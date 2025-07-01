https://ria.ru/20250701/vlasti-2026407395.html

Украинцам разрешали выезд по письмам с подписью российского императора

Украинцам разрешали выезд по письмам с подписью российского императора - РИА Новости, 01.07.2025

Украинцам разрешали выезд по письмам с подписью российского императора

Львовская областная военная администрация разрешала мужчинам выезжать за границу на основании обращений от несуществующей гражданской организации, в которых... РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T00:09:00+03:00

2025-07-01T00:09:00+03:00

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Львовская областная военная администрация разрешала мужчинам выезжать за границу на основании обращений от несуществующей гражданской организации, в которых стояла подпись российского императора Александра III, сообщает украинский сайт NGL.media. "Львовская областная военная администрация (ЛОВА) согласовывала выезд мужчин за границу по письмам от вымышленной общественной организации – с подписью, как насмешка, российского императора Александра III", - говорится в сообщении. По данным сайта, логотип на бланках официальных писем фейковой организации был позаимствован у российского "Газпромбанка". Таким образом Украину покинули восемь мужчин. Как уточняет NGL.media, украинскую госграницу по этим письмам также удалось пересечь Игорю Фесану - руководителю и основателю приостановленного неа данный момент "Благотворительного фонда Степана Бандеры" (лидера "Организации украинских националистов" (запрещена в России как экстремистская). Утверждается, что в 2023 году разрешение на выезд получили почти три сотни представителей упомянутого фонда, часть из них не вернулись. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

https://ria.ru/20241016/ukraina-1978381767.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, россия, александр i, степан бандера, владимир зеленский, газпромбанк