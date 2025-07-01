https://ria.ru/20250701/venesuela-2026421814.html

Венесуэла создаст собственный защищенный мессенджер

Венесуэла создаст собственный защищенный мессенджер - РИА Новости, 01.07.2025

Венесуэла создаст собственный защищенный мессенджер

Венесуэла разрабатывает собственную безопасную систему цифровой связи, которая не будет использоваться для шпионажа и насилия, как зарубежные мессенджеры,... РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T03:43:00+03:00

2025-07-01T03:43:00+03:00

2025-07-01T03:43:00+03:00

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МЕХИКО, 1 июл - РИА Новости. Венесуэла разрабатывает собственную безопасную систему цифровой связи, которая не будет использоваться для шпионажа и насилия, как зарубежные мессенджеры, заявил президент южноамериканской страны Николас Мадуро. "Мы работаем над тем, чтобы у нас была безопасная система связи, которая не будет использоваться для слежки, а тем более для убийств. Потому что все эти системы используют, чтобы узнать всё о твоей жизни", - сказал Мадуро в эфире своей телепрограммы "С Мадуро +". Глава государства, комментируя новость о создании в РФ государственного мессенджера Max, подверг жёсткой критике популярные платформы обмена сообщениями, особенно WhatsApp, заявив, что отказался от её использования. По его словам, этот сервис служит инструментом тотальной слежки и даже применяется в военных целях. "Я удалил WhatsApp из своей жизни. Уходи, WhatsApp. Я тебя не хочу. Потому что это система шпионажа. Через WhatsApp наводят ракеты, через WhatsApp убивают учёных в Иране. До каких пор?" - возмутился политик. По словам президента, сейчас лично он он использует Telegram, но только "не для важных вещей и как временное решение". Мадуро отметил, что люди доверяют мобильным устройствам важные аспекты своей жизни - от общения до финансовых операций, - и призвал развивать суверенные альтернативы системам обмена информацией.

https://ria.ru/20250630/messendzher-2026277950.html

https://ria.ru/20240921/maduro-1973955396.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, технологии, венесуэла, россия, иран, николас мадуро, whatsapp inc., telegram