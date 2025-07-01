https://ria.ru/20250701/zakon-2026504531.html
Мессенджеры в России должны выполнять законодательство, заявил Песков
Мессенджеры в России должны выполнять законодательство, заявил Песков - РИА Новости, 01.07.2025
Мессенджеры в России должны выполнять законодательство, заявил Песков
Все мессенджеры, которые действуют в России, должны выполнять российское законодательство, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T13:34:00+03:00
2025-07-01T13:34:00+03:00
2025-07-01T13:59:00+03:00
россия
дмитрий песков
технологии
общество
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0e/2016908606_0:162:3102:1907_1920x0_80_0_0_797d8121e87f1b7b956d5cd178ea515e.jpg
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Все мессенджеры, которые действуют в России, должны выполнять российское законодательство, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мессенджеры (которые действуют в РФ - ред.) должны выполнять российское законодательство", - сказал Песков журналистам.Ранее президент России Владимир Путин дал правительству ряд поручений для развития национального мессенджера.
https://ria.ru/20250630/messendzher-2026277950.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0e/2016908606_315:0:3046:2048_1920x0_80_0_0_9db777df38554f5b97ee307296cfe811.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий песков, технологии, общество, владимир путин
Россия, Дмитрий Песков, Технологии, Общество, Владимир Путин
Мессенджеры в России должны выполнять законодательство, заявил Песков
Песков: все мессенджеры в РФ должны выполнять законодательство