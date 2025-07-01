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Мессенджеры в России должны выполнять законодательство, заявил Песков - РИА Новости, 01.07.2025
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13:34 01.07.2025 (обновлено: 13:59 01.07.2025)
https://ria.ru/20250701/zakon-2026504531.html
Мессенджеры в России должны выполнять законодательство, заявил Песков
Мессенджеры в России должны выполнять законодательство, заявил Песков - РИА Новости, 01.07.2025
Мессенджеры в России должны выполнять законодательство, заявил Песков
Все мессенджеры, которые действуют в России, должны выполнять российское законодательство, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T13:34:00+03:00
2025-07-01T13:59:00+03:00
россия
дмитрий песков
технологии
общество
владимир путин
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Все мессенджеры, которые действуют в России, должны выполнять российское законодательство, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мессенджеры (которые действуют в РФ - ред.) должны выполнять российское законодательство", - сказал Песков журналистам.Ранее президент России Владимир Путин дал правительству ряд поручений для развития национального мессенджера.
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россия, дмитрий песков, технологии, общество, владимир путин
Россия, Дмитрий Песков, Технологии, Общество, Владимир Путин
Мессенджеры в России должны выполнять законодательство, заявил Песков

Песков: все мессенджеры в РФ должны выполнять законодательство

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© РИА Новости / POOL
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Все мессенджеры, которые действуют в России, должны выполнять российское законодательство, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мессенджеры (которые действуют в РФ - ред.) должны выполнять российское законодательство", - сказал Песков журналистам.
Ранее президент России Владимир Путин дал правительству ряд поручений для развития национального мессенджера.
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РоссияДмитрий ПесковТехнологииОбществоВладимир Путин
 
 
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