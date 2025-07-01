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Семьям погибших при атаке в Удмуртии выплатят по полтора миллиона рублей
Семьям погибших при атаке в Удмуртии выплатят по полтора миллиона рублей - РИА Новости, 01.07.2025
Семьям погибших при атаке в Удмуртии выплатят по полтора миллиона рублей
Власти Удмуртии выплатят по 1,5 миллиона рублей семьям погибших при атаке БПЛА, от 300 до 600 тысяч рублей - пострадавшим, сообщает региональное правительство. РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T17:33:00+03:00
2025-07-01T17:33:00+03:00
2025-07-01T17:41:00+03:00
ижевск
происшествия
александр бречалов
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УФА, 1 июл - РИА Новости. Власти Удмуртии выплатят по 1,5 миллиона рублей семьям погибших при атаке БПЛА, от 300 до 600 тысяч рублей - пострадавшим, сообщает региональное правительство.Во вторник глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что после атаки на Ижевск трое человек погибли, 35 госпитализированы, из них десять человек находятся в тяжелом состоянии. В сообщении правительства региона говорится, что Бречалов провел совещание на территории пострадавшего объекта. С руководством предприятия обсудили ликвидацию пожара, состояние пострадавших и другие вопросы, уточнило региональное правительство."Правительством Удмуртии принято решение о региональных выплатах: 1,5 миллиона рублей - семьям погибших; от 300 до 600 тысяч рублей - пострадавшим в зависимости от степени тяжести ранения", - говорится в сообщении в Telegram-канале правительства региона.
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ижевск, происшествия, александр бречалов
Ижевск, Происшествия, Александр Бречалов
Семьям погибших при атаке в Удмуртии выплатят по полтора миллиона рублей
Семьям погибших при атаке ВСУ в Удмуртии выплатят по 1,5 млн руб