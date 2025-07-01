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Российские военные водрузили российский триколор в Каменском - РИА Новости, 01.07.2025
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02:13 01.07.2025
https://ria.ru/20250701/voennye-2026417450.html
Российские военные водрузили российский триколор в Каменском
Российские военные водрузили российский триколор в Каменском - РИА Новости, 01.07.2025
Российские военные водрузили российский триколор в Каменском
ВС РФ перешли реку Янчекрак и водрузили российский триколор в центральной части села Каменское на степногорском направлении линии фронта в Запорожской области,... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T02:13:00+03:00
2025-07-01T02:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
запорожье
владимир рогов
вооруженные силы украины
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости. ВС РФ перешли реку Янчекрак и водрузили российский триколор в центральной части села Каменское на степногорском направлении линии фронта в Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее Рогов сообщал, что ВС РФ выдавливают группировку ВСУ, закрепившуюся в Каменском, с южного и восточного направлений. "Наши ребята продвинулись в Каменском и, помимо контроля южной части села, активно наступают с востока на север, перейдя реку Янчекрак и водрузив триколор на северном берегу реки, в центральной части села", - сказал Рогов. По его словам, противник отступает к северным окраинам села. Каменское и Степногорск – населенные пункты в Запорожской области, распложенные на левом берегу бывшего Каховского водохранилища, вдоль трассы Москва-Симферополь. В настоящее время Степногорск полностью находится под оккупацией украинских войск, за Каменское идут бои. Путь через оба населенных пункта открывает дорогу на город Запорожье. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20250630/lnr-2026396026.html
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россия, запорожская область, запорожье, владимир рогов, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Запорожье, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские военные водрузили российский триколор в Каменском

Рогов: ВС России водрузили российский триколор в центральной части Каменского

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАртиллеристы ВС РФ ведут огонь из 152-мм гаубицы "Мста-Б" в зоне СВО
Артиллеристы ВС РФ ведут огонь из 152-мм гаубицы Мста-Б в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости. ВС РФ перешли реку Янчекрак и водрузили российский триколор в центральной части села Каменское на степногорском направлении линии фронта в Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Ранее Рогов сообщал, что ВС РФ выдавливают группировку ВСУ, закрепившуюся в Каменском, с южного и восточного направлений.
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"Наши ребята продвинулись в Каменском и, помимо контроля южной части села, активно наступают с востока на север, перейдя реку Янчекрак и водрузив триколор на северном берегу реки, в центральной части села", - сказал Рогов.
По его словам, противник отступает к северным окраинам села.
Каменское и Степногорск – населенные пункты в Запорожской области, распложенные на левом берегу бывшего Каховского водохранилища, вдоль трассы Москва-Симферополь. В настоящее время Степногорск полностью находится под оккупацией украинских войск, за Каменское идут бои. Путь через оба населенных пункта открывает дорогу на город Запорожье.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЗапорожская областьЗапорожьеВладимир РоговВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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