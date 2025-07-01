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"Кровавый клоун": решение Зеленского шокировало французов - РИА Новости, 01.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:39 01.07.2025
https://ria.ru/20250701/zelenskiy-2026587562.html
"Кровавый клоун": решение Зеленского шокировало французов
"Кровавый клоун": решение Зеленского шокировало французов - РИА Новости, 01.07.2025
"Кровавый клоун": решение Зеленского шокировало французов
Читателей Le Figaro возмутило решение Владимира Зеленского начать процедуру выхода Украины из международной конвенции о запрете противопехотных мин, известной... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T17:39:00+03:00
2025-07-01T17:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
донбасс
владимир зеленский
совет национальной безопасности и обороны украины
франция
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Читателей Le Figaro возмутило решение Владимира Зеленского начать процедуру выхода Украины из международной конвенции о запрете противопехотных мин, известной как Оттавская конвенция."Я не понимаю, как можно использовать противопехотные мины и при этом стучаться в двери Европы", — написал один из комментаторов."Совершенно не удивительно для этого кровавого клоуна", — подчеркнул другой."Это лицемерие. С 2014 года Украина систематически минировала Донбасс, нарушая договор", — отметил еще один пользователь."И он все еще президент? А на Украине все еще нет выборов? И это все еще демократия?" — задались вопросом читатели.На прошлой неделе украинский парламентарий Роман Костенко сообщил, что Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о выходе страны из Оттавской конвенции о запрете производства и применения противопехотных мин.Оттавская конвенция запрещает использование, накопление, производство и передачу противопехотных мин и требует их уничтожения. Она была подписана 3 декабря 1997 года и вступила в силу 1 марта 1999 года. К конвенции присоединились 163 страны.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20250701/ukraina-2026466278.html
https://ria.ru/20250701/khristoforu-2026450493.html
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в мире, украина, донбасс, владимир зеленский, совет национальной безопасности и обороны украины, франция
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Донбасс, Владимир Зеленский, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Франция

"Кровавый клоун": решение Зеленского шокировало французов

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Читателей Le Figaro возмутило решение Владимира Зеленского начать процедуру выхода Украины из международной конвенции о запрете противопехотных мин, известной как Оттавская конвенция.
"Я не понимаю, как можно использовать противопехотные мины и при этом стучаться в двери Европы", — написал один из комментаторов.
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"Совершенно не удивительно для этого кровавого клоуна", — подчеркнул другой.
"Это лицемерие. С 2014 года Украина систематически минировала Донбасс, нарушая договор", — отметил еще один пользователь.
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"И он все еще президент? А на Украине все еще нет выборов? И это все еще демократия?" — задались вопросом читатели.
На прошлой неделе украинский парламентарий Роман Костенко сообщил, что Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о выходе страны из Оттавской конвенции о запрете производства и применения противопехотных мин.
Оттавская конвенция запрещает использование, накопление, производство и передачу противопехотных мин и требует их уничтожения. Она была подписана 3 декабря 1997 года и вступила в силу 1 марта 1999 года. К конвенции присоединились 163 страны.
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Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДонбассВладимир ЗеленскийСовет национальной безопасности и обороны УкраиныФранция
 
 
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