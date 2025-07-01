https://ria.ru/20250701/zakharova-2026503445.html

Захарова отреагировала на требование лишить свободы Гуцул

Захарова отреагировала на требование лишить свободы Гуцул - РИА Новости, 01.07.2025

Захарова отреагировала на требование лишить свободы Гуцул

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что требование приговорить главу Гагаузии Евгению Гуцул к 9 годам лишения свободы - это ковка из... РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T13:32:00+03:00

2025-07-01T13:32:00+03:00

2025-07-01T13:52:00+03:00

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евгения гуцул

мария захарова

задержание главы гагаузии гуцул

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МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что требование приговорить главу Гагаузии Евгению Гуцул к 9 годам лишения свободы - это ковка из трудолюбивой страны "либеральной диктатуры".Ранее стало известно, что обвинение в Молдавии потребовало осудить Гуцул к 9 годам лишения свободы и запрету занимать государственные должности на пять лет."Европейские антиценности в действии. Из трудолюбивой страны Брюссель куёт либеральную диктатуру", - написала Захарова в Telegram, комментируя заявления прокурора Молдавии.Против Гуцул в Молдавии заведены уголовные дела о якобы имевших место нарушениях в ходе финансирования запрещенной в Молдавии партии "Шор", в том числе в ходе избирательной кампании на выборах в Гагаузии в 2023 году. Срок предварительного ареста Гуцул истекал 13 июня, но районный суд Кишинева продлил домашний арест еще на 30 суток. Во вторник судебный процесс перешел на этап прений, у здания суда собрались на митинг сторонники Гуцул.Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250625/gutsul-2025380024.html

https://ria.ru/20250625/gutsul-2025434067.html

молдавия

гагаузия

кишинев

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в мире, молдавия, гагаузия, кишинев, евгения гуцул, мария захарова, задержание главы гагаузии гуцул