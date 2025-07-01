https://ria.ru/20250701/zakon-2026504531.html

Мессенджеры в России должны выполнять законодательство, заявил Песков

Мессенджеры в России должны выполнять законодательство, заявил Песков - РИА Новости, 01.07.2025

Мессенджеры в России должны выполнять законодательство, заявил Песков

Все мессенджеры, которые действуют в России, должны выполнять российское законодательство, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T13:34:00+03:00

2025-07-01T13:34:00+03:00

2025-07-01T13:59:00+03:00

россия

дмитрий песков

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общество

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Все мессенджеры, которые действуют в России, должны выполнять российское законодательство, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мессенджеры (которые действуют в РФ - ред.) должны выполнять российское законодательство", - сказал Песков журналистам.Ранее президент России Владимир Путин дал правительству ряд поручений для развития национального мессенджера.

https://ria.ru/20250630/messendzher-2026277950.html

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россия, дмитрий песков, технологии, общество, владимир путин