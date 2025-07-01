Рейтинг@Mail.ru
В Киеве дали неожиданный совет Зеленскому - РИА Новости, 01.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:32 01.07.2025
https://ria.ru/20250701/zelenskiy-2026620534.html
В Киеве дали неожиданный совет Зеленскому
В Киеве дали неожиданный совет Зеленскому - РИА Новости, 01.07.2025
В Киеве дали неожиданный совет Зеленскому
Владимир Зеленский настолько равнодушен к интересам граждан Украины, что ничего не изменится, если он будет жить за границей,заявил в Telegram-канале депутат... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T21:32:00+03:00
2025-07-01T21:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
киев
владимир зеленский
владимир рогов
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023819829_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_36885f35fb1cfc965a478c4fdd48178a.jpg
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский настолько равнодушен к интересам граждан Украины, что ничего не изменится, если он будет жить за границей,заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене."В принципе, Зеленский уже может на постоянке находиться вне Украины. Он обслуживает интересы ЕС и США, украинские граждане и экономика его не интересуют", — написал он.Депутат сравнил Зеленского с внешним менеджером под внешним управлением и с внешним признанием легитимности."Достаточно &lt;…&gt; пилить видосики из Лондона. Ничего не изменится", — заключил он.Ранее сегодня председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил РИА Новости, что Владимир Зеленский заинтересован в продолжении военного конфликта, чтобы зачистить территорию Украины от населения для нужд Запада.В мае Рогов отметил, что сделкой по недрам с США глава киевского режима фактически сдал Украину в юридически прописанное рабство.
https://ria.ru/20250701/zelenskiy-2026587562.html
https://ria.ru/20250701/ukraina-2026466278.html
украина
сша
киев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023819829_332:0:3063:2048_1920x0_80_0_0_2768b12f1b7bb471766eb3b7c3454b79.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, киев, владимир зеленский, владимир рогов, верховная рада украины, евросоюз, александр дубинский, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Киев, Владимир Зеленский, Владимир Рогов, Верховная Рада Украины, Евросоюз, Александр Дубинский, Россия
В Киеве дали неожиданный совет Зеленскому

Дубинский предложил Зеленскому уехать в Европу, интересы которой он обслуживает

© AP Photo / Heinz-Peter BaderВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© AP Photo / Heinz-Peter Bader
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский настолько равнодушен к интересам граждан Украины, что ничего не изменится, если он будет жить за границей,заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.
"В принципе, Зеленский уже может на постоянке находиться вне Украины. Он обслуживает интересы ЕС и США, украинские граждане и экономика его не интересуют", — написал он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
"Кровавый клоун": решение Зеленского шокировало французов
Вчера, 17:39
Депутат сравнил Зеленского с внешним менеджером под внешним управлением и с внешним признанием легитимности.
"Достаточно <…> пилить видосики из Лондона. Ничего не изменится", — заключил он.
Ранее сегодня председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил РИА Новости, что Владимир Зеленский заинтересован в продолжении военного конфликта, чтобы зачистить территорию Украины от населения для нужд Запада.
В мае Рогов отметил, что сделкой по недрам с США глава киевского режима фактически сдал Украину в юридически прописанное рабство.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
В Японии набросились на Зеленского после потери Украиной F-16
Вчера, 10:59
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАКиевВладимир ЗеленскийВладимир РоговВерховная Рада УкраиныЕвросоюзАлександр ДубинскийРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала