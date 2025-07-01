Российские военные водрузили российский триколор в Каменском
Рогов: ВС России водрузили российский триколор в центральной части Каменского
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости. ВС РФ перешли реку Янчекрак и водрузили российский триколор в центральной части села Каменское на степногорском направлении линии фронта в Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"Наши ребята продвинулись в Каменском и, помимо контроля южной части села, активно наступают с востока на север, перейдя реку Янчекрак и водрузив триколор на северном берегу реки, в центральной части села", - сказал Рогов.
По его словам, противник отступает к северным окраинам села.
Каменское и Степногорск – населенные пункты в Запорожской области, распложенные на левом берегу бывшего Каховского водохранилища, вдоль трассы Москва-Симферополь. В настоящее время Степногорск полностью находится под оккупацией украинских войск, за Каменское идут бои. Путь через оба населенных пункта открывает дорогу на город Запорожье.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
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