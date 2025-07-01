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Украина перешла на еще один "европейский стандарт" - РИА Новости, 01.07.2025
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17:35 01.07.2025 (обновлено: 21:42 01.07.2025)
https://ria.ru/20250701/ukraina-2026585604.html
Украина перешла на еще один "европейский стандарт"
Украина перешла на еще один "европейский стандарт" - РИА Новости, 01.07.2025
Украина перешла на еще один "европейский стандарт"
Украина с 1 июля меняет стандарт напряжения в электросети с 220В до 230В, сообщило издание “Страна.ua”. РИА Новости, 01.07.2025
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украина
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Украина с 1 июля меняет стандарт напряжения в электросети с 220В до 230В, сообщило издание “Страна.ua”."С сегодняшнего дня происходит переход на европейский стандарт напряжения в электросети - с 220 В на 230 В", — говорится в публикации.Утверждается, что переход не повлияет на стоимость электроэнергии и пройдет незаметно для потребителей и бытовой техники.Национальный банк Украины в январе заявлял, что Украина в 2025 году продолжит испытывать дефицит электроэнергии, даже с учетом импорта он останется на уровне 4%.Украина в 2024 году приобрела за рубежом электроэнергии на рекордные 670 миллионов долларов - это больше, чем страна заплатила за его импорт в предыдущие пять лет, следует из анализа РИА Новости данных украинской статистической службы.
https://ria.ru/20250131/ukraina-1996577524.html
https://ria.ru/20250428/ukraina-2013892489.html
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украина
Украина
Украина перешла на еще один "европейский стандарт"

Украина перешла на европейский стандарт сетевого напряжения в 230В

© AP Photo / Efrem LukatskyЛинии электропередачи в Киеве
Линии электропередачи в Киеве - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Линии электропередачи в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Украина с 1 июля меняет стандарт напряжения в электросети с 220В до 230В, сообщило издание “Страна.ua”.
"С сегодняшнего дня происходит переход на европейский стандарт напряжения в электросети - с 220 В на 230 В", — говорится в публикации.
Утверждается, что переход не повлияет на стоимость электроэнергии и пройдет незаметно для потребителей и бытовой техники.
Киев - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
Украина в 2025 году продолжит испытывать дефицит электроэнергии, заявил НБУ
31 января, 11:50
Национальный банк Украины в январе заявлял, что Украина в 2025 году продолжит испытывать дефицит электроэнергии, даже с учетом импорта он останется на уровне 4%.
Украина в 2024 году приобрела за рубежом электроэнергии на рекордные 670 миллионов долларов - это больше, чем страна заплатила за его импорт в предыдущие пять лет, следует из анализа РИА Новости данных украинской статистической службы.
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
Украина выразила готовность помочь Европе восстановить работу энергосетей
28 апреля, 17:35
 
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