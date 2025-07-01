https://ria.ru/20250701/ugroza-2026347578.html

Калининград окажется в кольце: у границ России назревает новая угроза

Калининград окажется в кольце: у границ России назревает новая угроза - РИА Новости, 01.07.2025

Калининград окажется в кольце: у границ России назревает новая угроза

Польша и Прибалтика спешно готовятся к войне с Россией. Ради этого даже выходят из международных соглашений — масштабные планы охватывают все возможные сферы. О РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T08:00:00+03:00

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дональд туск

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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости, Давид Нармания. Польша и Прибалтика спешно готовятся к войне с Россией. Ради этого даже выходят из международных соглашений — масштабные планы охватывают все возможные сферы. О том, как там видят потенциальный конфликт и что предпринимают уже сейчас, — в материале РИА Новости."Железный занавес"Сейм Польши на прошлой неделе проголосовал за выход из Оттавской конвенции, запрещающей применять, хранить, производить и передавать противопехотные мины. "Не может быть никаких ограничений, способных помешать нам защищать свою родину", — пояснил вице-премьер и министр обороны Владислав Косиняк-Камыш.Так же поступили Латвия, Литва, Эстония и Финляндия. Все эти страны граничат с Россией."От Лапландии на дальнем финском севере до Люблина на востоке Польши опустился железный — и взрывоопасный — занавес", — перефразировала The Telegraph известную фразу Черчилля.В наиболее уязвимом положении — Литва, отмечает издание. Вильнюс готовится оборонять 730-километровую границу сразу с двумя "враждебными" государствами — Белоруссией и Россией (Калининградской областью). Прибалтийские военные аналитики уже думают, где минные поля нужнее всего и эффективнее.На производство противотанковых и противопехотных мин Вильнюс выделил 800 миллионов евро. Власти торопятся: по оценкам министра обороны Довиле Шакалене, Россия атакует в 2028-2030 годах. Жители литовского приграничья роют бункеры и запасаются предметами первой необходимости."Но все может произойти еще раньше, — предупреждает министр. — Если переговоры по Украине закончатся неудачно и Россия использует прекращение огня для восстановления своих сил и наращивания военно-промышленного потенциала, вероятно, с помощью отмены санкций, это окно угрозы сократится до двух-трех лет".Линия Мажино по-прибалтийскиМинированием дело не ограничивается. В Польше в 2024-м запустили программу "Восточный щит" по созданию комплекса оборонительных сооружений на границе "для противодействия Белоруссии и России". Закончить планируют к 2028 году. Обойдется такое удовольствие Варшаве в десять миллиардов злотых (2,5 миллиарда долларов).Примером соседа вдохновилась и Прибалтика. Эстония, Литва и Латвия собираются построить около тысячи бетонных бункеров. Только Таллин выделит на эти цели 60 миллионов евро. Каждое строение дополнительно укрепят для защиты от артиллерийских ударов. Вместимость бункера — десять солдат. То есть поместится вся эстонская армия мирного времени.Само собой — противотанковые рвы, колючая проволока, "зубы дракона" и прочие препятствия для живой силы и техники.Однако даже на Западе признают: сравнения с линией Мажино неуместны."Идея заключается в том, чтобы замедлить вторгающиеся силы и направить их в районы, где НАТО даст отпор на более выгодных условиях", — приводит The Times слова майора Донатаса Палавениса, офицера литовской армии и научного сотрудника Балтийского института передовых технологий в Вильнюсе.Владычицы морейМорской театр предполагаемых боевых действий вниманием тоже не обделили.Сосредоточились на многоцелевых ударных катерах. Вероятный поставщик — финская фирма Marine Alutech. Латвия и Литва хотят закупить катера на основе проекта Watercat M18, отмечает Defense News. У самой Финляндии на вооружении 12 таких единиц. Вильнюс хочет получить парочку. Их вооружат крупнокалиберными пулеметами и израильскими ракетными установками Spike NLOS.У Варшавы планы куда амбициознее. До конца этого года польские ВМС намерены заказать три-четыре неатомные подводные лодки — рассматривают предложения от Швеции, Германии, Франции, Италии, Испании и Южной Кореи.Форпост на востокеПольша в последние годы не только все активнее укрепляется как главный щит Североатлантического альянса на востоке, но и в целом претендует на роль наиболее динамично развивающейся европейской армии.Из всех стран НАТО — первое место по военным расходам, в 2024-м — 4,12 процента ВВП. В этом году хотят потратить 45 миллиардов долларов — 4,7 процента ВВП.Интенсивно обновляют технику. Так, в 2020-м подписали контракт на 32 американских истребителя F-35, первый самолет поступил на вооружение в 2024 году.В 2022-м заключили рамочное соглашение о приобретении тысячи южнокорейских танков K2 Black Panther, однако процесс застопорился, пока исполнительные контракты подписаны лишь на 180 машин, которые уже поставляют. Впрочем, ожидается еще одна сделка на такое же число танков. Причем более трети из них построят в самой Польше — совместно с Polish Armaments Group.Помимо тысячи "Черных пантер", рамочное соглашение включает более 600 гаубиц К9 и три эскадрильи истребителей FA-50.В том же 2022-м Варшава анонсировала увеличение армии до 300 тысяч человек, а в марте этого года премьер-министр Дональд Туск сообщил о полумиллионе."Через два года Войско польское будет самой сильной сухопутной армией в Европе", — обещал в апреле 2023-го министр обороны Мариуш Блащак.Через десять месяцев его сменил Владислав Косиняк-Камыш и продолжил ту же линию. И хотя проблемы возникают, достижение заявленных Польшей целей — лишь вопрос времени.

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Нармания Давид

Нармания Давид

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Нармания Давид

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