https://ria.ru/20250701/zelenskiy-2026587562.html

"Кровавый клоун": решение Зеленского шокировало французов

"Кровавый клоун": решение Зеленского шокировало французов - РИА Новости, 01.07.2025

"Кровавый клоун": решение Зеленского шокировало французов

Читателей Le Figaro возмутило решение Владимира Зеленского начать процедуру выхода Украины из международной конвенции о запрете противопехотных мин, известной... РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T17:39:00+03:00

2025-07-01T17:39:00+03:00

2025-07-01T17:39:00+03:00

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совет национальной безопасности и обороны украины

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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Читателей Le Figaro возмутило решение Владимира Зеленского начать процедуру выхода Украины из международной конвенции о запрете противопехотных мин, известной как Оттавская конвенция."Я не понимаю, как можно использовать противопехотные мины и при этом стучаться в двери Европы", — написал один из комментаторов."Совершенно не удивительно для этого кровавого клоуна", — подчеркнул другой."Это лицемерие. С 2014 года Украина систематически минировала Донбасс, нарушая договор", — отметил еще один пользователь."И он все еще президент? А на Украине все еще нет выборов? И это все еще демократия?" — задались вопросом читатели.На прошлой неделе украинский парламентарий Роман Костенко сообщил, что Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о выходе страны из Оттавской конвенции о запрете производства и применения противопехотных мин.Оттавская конвенция запрещает использование, накопление, производство и передачу противопехотных мин и требует их уничтожения. Она была подписана 3 декабря 1997 года и вступила в силу 1 марта 1999 года. К конвенции присоединились 163 страны.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20250701/ukraina-2026466278.html

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в мире, украина, донбасс, владимир зеленский, совет национальной безопасности и обороны украины, франция