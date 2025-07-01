https://ria.ru/20250701/ulan-ude-2026420914.html

На складах в Улан-Удэ ликвидировали открытое горение

На складах в Улан-Удэ ликвидировали открытое горение - РИА Новости, 01.07.2025

На складах в Улан-Удэ ликвидировали открытое горение

Открытое горение на складских помещениях в Улан-Удэ ликвидировано, сообщили в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T03:31:00+03:00

2025-07-01T03:31:00+03:00

2025-07-01T08:48:00+03:00

происшествия

россия

улан-удэ

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/01/2026437454_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f7b522b58be29d2fa8268e64cd418340.jpg

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Открытое горение на складских помещениях в Улан-Удэ ликвидировано, сообщили в пресс-службе МЧС России. Возгорание произошло в Советском районе Улан-Уде, ранее там загорелись складские помещения на улице Гражданская. Пожар был локализован на площади в одну тысячу квадратных метров. Как сообщало МЧС РФ, по предварительной информации, пострадавших нет. "На месте пожара объявлена ликвидация открытого горения. Проводится проливка и разборка конструкций", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250614/pozhar-2022869656.html

россия

улан-удэ

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ликвидация крупного пожара в Улан-Удэ На улице Гражданская горят складские помещения на 1 000 квадратах. По предварительной информации, пострадавших нет. К тушению привлечены более 30 специалистов и 10 единиц техники. 2025-07-01T03:31 true PT0M37S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, улан-удэ, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)