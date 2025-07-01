Рейтинг@Mail.ru
Эксперт оценил слова Келлога о прекращении огня на Украине - РИА Новости, 01.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:34 01.07.2025
https://ria.ru/20250701/zayavlenie-2026461210.html
Эксперт оценил слова Келлога о прекращении огня на Украине
Эксперт оценил слова Келлога о прекращении огня на Украине - РИА Новости, 01.07.2025
Эксперт оценил слова Келлога о прекращении огня на Украине
Заявления спецпосланника президента США по Украине Кита Келлога с очередным призывом к прекращению огня адресованы внутренней аудитории в США и Европе, в... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T10:34:00+03:00
2025-07-01T10:34:00+03:00
сша
украина
москва
кит келлог
владимир батюк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103037/91/1030379116_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_5d6d464e3f6cbd291905938aa220cfb1.jpg
МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Заявления спецпосланника президента США по Украине Кита Келлога с очередным призывом к прекращению огня адресованы внутренней аудитории в США и Европе, в Вашингтоне при этом хорошо понимают, что Москва не пойдет на прекращение огня без гарантий, сообщил РИА Новости главный научный сотрудник отдела военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк. Ранее Келлог не стал признавать, что Вашингтон и Киев затягивают мирные переговоры по Украине, заявив, что Россия якобы тянет время в этом вопросе. В своем заявлении он также призвал Москву к немедленному прекращению огня и переходу к трехсторонним переговорам. "В США понимают, что из этой идеи (о немедленном прекращении огня - ред.) ничего не выйдет, поэтому эти заявления адресованы даже не Москве, а внутренним "ястребам" в США и Европе", - сказал Батюк. Эксперт отметил, что и в самих США, и в Европе есть недовольные американской администрацией из-за того, что она отказалась помогать Киеву в том же объеме, что и предыдущая, демократическая администрация. Он добавил, что подобные заявления Келлога выглядят так, будто Вашингтон хочет, чтобы Москва в очередной раз поверила западным странам и приняла их условия без осязаемых гарантий. "В сфере информационного нажима давление на Москву продолжится: к примеру, сейчас обсуждается эта идея сумасшедших 500% тарифов для тех стран, что торгуют с Россией. Если же говорить о конкретных действиях, тут сложнее: та помощь, которую выделяют Киеву США сейчас, это бюджет, принятый при предыдущей администрации. Но нынешняя администрация эти бюджеты планирует сократить, считая, что Украиной должны заниматься европейцы", - сказал Батюк. Ранее в июне президент России Владимир Путин в интервью телеканалу Sky News Arabia заявил, что Украина заслуживает лучшей участи и не должна быть инструментом в руках третьих сторон, которые затягивают конфликт и используют её в своих интересах. При этом позднее Путин, находясь в Минске в рамках двухдневной поездки, в ответ на вопрос РИА Новости о том, когда состоится третий раунд переговоров между Россией и Украиной, заявил, что Москва готова к этому раунду. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил 30 июня, что в ближайшее время встреч с украинской стороной нет, в Кремле надеются, что сроки проведения третьего раунда будут понятны в ближайшие дни. Песков также ранее отмечал, что ускорение переговорного процесса по Украине зависит от позиции Киева и от того, насколько эффективно будут дальше продолжаться посреднические усилия Вашингтона.
https://ria.ru/20250629/ushakov-2026132344.html
https://ria.ru/20250630/kellog-2026401846.html
сша
украина
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103037/91/1030379116_345:0:3076:2048_1920x0_80_0_0_481a291ad8510c927fcb935f31bc6386.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, украина, москва, кит келлог, владимир батюк
США, Украина, Москва, Кит Келлог, Владимир Батюк
Эксперт оценил слова Келлога о прекращении огня на Украине

Батюк: заявления Келлога по Украине адресованы внутренней аудитории США и Европы

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкФлаги Украины, Европейского союза и Соединенных Штатов Америки
Флаги Украины, Европейского союза и Соединенных Штатов Америки - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Флаги Украины, Европейского союза и Соединенных Штатов Америки. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Заявления спецпосланника президента США по Украине Кита Келлога с очередным призывом к прекращению огня адресованы внутренней аудитории в США и Европе, в Вашингтоне при этом хорошо понимают, что Москва не пойдет на прекращение огня без гарантий, сообщил РИА Новости главный научный сотрудник отдела военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк.
Ранее Келлог не стал признавать, что Вашингтон и Киев затягивают мирные переговоры по Украине, заявив, что Россия якобы тянет время в этом вопросе. В своем заявлении он также призвал Москву к немедленному прекращению огня и переходу к трехсторонним переговорам.
Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
США продолжают поставлять оружие Украине, заявил Ушаков
29 июня, 13:10
США понимают, что из этой идеи (о немедленном прекращении огня - ред.) ничего не выйдет, поэтому эти заявления адресованы даже не Москве, а внутренним "ястребам" в США и Европе", - сказал Батюк. Эксперт отметил, что и в самих США, и в Европе есть недовольные американской администрацией из-за того, что она отказалась помогать Киеву в том же объеме, что и предыдущая, демократическая администрация.
Он добавил, что подобные заявления Келлога выглядят так, будто Вашингтон хочет, чтобы Москва в очередной раз поверила западным странам и приняла их условия без осязаемых гарантий.
"В сфере информационного нажима давление на Москву продолжится: к примеру, сейчас обсуждается эта идея сумасшедших 500% тарифов для тех стран, что торгуют с Россией. Если же говорить о конкретных действиях, тут сложнее: та помощь, которую выделяют Киеву США сейчас, это бюджет, принятый при предыдущей администрации. Но нынешняя администрация эти бюджеты планирует сократить, считая, что Украиной должны заниматься европейцы", - сказал Батюк.
Ранее в июне президент России Владимир Путин в интервью телеканалу Sky News Arabia заявил, что Украина заслуживает лучшей участи и не должна быть инструментом в руках третьих сторон, которые затягивают конфликт и используют её в своих интересах. При этом позднее Путин, находясь в Минске в рамках двухдневной поездки, в ответ на вопрос РИА Новости о том, когда состоится третий раунд переговоров между Россией и Украиной, заявил, что Москва готова к этому раунду. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил 30 июня, что в ближайшее время встреч с украинской стороной нет, в Кремле надеются, что сроки проведения третьего раунда будут понятны в ближайшие дни. Песков также ранее отмечал, что ускорение переговорного процесса по Украине зависит от позиции Киева и от того, насколько эффективно будут дальше продолжаться посреднические усилия Вашингтона.
Кит Келлог - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
Келлог не признал, что США и Украина затягивают переговоры по Украине
Вчера, 22:50
 
СШАУкраинаМоскваКит КеллогВладимир Батюк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала