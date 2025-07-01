https://ria.ru/20250701/zayavlenie-2026509287.html

"Россия сегодня" выпустила заявление поcле задержания сотрудников в Баку

"Россия сегодня" выпустила заявление поcле задержания сотрудников в Баку - РИА Новости, 01.07.2025

"Россия сегодня" выпустила заявление поcле задержания сотрудников в Баку

Пресс-служба медиагруппы "Россия сегодня" выступила с заявлением по поводу задержания руководителей агентства Sputnik Азербайджан в Баку. РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T13:54:00+03:00

2025-07-01T13:54:00+03:00

2025-07-01T16:02:00+03:00

в мире

азербайджан

рейд азербайджанских силовиков в офис sputnik в баку

миа "россия сегодня"

следственный комитет россии (ск рф)

мария захарова

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россия

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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Пресс-служба медиагруппы "Россия сегодня" выступила с заявлением по поводу задержания руководителей агентства Sputnik Азербайджан в Баку."В "России сегодня" глубоко обеспокоены задержанием в Баку двух российских граждан, руководителей Sputnik Азербайджан. Вместе с ними были также задержаны несколько сотрудников редакции — граждан Азербайджана"."Призываем азербайджанские власти к немедленному урегулированию неприемлемой ситуации и освобождению наших коллег".Задержания в Екатеринбурге и рейд в офис Sputnik в Баку

https://ria.ru/20250701/reaktsiya-2026506369.html

https://ria.ru/20250630/kriminal-2026280787.html

https://ria.ru/20250701/zhurnalist-2026408294.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержание директора и шеф-редактора агентства Sputnik Азербайджан Так азербайджанская полиция жестко задержала после "спецоперации" директора и шеф-редактора агентства Sputnik Азербайджан. 2025-07-01T13:54 true PT0M55S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Икрамова

в мире, азербайджан, рейд азербайджанских силовиков в офис sputnik в баку, миа "россия сегодня", следственный комитет россии (ск рф), мария захарова, дмитрий песков, россия, баку