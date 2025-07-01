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Минтруд рассказал о выходных на 23 февраля, 8 марта и День России

Минтруд рассказал о выходных на 23 февраля, 8 марта и День России - РИА Новости, 01.07.2025

Минтруд рассказал о выходных на 23 февраля, 8 марта и День России

Россияне будут отдыхать по три дня на 23 февраля, 8 марта и на День России, свидетельствует Telegram-канал Минтруда России. РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T09:34:00+03:00

2025-07-01T09:34:00+03:00

2025-07-01T09:35:00+03:00

общество

россия

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Россияне будут отдыхать по три дня на 23 февраля, 8 марта и на День России, свидетельствует Telegram-канал Минтруда России. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на сайте проектов нормативно-правовых актов. "В феврале отдыхаем 3 дня подряд: с 21 по 23 февраля. В марте также трехдневные выходные: с 7 по 9 марта. В июне вновь будут выходные с пятницы по воскресенье: с 12 по 14 июня", - говорится в сообщении.Отмечается, что на День народного единства 4 ноября 2026 года россияне будут отдыхать всего один день.

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2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)