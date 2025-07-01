https://ria.ru/20250701/zavoz-2026475074.html
Путин поручил обеспечить необходимое финансирование северного завоза
Путин поручил обеспечить необходимое финансирование северного завоза - РИА Новости, 01.07.2025
Путин поручил обеспечить необходимое финансирование северного завоза
Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ принять меры для финансирования северного завоза в этом году в необходимом объеме. РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T11:59:00+03:00
2025-07-01T11:59:00+03:00
2025-07-01T11:59:00+03:00
россия
владимир путин
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ принять меры для финансирования северного завоза в этом году в необходимом объеме. Глава государства утвердил перечень поручений по итогам совещания с членами кабмина, которое состоялось 4 июня. Документ опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации: принять исчерпывающие меры для финансирования в необходимом объеме осуществления завоза грузов в 2025 году на территории с ограниченными сроками завоза грузов, расположенные в границах муниципальных образований, относящихся к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям", - указано в перечне поручений. Как следует их документа, доклад по этому вопросу президент ждет до 1 августа.
https://ria.ru/20250514/zavoz-2016799391.html
https://ria.ru/20250604/putin-2020924329.html
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россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Путин поручил обеспечить необходимое финансирование северного завоза
Путин поручил кабмину обеспечить необходимое финансирование северного завоза