Эксперт оценил слова Келлога о прекращении огня на Украине
Батюк: заявления Келлога по Украине адресованы внутренней аудитории США и Европы
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкФлаги Украины, Европейского союза и Соединенных Штатов Америки
Флаги Украины, Европейского союза и Соединенных Штатов Америки. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Заявления спецпосланника президента США по Украине Кита Келлога с очередным призывом к прекращению огня адресованы внутренней аудитории в США и Европе, в Вашингтоне при этом хорошо понимают, что Москва не пойдет на прекращение огня без гарантий, сообщил РИА Новости главный научный сотрудник отдела военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк.
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"В США понимают, что из этой идеи (о немедленном прекращении огня - ред.) ничего не выйдет, поэтому эти заявления адресованы даже не Москве, а внутренним "ястребам" в США и Европе", - сказал Батюк. Эксперт отметил, что и в самих США, и в Европе есть недовольные американской администрацией из-за того, что она отказалась помогать Киеву в том же объеме, что и предыдущая, демократическая администрация.
Он добавил, что подобные заявления Келлога выглядят так, будто Вашингтон хочет, чтобы Москва в очередной раз поверила западным странам и приняла их условия без осязаемых гарантий.
"В сфере информационного нажима давление на Москву продолжится: к примеру, сейчас обсуждается эта идея сумасшедших 500% тарифов для тех стран, что торгуют с Россией. Если же говорить о конкретных действиях, тут сложнее: та помощь, которую выделяют Киеву США сейчас, это бюджет, принятый при предыдущей администрации. Но нынешняя администрация эти бюджеты планирует сократить, считая, что Украиной должны заниматься европейцы", - сказал Батюк.
Ранее в июне президент России Владимир Путин в интервью телеканалу Sky News Arabia заявил, что Украина заслуживает лучшей участи и не должна быть инструментом в руках третьих сторон, которые затягивают конфликт и используют её в своих интересах. При этом позднее Путин, находясь в Минске в рамках двухдневной поездки, в ответ на вопрос РИА Новости о том, когда состоится третий раунд переговоров между Россией и Украиной, заявил, что Москва готова к этому раунду. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил 30 июня, что в ближайшее время встреч с украинской стороной нет, в Кремле надеются, что сроки проведения третьего раунда будут понятны в ближайшие дни. Песков также ранее отмечал, что ускорение переговорного процесса по Украине зависит от позиции Киева и от того, насколько эффективно будут дальше продолжаться посреднические усилия Вашингтона.