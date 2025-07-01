https://ria.ru/20250701/zelenskiy-2026417642.html

Депутат Рады выступил со смелым призывом к украинцам из-за Зеленского

Депутат Рады выступил со смелым призывом к украинцам из-за Зеленского - РИА Новости, 01.07.2025

Депутат Рады выступил со смелым призывом к украинцам из-за Зеленского

Зеленский тянет Украину на дно, поэтому его режим необходимо свергнуть, написал депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в Telegram-канале. РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T02:18:00+03:00

2025-07-01T02:18:00+03:00

2025-07-01T05:56:00+03:00

в мире

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артем дмитрук

верховная рада украины

владимир зеленский

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МОСКВА, 01 июл — РИА Новости. Зеленский тянет Украину на дно, поэтому его режим необходимо свергнуть, написал депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в Telegram-канале."Я сообщу вам настоящую, подлинную цель украинцев, а не бредни западных экспертов, которые годами паразитируют на нашей трагедии. Настоящая цель украинского народа — свергнуть режим Зеленского. Режим, который привел страну к катастрофе. Режим, который отменил выборы, подавил свободу, и теперь использует народ как живой щит для удержания власти <…> Время выбирать. Между смертью во главе с Зеленским и жизнью без него!" — написал он.Парламентарий также отметил, что большинство украинцев хотят мира и возвращения страны из ямы хаоса.Владимир Путин на полях Петербургского международного экономического форума заявил о нелегитимности всей вертикали власти в Киеве из-за Зеленского, срок полномочий которого истек 20 мая прошлого года. Российский лидер особо отметил, что с украинской стороны переговоры может вести любой уполномоченный представитель, но подписывать документы может только легитимная власть.

https://ria.ru/20250701/katastrofa-2026410645.html

https://ria.ru/20250629/ukraina-2026057840.html

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в мире, украина, киев, артем дмитрук, верховная рада украины, владимир зеленский