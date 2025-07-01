Венесуэла создаст собственный защищенный мессенджер
Мадуро: Венесуэла разрабатывает безопасную систему цифровой связи
Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
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МЕХИКО, 1 июл - РИА Новости. Венесуэла разрабатывает собственную безопасную систему цифровой связи, которая не будет использоваться для шпионажа и насилия, как зарубежные мессенджеры, заявил президент южноамериканской страны Николас Мадуро.
"Мы работаем над тем, чтобы у нас была безопасная система связи, которая не будет использоваться для слежки, а тем более для убийств. Потому что все эти системы используют, чтобы узнать всё о твоей жизни", - сказал Мадуро в эфире своей телепрограммы "С Мадуро +".
Глава государства, комментируя новость о создании в РФ государственного мессенджера Max, подверг жёсткой критике популярные платформы обмена сообщениями, особенно WhatsApp, заявив, что отказался от её использования. По его словам, этот сервис служит инструментом тотальной слежки и даже применяется в военных целях.
"Я удалил WhatsApp из своей жизни. Уходи, WhatsApp. Я тебя не хочу. Потому что это система шпионажа. Через WhatsApp наводят ракеты, через WhatsApp убивают учёных в Иране. До каких пор?" - возмутился политик.
По словам президента, сейчас лично он он использует Telegram, но только "не для важных вещей и как временное решение". Мадуро отметил, что люди доверяют мобильным устройствам важные аспекты своей жизни - от общения до финансовых операций, - и призвал развивать суверенные альтернативы системам обмена информацией.
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