https://ria.ru/20250701/zelenskiy-2026620534.html
В Киеве дали неожиданный совет Зеленскому
В Киеве дали неожиданный совет Зеленскому - РИА Новости, 01.07.2025
В Киеве дали неожиданный совет Зеленскому
Владимир Зеленский настолько равнодушен к интересам граждан Украины, что ничего не изменится, если он будет жить за границей,заявил в Telegram-канале депутат... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T21:32:00+03:00
2025-07-01T21:32:00+03:00
2025-07-01T21:32:00+03:00
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский настолько равнодушен к интересам граждан Украины, что ничего не изменится, если он будет жить за границей,заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене."В принципе, Зеленский уже может на постоянке находиться вне Украины. Он обслуживает интересы ЕС и США, украинские граждане и экономика его не интересуют", — написал он.Депутат сравнил Зеленского с внешним менеджером под внешним управлением и с внешним признанием легитимности."Достаточно <…> пилить видосики из Лондона. Ничего не изменится", — заключил он.Ранее сегодня председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил РИА Новости, что Владимир Зеленский заинтересован в продолжении военного конфликта, чтобы зачистить территорию Украины от населения для нужд Запада.В мае Рогов отметил, что сделкой по недрам с США глава киевского режима фактически сдал Украину в юридически прописанное рабство.
https://ria.ru/20250701/zelenskiy-2026587562.html
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В Киеве дали неожиданный совет Зеленскому
Дубинский предложил Зеленскому уехать в Европу, интересы которой он обслуживает