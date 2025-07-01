https://ria.ru/20250701/ulan-ude-2026420914.html
На складах в Улан-Удэ ликвидировали открытое горение
На складах в Улан-Удэ ликвидировали открытое горение - РИА Новости, 01.07.2025
На складах в Улан-Удэ ликвидировали открытое горение
Открытое горение на складских помещениях в Улан-Удэ ликвидировано, сообщили в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T03:31:00+03:00
2025-07-01T03:31:00+03:00
2025-07-01T08:48:00+03:00
происшествия
россия
улан-удэ
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Открытое горение на складских помещениях в Улан-Удэ ликвидировано, сообщили в пресс-службе МЧС России. Возгорание произошло в Советском районе Улан-Уде, ранее там загорелись складские помещения на улице Гражданская. Пожар был локализован на площади в одну тысячу квадратных метров. Как сообщало МЧС РФ, по предварительной информации, пострадавших нет. "На месте пожара объявлена ликвидация открытого горения. Проводится проливка и разборка конструкций", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250614/pozhar-2022869656.html
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Ликвидация крупного пожара в Улан-Удэ
На улице Гражданская горят складские помещения на 1 000 квадратах. По предварительной информации, пострадавших нет. К тушению привлечены более 30 специалистов и 10 единиц техники.
2025-07-01T03:31
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РИА Новости
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происшествия, россия, улан-удэ, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Улан-Удэ, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На складах в Улан-Удэ ликвидировали открытое горение
На складах в Улан-Удэ ликвидировали открытое горение, ведется проливка