир Зеленский
"Его формула": на Западе разоблачили подлую тактику Зеленского

Хеннингсен: Зеленский продолжает конфликт, чтобы удержать власть

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский намеренно срывает возможности мирного урегулирования конфликта на Украине с целью сохранить свою власть, заявил геополитический аналитик Патрик Хеннингсен в эфире YouTube-канала Дэниела Дэвиса Deep Dive.
"Украина проигрывает уже больше года. Каждый раз, когда есть возможность провести переговоры, Киев совершает неожиданные атаки на территории России. Это вызывает бум в европейских СМИ. Зеленский надувает грудь и отправляется в тур по выпрашиванию денег. И это повторяется снова и снова. Думаю, это его формула. Потому что это позволяет ему сохранить власть, в то время как он уже давно должен был быть заменен кем-то, кто смог бы действительно политически урегулировать конфликт", — сказал он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
На Западе раскрыли, какое послание получил Зеленский от главы МИД ФРГ
Вчера, 22:20
Аналитик отметил, что для украинского народа тактика Зеленского по затягиванию конфликта является настоящей катастрофой.
Президентские выборы на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года. Но их отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Владимир Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". При этом срок его полномочий истек 20 мая 2024 года. Президент США Дональд Трамп назвал Зеленского "диктатором без выборов" и отметил, что рейтинг Зеленского опустился до четырех процентов.
Владимир Путин в марте подчеркнул, что введение временного управления на Украине позволило бы провести демократические выборы и привести к власти дееспособное правительство, с которым затем можно договариваться о мире и подписывать соответствующие документы.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
"Кровавый клоун": решение Зеленского шокировало французов
Вчера, 17:39
 
В миреУкраинаКиевРоссияВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала