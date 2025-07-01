В Узбекистане создадут национальную модель искусственного интеллекта
Мирзиеев поставил задачу создать национальную модель искусственного интеллекта
© Getty Images / Colin Anderson Productions pty ltdИскусственный интеллект
© Getty Images / Colin Anderson Productions pty ltd
Искусственный интеллект. Архивное фото
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ТАШКЕНТ, 1 июл – РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поставил задачу профильным ведомствам создать национальную модель искусственного интеллекта и подготовить 1 миллион специалистов в цифровой сфере, сообщает пресс-служба узбекистанского лидера.
По данным пресс-службы, во вторник Мирзиёев ознакомился с презентацией планов в сфере цифровых технологий, искусственного интеллекта и телекоммуникаций.
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"Поставлена задача по созданию национальной модели искусственного интеллекта и подготовке 1 миллиона специалистов", - говорится в сообщении. В частности, на развитие инфраструктуры в этой области выделено 50 миллионов долларов.
По данным пресс-службы, за последние пять лет экспорт отрасли информационно-коммуникационных технологий увеличился в Узбекистане с 170 миллионов до почти 1 миллиарда долларов, скорость интернета выросла в семь раз, мобильного интернета — в 4,5 раза. В прошлом году стартапы привлекли 70 миллионов долларов венчурных инвестиций.
На сегодняшний день цифровизированы 760 видов государственных услуг, в прошлом году цифровыми сервисами воспользовались 10 миллионов граждан, отмечается в сообщении. "Глава государства подчеркнул, что настало время переходить к следующему этапу — "Цифровому правительству". Отмечено, что в первую очередь следует начать со сфер, наиболее востребованных у населения: образования, здравоохранения, строительства и коммунального хозяйства", - добавили в пресс-службе главы государства.