https://ria.ru/20250701/voennye-2026426471.html

Российские военные ежедневно уничтожают десятки дронов ВСУ

Российские военные ежедневно уничтожают десятки дронов ВСУ - РИА Новости, 01.07.2025

Российские военные ежедневно уничтожают десятки дронов ВСУ

Военнослужащие мобильных постов воздушного наблюдения группировки войск "Центр" ежедневно уничтожают десятки дронов противника, прикрывая действия войск в зоне... РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T05:32:00+03:00

2025-07-01T05:32:00+03:00

2025-07-01T05:32:00+03:00

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

безопасность

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ЛУГАНСК, 1 июл - РИА Новости. Военнослужащие мобильных постов воздушного наблюдения группировки войск "Центр" ежедневно уничтожают десятки дронов противника, прикрывая действия войск в зоне проведения СВО, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ. "Военнослужащие мобильных постов воздушного наблюдения алейского мотострелкового соединения группировки войск "Центр" организовали эффективную систему противодействия вражеским беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) в зоне проведения специальной военной операции. Ежедневно бойцы сбивают десятки вражеских БПЛА и FPV-дронов, не позволяя им нанести урон подразделениям и тыловой инфраструктуре группировки", – рассказали в оборонном ведомстве. Минобороны уточняет, что основу обороны составляют мобильные зенитные группы, оснащённые автомобилями повышенной проходимости или лёгкими багги. Получив задачу о прикрытии определенного района, расчёты незамедлительно выдвигаются на опасные направления и предполагаемые маршруты движения беспилотников формирований ВСУ. Обнаружив низколетящие ударные и разведывательные дроны, военнослужащие открывают по ним огонь из стрелкового оружия, включая автоматы и специальные гладкоствольные ружья, эффективно поражая воздушные цели на различных высотах.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, безопасность