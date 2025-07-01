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"Четкий сигнал": в Китае оценили ответ России на провокации Японии
"Четкий сигнал": в Китае оценили ответ России на провокации Японии - РИА Новости, 01.07.2025
"Четкий сигнал": в Китае оценили ответ России на провокации Японии
Россия четко дала Японии понять, что не потерпит провокаций у своих дальневосточных рубежей, пишет китайский портал Sohu. РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T18:27:00+03:00
2025-07-01T18:27:00+03:00
2025-07-01T18:27:00+03:00
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Россия четко дала Японии понять, что не потерпит провокаций у своих дальневосточных рубежей, пишет китайский портал Sohu."Это четкий сигнал российских военных для Токио: у вас ракеты, у меня флот, в Тихом океане нет места односторонним провокациям", — говорится в публикации.В статье отмечается, что российские вооруженные силы специально отрабатывали взаимодействие в пунктах базирования кораблей флота на полуострове Камчатка, показывая, что в случае нападения на главную базу во Владивостоке Тихоокеанский флот все равно сохранит способность к контратаке.По сообщению телекомпании Hokkaido Broadcasting, Токио 24 июня провел первые в стране учения с использованием противокорабельных ракет наземного базирования "Тип 88".Представители общественных организаций Японии призывали правительство остановить учения, называя их прямой провокацией в адрес России.В понедельник министерство обороны России сообщило, что разнородные силы Тихоокеанского флота (ТОФ) в ходе учения успешно нанесли совместный удар крылатыми ракетами по морской цели в Японском море.В соответствии с планом подготовки Военно-морского Флота России с 16 по 30 июня в акватории Тихого океана, Японского и Охотского морей под общим руководством командующего Тихоокеанским флотом адмирала Виктора Лиины проводилось плановое учение сил ТОФ.
https://ria.ru/20250630/flot-2026198005.html
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россия, япония, токио, тихоокеанский флот вмф россии, в мире
Россия, Япония, Токио, Тихоокеанский флот ВМФ России, В мире
"Четкий сигнал": в Китае оценили ответ России на провокации Японии
Sohu: Россия показала Японии, что в Тихом океане нет места провокациям