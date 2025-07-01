"Россия сегодня" выпустила заявление поcле задержания сотрудников в Баку
© Кадр видео из соцсетейЗадержание сотрудников Sputnik Азербайджан в Баку
© Кадр видео из соцсетей
Задержание сотрудников Sputnik Азербайджан в Баку
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Пресс-служба медиагруппы "Россия сегодня" выступила с заявлением по поводу задержания руководителей агентства Sputnik Азербайджан в Баку.
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"В "России сегодня" глубоко обеспокоены задержанием в Баку двух российских граждан, руководителей Sputnik Азербайджан. Вместе с ними были также задержаны несколько сотрудников редакции — граждан Азербайджана".
- Всего задержали семь человек, связи с ним нет.
- Вторые сутки к журналистам, которые выполняли профессиональный долг, не допускают ни консульских работников, ни родственников.
- Им не предъявили обвинений.
- По полученным данным, в квартире руководителя редакции Игоря Картавых прошел обыск, изъяли компьютерную технику.
- Состояние его здоровья вызывает повышенную тревогу. Ему требуются лекарства, включая инсулин.
- Все эти действия не имеют под собой никаких оснований и привели к блокированию работы Sputnik Азербайджан.
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"Призываем азербайджанские власти к немедленному урегулированию неприемлемой ситуации и освобождению наших коллег".
Задержания в Екатеринбурге и рейд в офис Sputnik в Баку
- Региональное управление СК 28 июня сообщило о задержании участников преступной группы по делу о заказных убийствах в Екатеринбурге в 2001, 2010 и 2011 годах.
- По делу проходят десять фигурантов. Один из них, по предварительным данным, умер от сердечной недостаточности, причины смерти второго устанавливают.
- Несколько подозреваемых дали признательные показания и сотрудничают со следствием.
- Суд уже арестовал четверых — Сафаровых Аяза, Акифа, Мазахира и Бакира, еще двоим — Ахлиману Гянджиеву и Шахину Лалаеву продлили срок содержания на 72 часа.
- В понедельник, 30 июня, МВД Азербайджана объявило о проведении "операции" в офисе Sputnik. Среди сотрудников агентства есть россияне.
- К ним никого не пускали, даже дипломатов.
- Через несколько часов азербайджанские силовики безосновательно задержали главу редакции Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова.
- Во вторник, 1 июля, МВД Азербайджана заявило, что всего задержанию подверглись семь человек. Их обвинили в "мошенничестве, незаконном предпринимательстве и легализации имущества, полученного преступным путем".
Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев заявил, что у Баку не было и нет претензий по существу к журналистской работе Sputnik Азербайджан. В апреле стороны договорились уладить формальности через межправительственное соглашение и продолжить работу Sputnik в республике по временной юридической схеме, предложенной Азербайджаном. Но Баку так и не предоставил ее. Агентство работало в ожидании документа, пока в редакцию не пришли азербайджанские силовики.
- МИД России вызвал посла Азербайджана: ему выразили протест из-за недружественных действий Баку и заявили, что действия российских силовиков в Екатеринбурге были законны.
- Ведомство потребовало немедленно освободить задержанных российских журналистов.