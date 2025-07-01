https://ria.ru/20250701/zaschita-2026488198.html

Защита фигуранта дела об ОПГ на Урале обжалует его арест

Защита фигуранта дела об ОПГ на Урале обжалует его арест - РИА Новости, 01.07.2025

Защита фигуранта дела об ОПГ на Урале обжалует его арест

Адвокат отправленного в СИЗО по делу об убийствах на Урале Бакира Сафарова заявил РИА Новости, что обжалует его арест. РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T12:46:00+03:00

2025-07-01T12:46:00+03:00

2025-07-01T13:49:00+03:00

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 июл – РИА Новости. Адвокат отправленного в СИЗО по делу об убийствах на Урале Бакира Сафарова заявил РИА Новости, что обжалует его арест. "Да, конечно, будем обжаловать", – сказал адвокат Сафарова Артём Счастливый. Ленинский районный суд Екатеринбурга во вторник по делу об убийствах прошлых лет арестовал до 19 июля Сафарова, четвертого фигуранта преступной группы. Следственное управление СК РФ по Свердловской области 28 июня сообщило о задержании в Екатеринбурге участников преступной группы по делу об убийствах прошлых лет. Как уточняли в СК РФ и суде, фигурантов всего шесть. По версии следствия, они "входили в состав этнической преступной группы" и причастны к ряду эпизодов убийств и покушений на убийство в столице Урала в 2001, 2010, 2011 годах. В воскресенье, 29 июня, суд арестовал до 19 июля троих обвиняемых – Сафаровых Аяза, Акифа и Мазахира, еще троим – Ахлиману Гянджиеву, Шахину Лалаеву и Бакиру Сафарову - инстанция тогда продлила срок содержания под стражей на 72 часа. Ранее МИД Азербайджана вызвал временного поверенного в делах посольства России в стране Петра Волковых в связи с задержаниями в Екатеринбурге. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя РИА Новости вызов в МИД Азербайджана российского дипломата, заявляла, что он дал необходимые разъяснения, ситуация находится под контролем правоохранителей. По ее словам, подозреваемые являются "гражданами России, выходцами из Азербайджана". Как поясняли РИА Новости в силовых структурах, фигуранты дела о заказных убийствах в Екатеринбурге могут быть причастны к делу о массовом отравлении алкоголем в 2021 году на Урале, в результате которого погибли 44 человека, кроме того, они с конца 90-х годов занимались незаконной деятельностью по продаже алкоголя, табака, наркотиков. По сведениям источника в силовых структурах, в 2001 году было совершено заказное убийство торговавшего одеждой на крупнейшем рынке Екатеринбурге предпринимателя Юнуса Пашаева, который отказывался платить "взносы" ОПГ. В 2010 году друга убитого Фехруза Ширинова, который знал о преступной деятельности группировки, также попытались убить, однако пистолет дал осечку, сам Ширинов вместе с сыном задержал преступника. Посредник покушения начал вымогать у группировки вознаграждение за молчание, однако его вывезли на кладбище и сломали ноги, в результате чего он стал инвалидом и впоследствии скончался, добавлял источник. Илкин Амиров, адвокат задержанного Ахлимана Гянджиева, также заявлял агентству, что подозреваемых по делу было десять человек: "двое умерли, шесть под стражей, двое в больнице находятся".

https://ria.ru/20250701/tela-2026465940.html

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происшествия, екатеринбург, россия, урал, следственный комитет россии (ск рф)