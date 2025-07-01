В Удмуртии ввели режим ЧС
Бречалов: в Удмуртии после атаки БПЛА ввели режим ЧС до особого распоряжения
Пожар после падения БПЛА в Ижевске. Кадр видео из соцсетей
Пожар после падения БПЛА в Ижевске. Кадр видео из соцсетей
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САМАРА, 1 июл — РИА Новости. После атаки беспилотников на Ижевск в Удмуртии ввели режим ЧС, сообщил глава республики Александр Бречалов в Telegram-канале.
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"В Удмуртии до особого распоряжения введен режим чрезвычайной ситуации", — написал он.
Взрыв после падения БПЛА в Ижевске. Кадр видео из соцсетей
Взрыв после падения БПЛА в Ижевске. Кадр видео из соцсетей
Глава республики уточнил, что зона ЧС — территория пострадавшего предприятия. Населению запрещается мешать работе оперативных служб, создавать угрозу безопасности жизни и здоровью людей, распространять фейковые новости о возможности возникновения чрезвычайной ситуации.
Налет БПЛА на Ижевск
- Около 9:00 мск 1 июня одно из предприятий в Ижевске подверглось атаке дрона, там начался пожар.
- По последним данным, погибли три человека, еще 42 пострадали.
- Госпитализированы 35 человек, шестеро из них остаются в тяжелом состоянии.
- В Ижевск вылетел спецборт МЧС, которые заберет пострадавших в Москву.
- Открытое горение в цехе предприятия ликвидировали, идет проливка и разбор конструкций.
- Рядом с местом происшествия организовали пункт временного размещения для эвакуированных сотрудников, которые остались без связи и документов.
- Минздрав Удмуртии открыл горячую линию по информации о пострадавших: +7 (3412) 69-35-10.
- Республиканский клинический центр психического здоровья также запустил горячую линию для оказания помощи жителям города.
- В Ижевске отменили массовые мероприятия, запланированные на 1-2 июля.