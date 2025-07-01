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В Ростовской области задержали супружескую пару за хранение наркотиков - РИА Новости, 01.07.2025
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14:13 01.07.2025
https://ria.ru/20250701/zaderzhanie-2026514071.html
В Ростовской области задержали супружескую пару за хранение наркотиков
В Ростовской области задержали супружескую пару за хранение наркотиков - РИА Новости, 01.07.2025
В Ростовской области задержали супружескую пару за хранение наркотиков
Правоохранители задержали супружескую пару из Волгодонска, которые хранили и фасовали у себя дома свыше семи килограммов синтетических наркотиков для... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T14:13:00+03:00
2025-07-01T14:13:00+03:00
происшествия
ростовская область
россия
волгодонск
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 июл - РИА Новости. Правоохранители задержали супружескую пару из Волгодонска, которые хранили и фасовали у себя дома свыше семи килограммов синтетических наркотиков для дальнейшего изготовления "закладок", на них завели уголовное дело, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Ростовской области. "Сотрудниками УФСБ России по Ростовской области пресечена противоправная деятельность жителей города Волгодонска, причастных к незаконному обороту наркотиков в особо крупных размерах", - говорится в сообщении. Оперативники установили, что супружеская пара – 27-летний мужчина и 23-летняя женщина – хранили и фасовали у себя дома синтетические наркотики, которые в дальнейшем собирались использовать для изготовления закладок на территории Ростовской области. "Свою противоправную деятельность они осуществляли в роли "складов", работая на один из интернет-магазинов по продаже наркотиков", - уточнили в ведомстве. По месту жительства супругов правоохранители изъяли свыше 5,3 килограмма наркотического средства мефедрон, более 1,9 килограмма наркотического средства "a-PVP", более 166 граммов наркотического средства МДМА, 20 граммов гашиша, а также фасовочное оборудование. В отношении задержанных возбуждено и расследуется уголовное дело о покушении на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Ростовской области.
https://ria.ru/20250630/dagestan-2026378343.html
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происшествия, ростовская область, россия, волгодонск
Происшествия, Ростовская область, Россия, Волгодонск
В Ростовской области задержали супружескую пару за хранение наркотиков

В Ростовской области задержали супружескую пару с семью килограммами наркотиков

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Наручники - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 июл - РИА Новости. Правоохранители задержали супружескую пару из Волгодонска, которые хранили и фасовали у себя дома свыше семи килограммов синтетических наркотиков для дальнейшего изготовления "закладок", на них завели уголовное дело, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Ростовской области.
"Сотрудниками УФСБ России по Ростовской области пресечена противоправная деятельность жителей города Волгодонска, причастных к незаконному обороту наркотиков в особо крупных размерах", - говорится в сообщении.
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Оперативники установили, что супружеская пара – 27-летний мужчина и 23-летняя женщина – хранили и фасовали у себя дома синтетические наркотики, которые в дальнейшем собирались использовать для изготовления закладок на территории Ростовской области.
"Свою противоправную деятельность они осуществляли в роли "складов", работая на один из интернет-магазинов по продаже наркотиков", - уточнили в ведомстве.
По месту жительства супругов правоохранители изъяли свыше 5,3 килограмма наркотического средства мефедрон, более 1,9 килограмма наркотического средства "a-PVP", более 166 граммов наркотического средства МДМА, 20 граммов гашиша, а также фасовочное оборудование.
В отношении задержанных возбуждено и расследуется уголовное дело о покушении на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Ростовской области.
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