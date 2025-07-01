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"Четкий сигнал": в Китае оценили ответ России на провокации Японии - РИА Новости, 01.07.2025
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18:27 01.07.2025
https://ria.ru/20250701/yaponiya-2026597995.html
"Четкий сигнал": в Китае оценили ответ России на провокации Японии
"Четкий сигнал": в Китае оценили ответ России на провокации Японии - РИА Новости, 01.07.2025
"Четкий сигнал": в Китае оценили ответ России на провокации Японии
Россия четко дала Японии понять, что не потерпит провокаций у своих дальневосточных рубежей, пишет китайский портал Sohu. РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T18:27:00+03:00
2025-07-01T18:27:00+03:00
россия
япония
токио
тихоокеанский флот вмф россии
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Россия четко дала Японии понять, что не потерпит провокаций у своих дальневосточных рубежей, пишет китайский портал Sohu."Это четкий сигнал российских военных для Токио: у вас ракеты, у меня флот, в Тихом океане нет места односторонним провокациям", — говорится в публикации.В статье отмечается, что российские вооруженные силы специально отрабатывали взаимодействие в пунктах базирования кораблей флота на полуострове Камчатка, показывая, что в случае нападения на главную базу во Владивостоке Тихоокеанский флот все равно сохранит способность к контратаке.По сообщению телекомпании Hokkaido Broadcasting, Токио 24 июня провел первые в стране учения с использованием противокорабельных ракет наземного базирования "Тип 88".Представители общественных организаций Японии призывали правительство остановить учения, называя их прямой провокацией в адрес России.В понедельник министерство обороны России сообщило, что разнородные силы Тихоокеанского флота (ТОФ) в ходе учения успешно нанесли совместный удар крылатыми ракетами по морской цели в Японском море.В соответствии с планом подготовки Военно-морского Флота России с 16 по 30 июня в акватории Тихого океана, Японского и Охотского морей под общим руководством командующего Тихоокеанским флотом адмирала Виктора Лиины проводилось плановое учение сил ТОФ.
https://ria.ru/20250630/flot-2026198005.html
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россия, япония, токио, тихоокеанский флот вмф россии, в мире
Россия, Япония, Токио, Тихоокеанский флот ВМФ России, В мире
"Четкий сигнал": в Китае оценили ответ России на провокации Японии

Sohu: Россия показала Японии, что в Тихом океане нет места провокациям

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкГвардейский ракетный крейсер "Варяг" в проливе Босфор Восточный
Гвардейский ракетный крейсер Варяг в проливе Босфор Восточный - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Гвардейский ракетный крейсер "Варяг" в проливе Босфор Восточный. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Россия четко дала Японии понять, что не потерпит провокаций у своих дальневосточных рубежей, пишет китайский портал Sohu.
"Это четкий сигнал российских военных для Токио: у вас ракеты, у меня флот, в Тихом океане нет места односторонним провокациям", — говорится в публикации.
Крейсер Тихоокеанского флота «Варяг» - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
Разнородные силы ТОФ нанесли ракетный удар по морской цели
30 июня, 06:01
В статье отмечается, что российские вооруженные силы специально отрабатывали взаимодействие в пунктах базирования кораблей флота на полуострове Камчатка, показывая, что в случае нападения на главную базу во Владивостоке Тихоокеанский флот все равно сохранит способность к контратаке.
По сообщению телекомпании Hokkaido Broadcasting, Токио 24 июня провел первые в стране учения с использованием противокорабельных ракет наземного базирования "Тип 88".
Представители общественных организаций Японии призывали правительство остановить учения, называя их прямой провокацией в адрес России.
В понедельник министерство обороны России сообщило, что разнородные силы Тихоокеанского флота (ТОФ) в ходе учения успешно нанесли совместный удар крылатыми ракетами по морской цели в Японском море.
В соответствии с планом подготовки Военно-морского Флота России с 16 по 30 июня в акватории Тихого океана, Японского и Охотского морей под общим руководством командующего Тихоокеанским флотом адмирала Виктора Лиины проводилось плановое учение сил ТОФ.
Флаг Японии - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
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РоссияЯпонияТокиоТихоокеанский флот ВМФ РоссииВ мире
 
 
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