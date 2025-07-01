https://ria.ru/20250701/zelenskiy-2026629146.html

"Его формула": на Западе разоблачили подлую тактику Зеленского

"Его формула": на Западе разоблачили подлую тактику Зеленского - РИА Новости, 01.07.2025

"Его формула": на Западе разоблачили подлую тактику Зеленского

заявил геополитический аналитик Патрик Хеннингсен в эфире YouTube-канала Дэниела Дэвиса Deep Dive. РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T23:01:00+03:00

2025-07-01T23:01:00+03:00

2025-07-01T23:01:00+03:00

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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский намеренно срывает возможности мирного урегулирования конфликта на Украине с целью сохранить свою власть, заявил геополитический аналитик Патрик Хеннингсен в эфире YouTube-канала Дэниела Дэвиса Deep Dive."Украина проигрывает уже больше года. Каждый раз, когда есть возможность провести переговоры, Киев совершает неожиданные атаки на территории России. Это вызывает бум в европейских СМИ. Зеленский надувает грудь и отправляется в тур по выпрашиванию денег. И это повторяется снова и снова. Думаю, это его формула. Потому что это позволяет ему сохранить власть, в то время как он уже давно должен был быть заменен кем-то, кто смог бы действительно политически урегулировать конфликт", — сказал он.Аналитик отметил, что для украинского народа тактика Зеленского по затягиванию конфликта является настоящей катастрофой.Президентские выборы на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года. Но их отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Владимир Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". При этом срок его полномочий истек 20 мая 2024 года. Президент США Дональд Трамп назвал Зеленского "диктатором без выборов" и отметил, что рейтинг Зеленского опустился до четырех процентов.Владимир Путин в марте подчеркнул, что введение временного управления на Украине позволило бы провести демократические выборы и привести к власти дееспособное правительство, с которым затем можно договариваться о мире и подписывать соответствующие документы.

https://ria.ru/20250701/germaniya-2026625386.html

https://ria.ru/20250701/zelenskiy-2026587562.html

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в мире, украина, киев, россия, владимир зеленский