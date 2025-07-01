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Российские военные ежедневно уничтожают десятки дронов ВСУ - РИА Новости, 01.07.2025
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Российские военные ежедневно уничтожают десятки дронов ВСУ
Российские военные ежедневно уничтожают десятки дронов ВСУ - РИА Новости, 01.07.2025
Российские военные ежедневно уничтожают десятки дронов ВСУ
Военнослужащие мобильных постов воздушного наблюдения группировки войск "Центр" ежедневно уничтожают десятки дронов противника, прикрывая действия войск в зоне... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T05:32:00+03:00
2025-07-01T05:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
безопасность
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ЛУГАНСК, 1 июл - РИА Новости. Военнослужащие мобильных постов воздушного наблюдения группировки войск "Центр" ежедневно уничтожают десятки дронов противника, прикрывая действия войск в зоне проведения СВО, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ. "Военнослужащие мобильных постов воздушного наблюдения алейского мотострелкового соединения группировки войск "Центр" организовали эффективную систему противодействия вражеским беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) в зоне проведения специальной военной операции. Ежедневно бойцы сбивают десятки вражеских БПЛА и FPV-дронов, не позволяя им нанести урон подразделениям и тыловой инфраструктуре группировки", – рассказали в оборонном ведомстве. Минобороны уточняет, что основу обороны составляют мобильные зенитные группы, оснащённые автомобилями повышенной проходимости или лёгкими багги. Получив задачу о прикрытии определенного района, расчёты незамедлительно выдвигаются на опасные направления и предполагаемые маршруты движения беспилотников формирований ВСУ. Обнаружив низколетящие ударные и разведывательные дроны, военнослужащие открывают по ним огонь из стрелкового оружия, включая автоматы и специальные гладкоствольные ружья, эффективно поражая воздушные цели на различных высотах.
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские военные ежедневно уничтожают десятки дронов ВСУ

Минобороны: мобильные посты ПВО ежедневно уничтожают десятки дронов ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие во зоне СВО
Российские военнослужащие во зоне СВО - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военнослужащие во зоне СВО. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 1 июл - РИА Новости. Военнослужащие мобильных постов воздушного наблюдения группировки войск "Центр" ежедневно уничтожают десятки дронов противника, прикрывая действия войск в зоне проведения СВО, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ.
"Военнослужащие мобильных постов воздушного наблюдения алейского мотострелкового соединения группировки войск "Центр" организовали эффективную систему противодействия вражеским беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) в зоне проведения специальной военной операции. Ежедневно бойцы сбивают десятки вражеских БПЛА и FPV-дронов, не позволяя им нанести урон подразделениям и тыловой инфраструктуре группировки", – рассказали в оборонном ведомстве.
Минобороны уточняет, что основу обороны составляют мобильные зенитные группы, оснащённые автомобилями повышенной проходимости или лёгкими багги. Получив задачу о прикрытии определенного района, расчёты незамедлительно выдвигаются на опасные направления и предполагаемые маршруты движения беспилотников формирований ВСУ. Обнаружив низколетящие ударные и разведывательные дроны, военнослужащие открывают по ним огонь из стрелкового оружия, включая автоматы и специальные гладкоствольные ружья, эффективно поражая воздушные цели на различных высотах.
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