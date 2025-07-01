Украинцам разрешали выезд по письмам с подписью российского императора
Власти Украины разрешали выезд мужчинам по письмам с подписью Александра III
© AP Photo / Efrem LukatskyКиев, Украина
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Киев, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Львовская областная военная администрация разрешала мужчинам выезжать за границу на основании обращений от несуществующей гражданской организации, в которых стояла подпись российского императора Александра III, сообщает украинский сайт NGL.media.
"Львовская областная военная администрация (ЛОВА) согласовывала выезд мужчин за границу по письмам от вымышленной общественной организации – с подписью, как насмешка, российского императора Александра III", - говорится в сообщении.
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По данным сайта, логотип на бланках официальных писем фейковой организации был позаимствован у российского "Газпромбанка". Таким образом Украину покинули восемь мужчин.
Как уточняет NGL.media, украинскую госграницу по этим письмам также удалось пересечь Игорю Фесану - руководителю и основателю приостановленного неа данный момент "Благотворительного фонда Степана Бандеры" (лидера "Организации украинских националистов" (запрещена в России как экстремистская). Утверждается, что в 2023 году разрешение на выезд получили почти три сотни представителей упомянутого фонда, часть из них не вернулись.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации.
Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.