Российские военные ежедневно уничтожают десятки дронов ВСУ
Минобороны: мобильные посты ПВО ежедневно уничтожают десятки дронов ВСУ
Российские военнослужащие во зоне СВО. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 1 июл - РИА Новости. Военнослужащие мобильных постов воздушного наблюдения группировки войск "Центр" ежедневно уничтожают десятки дронов противника, прикрывая действия войск в зоне проведения СВО, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ.
"Военнослужащие мобильных постов воздушного наблюдения алейского мотострелкового соединения группировки войск "Центр" организовали эффективную систему противодействия вражеским беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) в зоне проведения специальной военной операции. Ежедневно бойцы сбивают десятки вражеских БПЛА и FPV-дронов, не позволяя им нанести урон подразделениям и тыловой инфраструктуре группировки", – рассказали в оборонном ведомстве.
Минобороны уточняет, что основу обороны составляют мобильные зенитные группы, оснащённые автомобилями повышенной проходимости или лёгкими багги. Получив задачу о прикрытии определенного района, расчёты незамедлительно выдвигаются на опасные направления и предполагаемые маршруты движения беспилотников формирований ВСУ. Обнаружив низколетящие ударные и разведывательные дроны, военнослужащие открывают по ним огонь из стрелкового оружия, включая автоматы и специальные гладкоствольные ружья, эффективно поражая воздушные цели на различных высотах.
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