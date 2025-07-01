https://ria.ru/20250701/vykhodnye-2026448180.html
Минтруд рассказал о выходных на 23 февраля, 8 марта и День России
Минтруд рассказал о выходных на 23 февраля, 8 марта и День России - РИА Новости, 01.07.2025
Минтруд рассказал о выходных на 23 февраля, 8 марта и День России
Россияне будут отдыхать по три дня на 23 февраля, 8 марта и на День России, свидетельствует Telegram-канал Минтруда России. РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T09:34:00+03:00
2025-07-01T09:34:00+03:00
2025-07-01T09:35:00+03:00
общество
россия
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/01/2026445576_0:164:1081:772_1920x0_80_0_0_05dae864c9f7d6ae4522404cbe572188.jpg
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Россияне будут отдыхать по три дня на 23 февраля, 8 марта и на День России, свидетельствует Telegram-канал Минтруда России. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на сайте проектов нормативно-правовых актов. "В феврале отдыхаем 3 дня подряд: с 21 по 23 февраля. В марте также трехдневные выходные: с 7 по 9 марта. В июне вновь будут выходные с пятницы по воскресенье: с 12 по 14 июня", - говорится в сообщении.Отмечается, что на День народного единства 4 ноября 2026 года россияне будут отдыхать всего один день.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/01/2026445576_0:135:1082:946_1920x0_80_0_0_360d0996059d4c97431ee2357bc49ed4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
Общество, Россия, Министерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)
Минтруд рассказал о выходных на 23 февраля, 8 марта и День России
Россияне будут отдыхать по три дня на 23 февраля, 8 марта и на День России