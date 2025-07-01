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В Курской области водитель автомобиля погиб при атаке дрона ВСУ
В Курской области водитель автомобиля погиб при атаке дрона ВСУ - РИА Новости, 01.07.2025
В Курской области водитель автомобиля погиб при атаке дрона ВСУ
Водитель автомобиля погиб при атаке дрона ВСУ в Глушковском районе Курской области, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн. РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T19:53:00+03:00
2025-07-01T19:53:00+03:00
2025-07-01T19:53:00+03:00
происшествия
глушковский район
курская область
александр хинштейн
вооруженные силы украины
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КУРСК, 1 июл - РИА Новости. Водитель автомобиля погиб при атаке дрона ВСУ в Глушковском районе Курской области, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн. "Очередные жертвы преступных действий ВСУ. Сегодня утром в поселке Глушково вражеский дрон атаковал гражданский автомобиль. К сожалению, водитель, 59-летний мужчина, погиб на месте. Приношу искренние соболезнования родным и близким погибшего", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале. Врио губернатора уточнил, что семье будет оказана необходимая помощь. "Уважаемые куряне, обстановка в приграничье по-прежнему остается небезопасной. Враг не дремлет. Прошу, воздержитесь от поездок в приграничные районы. Берегите себя!" - добавил Хинштейн.
глушковский район
курская область
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происшествия, глушковский район, курская область, александр хинштейн, вооруженные силы украины
Происшествия, Глушковский район, Курская область, Александр Хинштейн, Вооруженные силы Украины
В Курской области водитель автомобиля погиб при атаке дрона ВСУ
В Курской области при атаке украинского БПЛА погиб водитель автомобиля