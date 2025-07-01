https://ria.ru/20250701/ulan-ude-2026417098.html

В Улан-Удэ локализовали пожар на складах

В Улан-Удэ локализовали пожар на складах - РИА Новости, 01.07.2025

В Улан-Удэ локализовали пожар на складах

Пожар в Улан-Удэ, где горят складские помещения, локализован на площади в одну тысячу квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 01.07.2025

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2025-07-01T02:03:00+03:00

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происшествия

россия

улан-удэ

советский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Пожар в Улан-Удэ, где горят складские помещения, локализован на площади в одну тысячу квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС России. Пожар произошел в Советском районе Улан-Уде, ранее там загорелись складские помещения на улице Гражданская. Как сообщало МЧС РФ, по предварительной информации, пострадавших нет. "Пожар локализован на площади одна тысяча квадратных метров", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250422/pozhar-2012812343.html

россия

улан-удэ

советский район

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ликвидация крупного пожара в Улан-Удэ На улице Гражданская горят складские помещения на 1 000 квадратах. По предварительной информации, пострадавших нет. К тушению привлечены более 30 специалистов и 10 единиц техники. 2025-07-01T02:03 true PT0M37S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, улан-удэ, советский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)