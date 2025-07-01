Рейтинг@Mail.ru
Зеленский хочет зачистить территорию Украины для Запада, заявил Рогов - РИА Новости, 01.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:48 01.07.2025
https://ria.ru/20250701/zelenskiy-2026464730.html
Зеленский хочет зачистить территорию Украины для Запада, заявил Рогов
Зеленский хочет зачистить территорию Украины для Запада, заявил Рогов - РИА Новости, 01.07.2025
Зеленский хочет зачистить территорию Украины для Запада, заявил Рогов
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T10:48:00+03:00
2025-07-01T10:48:00+03:00
в мире
украина
сша
владимир зеленский
владимир рогов
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1a/2025498000_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_8c5536490ce26ab2c588f7e1548bb1fa.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил в комментарии РИА Новости, что Владимир Зеленский заинтересован в продолжении военного конфликта, чтобы зачистить территорию Украины от населения для нужд Запада. Массовая акция протеста состоялась на майдане Незалежности (площадь Независимости) на прошлой неделе. На площадь вышли более тысячи человек, среди которых были военнослужащие, ветераны ВСУ, а также родственники погибших и пленных украинских мобилизованных. Протестующие выступили с обращением к президенту США Дональду Трампу с просьбой навести на Украине порядок. Как сообщил РИА Новости представитель антифашистского подполья, антиправительственные выступления на Украине против Зеленского участились. "Жителям постукраинского пространства, подконтрольного режиму Зеленского, остается два пути: или они снесут киевский режим, или в живых они не останутся. Зеленский, провоцируя продолжения военного конфликта, фактически зачищает подконтрольную ему территорию, чтобы передать Западу с ресурсами, но без людей", - сказал Рогов. Ранее в июне президент России Владимир Путин в интервью телеканалу Sky News Arabia заявил, что Украина заслуживает лучшей участи и не должна быть инструментом в руках третьих сторон, которые затягивают конфликт и используют её в своих интересах. При этом позднее Путин, находясь в Минске в рамках двухдневной поездки, в ответ на вопрос РИА Новости о том, когда состоится третий раунд переговоров между Россией и Украиной, заявил, что Москва готова к этому раунду. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь заявил 30 июня, что в ближайшее время встреч с украинской стороной нет, в Кремле надеются, что сроки проведения третьего раунда будут понятны в ближайшие дни. Песков также ранее отмечал, что ускорение переговорного процесса по Украине зависит от позиции Киева и от того, насколько эффективно будут дальше продолжаться посреднические усилия Вашингтона.
https://ria.ru/20250701/tramp-2026313500.html
https://ria.ru/20250630/zelenskiy-2026365315.html
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1a/2025498000_132:0:2863:2048_1920x0_80_0_0_bd1be1ff9ab5ca31bf7437dc108f25a0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, владимир зеленский, владимир рогов, вооруженные силы украины
В мире, Украина, США, Владимир Зеленский, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
Зеленский хочет зачистить территорию Украины для Запада, заявил Рогов

Рогов: Зеленский хочет зачистить территорию Украины для нужд Запада

© AP Photo / Pascal BastienВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© AP Photo / Pascal Bastien
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил в комментарии РИА Новости, что Владимир Зеленский заинтересован в продолжении военного конфликта, чтобы зачистить территорию Украины от населения для нужд Запада.
Массовая акция протеста состоялась на майдане Незалежности (площадь Независимости) на прошлой неделе. На площадь вышли более тысячи человек, среди которых были военнослужащие, ветераны ВСУ, а также родственники погибших и пленных украинских мобилизованных. Протестующие выступили с обращением к президенту США Дональду Трампу с просьбой навести на Украине порядок. Как сообщил РИА Новости представитель антифашистского подполья, антиправительственные выступления на Украине против Зеленского участились.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
Трамп добился первой победы. Зеленскому приготовиться
08:00
"Жителям постукраинского пространства, подконтрольного режиму Зеленского, остается два пути: или они снесут киевский режим, или в живых они не останутся. Зеленский, провоцируя продолжения военного конфликта, фактически зачищает подконтрольную ему территорию, чтобы передать Западу с ресурсами, но без людей", - сказал Рогов.
Ранее в июне президент России Владимир Путин в интервью телеканалу Sky News Arabia заявил, что Украина заслуживает лучшей участи и не должна быть инструментом в руках третьих сторон, которые затягивают конфликт и используют её в своих интересах. При этом позднее Путин, находясь в Минске в рамках двухдневной поездки, в ответ на вопрос РИА Новости о том, когда состоится третий раунд переговоров между Россией и Украиной, заявил, что Москва готова к этому раунду. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь заявил 30 июня, что в ближайшее время встреч с украинской стороной нет, в Кремле надеются, что сроки проведения третьего раунда будут понятны в ближайшие дни. Песков также ранее отмечал, что ускорение переговорного процесса по Украине зависит от позиции Киева и от того, насколько эффективно будут дальше продолжаться посреднические усилия Вашингтона.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
В Киеве раскрыли, что происходит с Зеленским из-за переговоров с Россией
Вчера, 17:49
 
В миреУкраинаСШАВладимир ЗеленскийВладимир РоговВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала