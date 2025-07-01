https://ria.ru/20250701/udmurtiya-2026607068.html

В Удмуртии ввели режим ЧС

В Удмуртии ввели режим ЧС - РИА Новости, 01.07.2025

В Удмуртии ввели режим ЧС

После атаки беспилотников на Ижевск в Удмуртии ввели режим ЧС, сообщил глава республики Александр Бречалов в Telegram-канале. РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T19:30:00+03:00

2025-07-01T19:30:00+03:00

2025-07-01T20:45:00+03:00

удмуртская республика (удмуртия)

ижевск

александр бречалов

происшествия

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САМАРА, 1 июл — РИА Новости. После атаки беспилотников на Ижевск в Удмуртии ввели режим ЧС, сообщил глава республики Александр Бречалов в Telegram-канале."В Удмуртии до особого распоряжения введен режим чрезвычайной ситуации", — написал он.Глава республики уточнил, что зона ЧС — территория пострадавшего предприятия. Населению запрещается мешать работе оперативных служб, создавать угрозу безопасности жизни и здоровью людей, распространять фейковые новости о возможности возникновения чрезвычайной ситуации.Налет БПЛА на Ижевск

https://ria.ru/20250701/vyplaty-2026584887.html

удмуртская республика (удмуртия)

ижевск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

удмуртская республика (удмуртия), ижевск, александр бречалов, происшествия