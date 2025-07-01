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"Россия сегодня" выпустила заявление поcле задержания сотрудников в Баку - РИА Новости, 01.07.2025
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13:54 01.07.2025 (обновлено: 16:02 01.07.2025)
https://ria.ru/20250701/zayavlenie-2026509287.html
"Россия сегодня" выпустила заявление поcле задержания сотрудников в Баку
"Россия сегодня" выпустила заявление поcле задержания сотрудников в Баку - РИА Новости, 01.07.2025
"Россия сегодня" выпустила заявление поcле задержания сотрудников в Баку
Пресс-служба медиагруппы "Россия сегодня" выступила с заявлением по поводу задержания руководителей агентства Sputnik Азербайджан в Баку. РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T13:54:00+03:00
2025-07-01T16:02:00+03:00
в мире
азербайджан
рейд азербайджанских силовиков в офис sputnik в баку
миа "россия сегодня"
следственный комитет россии (ск рф)
мария захарова
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Пресс-служба медиагруппы "Россия сегодня" выступила с заявлением по поводу задержания руководителей агентства Sputnik Азербайджан в Баку.&quot;В &quot;России сегодня&quot; глубоко обеспокоены задержанием в Баку двух российских граждан, руководителей Sputnik Азербайджан. Вместе с ними были также задержаны несколько сотрудников редакции — граждан Азербайджана&quot;."Призываем азербайджанские власти к немедленному урегулированию неприемлемой ситуации и освобождению наших коллег".Задержания в Екатеринбурге и рейд в офис Sputnik в Баку
https://ria.ru/20250701/reaktsiya-2026506369.html
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Задержание директора и шеф-редактора агентства Sputnik Азербайджан
Так азербайджанская полиция жестко задержала после "спецоперации" директора и шеф-редактора агентства Sputnik Азербайджан.
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в мире, азербайджан, рейд азербайджанских силовиков в офис sputnik в баку, миа "россия сегодня", следственный комитет россии (ск рф), мария захарова, дмитрий песков, россия, баку
В мире, Азербайджан, Рейд азербайджанских силовиков в офис Sputnik в Баку, МИА "Россия сегодня", Следственный комитет России (СК РФ), Мария Захарова, Дмитрий Песков, Россия, Баку

"Россия сегодня" выпустила заявление поcле задержания сотрудников в Баку

© Кадр видео из соцсетейЗадержание сотрудников Sputnik Азербайджан в Баку
Задержание сотрудников Sputnik Азербайджан в Баку - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© Кадр видео из соцсетей
Задержание сотрудников Sputnik Азербайджан в Баку
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Пресс-служба медиагруппы "Россия сегодня" выступила с заявлением по поводу задержания руководителей агентства Sputnik Азербайджан в Баку.
«

"В "России сегодня" глубоко обеспокоены задержанием в Баку двух российских граждан, руководителей Sputnik Азербайджан. Вместе с ними были также задержаны несколько сотрудников редакции — граждан Азербайджана".

  • Всего задержали семь человек, связи с ним нет.
  • Вторые сутки к журналистам, которые выполняли профессиональный долг, не допускают ни консульских работников, ни родственников.
  • Им не предъявили обвинений.
  • По полученным данным, в квартире руководителя редакции Игоря Картавых прошел обыск, изъяли компьютерную технику.
  • Состояние его здоровья вызывает повышенную тревогу. Ему требуются лекарства, включая инсулин.
  • Все эти действия не имеют под собой никаких оснований и привели к блокированию работы Sputnik Азербайджан.
«
"Призываем азербайджанские власти к немедленному урегулированию неприемлемой ситуации и освобождению наших коллег".
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
Песков призвал Баку к диалогу по ситуации с задержанными журналистами
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Задержания в Екатеринбурге и рейд в офис Sputnik в Баку

  • Региональное управление СК 28 июня сообщило о задержании участников преступной группы по делу о заказных убийствах в Екатеринбурге в 2001, 2010 и 2011 годах.
  • По делу проходят десять фигурантов. Один из них, по предварительным данным, умер от сердечной недостаточности, причины смерти второго устанавливают.
  • Несколько подозреваемых дали признательные показания и сотрудничают со следствием.
  • Суд уже арестовал четверых — Сафаровых Аяза, Акифа, Мазахира и Бакира, еще двоим — Ахлиману Гянджиеву и Шахину Лалаеву продлили срок содержания на 72 часа.
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Источник рассказал о деятельности членов ОПГ, задержанных на Урале
Вчера, 13:01
  • В понедельник, 30 июня, МВД Азербайджана объявило о проведении "операции" в офисе Sputnik. Среди сотрудников агентства есть россияне.
  • К ним никого не пускали, даже дипломатов.
  • Через несколько часов азербайджанские силовики безосновательно задержали главу редакции Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова.
  • Во вторник, 1 июля, МВД Азербайджана заявило, что всего задержанию подверглись семь человек. Их обвинили в "мошенничестве, незаконном предпринимательстве и легализации имущества, полученного преступным путем".

Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев заявил, что у Баку не было и нет претензий по существу к журналистской работе Sputnik Азербайджан. В апреле стороны договорились уладить формальности через межправительственное соглашение и продолжить работу Sputnik в республике по временной юридической схеме, предложенной Азербайджаном. Но Баку так и не предоставил ее. Агентство работало в ожидании документа, пока в редакцию не пришли азербайджанские силовики.

  • МИД России вызвал посла Азербайджана: ему выразили протест из-за недружественных действий Баку и заявили, что действия российских силовиков в Екатеринбурге были законны.
  • Ведомство потребовало немедленно освободить задержанных российских журналистов.
Микрофон в студии Sputnik Азербайджан - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
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В миреАзербайджанРейд азербайджанских силовиков в офис Sputnik в БакуМИА "Россия сегодня"Следственный комитет России (СК РФ)Мария ЗахароваДмитрий ПесковРоссияБаку
 
 
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