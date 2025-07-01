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В Японии назвали возможную причину смерти россиянки в Осаке - РИА Новости, 01.07.2025
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08:33 01.07.2025 (обновлено: 08:39 01.07.2025)
https://ria.ru/20250701/yaponiya-2026439067.html
В Японии назвали возможную причину смерти россиянки в Осаке
В Японии назвали возможную причину смерти россиянки в Осаке - РИА Новости, 01.07.2025
В Японии назвали возможную причину смерти россиянки в Осаке
Причиной смерти 50-летней россиянки Елены Ито в японской Осаке стал тепловой удар, передает телеканал MBS со ссылкой на материалы следствия. РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T08:33:00+03:00
2025-07-01T08:39:00+03:00
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ТОКИО, 1 июл - РИА Новости. Причиной смерти 50-летней россиянки Елены Ито в японской Осаке стал тепловой удар, передает телеканал MBS со ссылкой на материалы следствия."По данным полиции, результаты вскрытия показали, что госпожа Ито, скорее всего, скончалась утром 26 июня, а причиной смерти стал тепловой удар. Однако, учитывая наличие множественных травм на лице госпожи Ито и оборонительных ран на ее правой руке, полиция не исключает, что она могла умереть от теплового удара после того, как ее избили и она не могла двигаться, поэтому дело также расследуется как убийство", - говорится в сообщении телеканала.При обращении корреспондента РИА Новости в полицию района, где проживала погибшая россиянка, сотрудники правоохранительных органов отказались комментировать публикацию СМИ.Ранее агентство Киодо сообщило, что в ночь на пятницу в японском городе Осака обнаружено тело 50-летней россиянки Елены Ито. Её нашли со следами побоев на лице и кровоподтёками в квартире, где она проживала одна.Сообщалось, что в полицию через друзей обратился ее муж, также гражданин России, проживающий отдельно. Он пришел к ней после того, как не мог с ней связаться несколько дней. В самой комнате нет следов борьбы или грабежа, входная дверь была заперта.
https://ria.ru/20250620/posolstvo-2024184390.html
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япония, осака (город), в мире, россия
Япония, Осака (город), В мире, Россия
В Японии назвали возможную причину смерти россиянки в Осаке

Причиной смерти россиянки Елены Ито в японской Осаке мог стать тепловой удар

© AP Photo / Hiro KomaeПолиция в Японии
Полиция в Японии - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© AP Photo / Hiro Komae
Полиция в Японии. Архивное фото
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ТОКИО, 1 июл - РИА Новости. Причиной смерти 50-летней россиянки Елены Ито в японской Осаке стал тепловой удар, передает телеканал MBS со ссылкой на материалы следствия.
"По данным полиции, результаты вскрытия показали, что госпожа Ито, скорее всего, скончалась утром 26 июня, а причиной смерти стал тепловой удар. Однако, учитывая наличие множественных травм на лице госпожи Ито и оборонительных ран на ее правой руке, полиция не исключает, что она могла умереть от теплового удара после того, как ее избили и она не могла двигаться, поэтому дело также расследуется как убийство", - говорится в сообщении телеканала.
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При обращении корреспондента РИА Новости в полицию района, где проживала погибшая россиянка, сотрудники правоохранительных органов отказались комментировать публикацию СМИ.
Ранее агентство Киодо сообщило, что в ночь на пятницу в японском городе Осака обнаружено тело 50-летней россиянки Елены Ито. Её нашли со следами побоев на лице и кровоподтёками в квартире, где она проживала одна.
Сообщалось, что в полицию через друзей обратился ее муж, также гражданин России, проживающий отдельно. Он пришел к ней после того, как не мог с ней связаться несколько дней. В самой комнате нет следов борьбы или грабежа, входная дверь была заперта.
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