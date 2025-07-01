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В Узбекистане создадут национальную модель искусственного интеллекта - РИА Новости, 01.07.2025
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18:29 01.07.2025 (обновлено: 20:29 01.07.2025)
https://ria.ru/20250701/uzbekistan-2026613776.html
В Узбекистане создадут национальную модель искусственного интеллекта
В Узбекистане создадут национальную модель искусственного интеллекта - РИА Новости, 01.07.2025
В Узбекистане создадут национальную модель искусственного интеллекта
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поставил задачу профильным ведомствам создать национальную модель искусственного интеллекта и подготовить 1 миллион... РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T18:29:00+03:00
2025-07-01T20:29:00+03:00
технологии
узбекистан
шавкат мирзиеев
искусственный интеллект (ии)
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ТАШКЕНТ, 1 июл – РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поставил задачу профильным ведомствам создать национальную модель искусственного интеллекта и подготовить 1 миллион специалистов в цифровой сфере, сообщает пресс-служба узбекистанского лидера. По данным пресс-службы, во вторник Мирзиёев ознакомился с презентацией планов в сфере цифровых технологий, искусственного интеллекта и телекоммуникаций. "Поставлена задача по созданию национальной модели искусственного интеллекта и подготовке 1 миллиона специалистов", - говорится в сообщении. В частности, на развитие инфраструктуры в этой области выделено 50 миллионов долларов. По данным пресс-службы, за последние пять лет экспорт отрасли информационно-коммуникационных технологий увеличился в Узбекистане с 170 миллионов до почти 1 миллиарда долларов, скорость интернета выросла в семь раз, мобильного интернета — в 4,5 раза. В прошлом году стартапы привлекли 70 миллионов долларов венчурных инвестиций. На сегодняшний день цифровизированы 760 видов государственных услуг, в прошлом году цифровыми сервисами воспользовались 10 миллионов граждан, отмечается в сообщении. "Глава государства подчеркнул, что настало время переходить к следующему этапу — "Цифровому правительству". Отмечено, что в первую очередь следует начать со сфер, наиболее востребованных у населения: образования, здравоохранения, строительства и коммунального хозяйства", - добавили в пресс-службе главы государства.
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технологии, узбекистан, шавкат мирзиеев, искусственный интеллект (ии)
Технологии, Узбекистан, Шавкат Мирзиеев, Искусственный интеллект (ИИ)
В Узбекистане создадут национальную модель искусственного интеллекта

Мирзиеев поставил задачу создать национальную модель искусственного интеллекта

© Getty Images / Colin Anderson Productions pty ltdИскусственный интеллект
Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© Getty Images / Colin Anderson Productions pty ltd
Искусственный интеллект. Архивное фото
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ТАШКЕНТ, 1 июл – РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поставил задачу профильным ведомствам создать национальную модель искусственного интеллекта и подготовить 1 миллион специалистов в цифровой сфере, сообщает пресс-служба узбекистанского лидера.
По данным пресс-службы, во вторник Мирзиёев ознакомился с презентацией планов в сфере цифровых технологий, искусственного интеллекта и телекоммуникаций.
«
"Поставлена задача по созданию национальной модели искусственного интеллекта и подготовке 1 миллиона специалистов", - говорится в сообщении. В частности, на развитие инфраструктуры в этой области выделено 50 миллионов долларов.
По данным пресс-службы, за последние пять лет экспорт отрасли информационно-коммуникационных технологий увеличился в Узбекистане с 170 миллионов до почти 1 миллиарда долларов, скорость интернета выросла в семь раз, мобильного интернета — в 4,5 раза. В прошлом году стартапы привлекли 70 миллионов долларов венчурных инвестиций.
На сегодняшний день цифровизированы 760 видов государственных услуг, в прошлом году цифровыми сервисами воспользовались 10 миллионов граждан, отмечается в сообщении. "Глава государства подчеркнул, что настало время переходить к следующему этапу — "Цифровому правительству". Отмечено, что в первую очередь следует начать со сфер, наиболее востребованных у населения: образования, здравоохранения, строительства и коммунального хозяйства", - добавили в пресс-службе главы государства.
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