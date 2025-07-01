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В Удмуртии ввели режим ЧС - РИА Новости, 01.07.2025
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19:30 01.07.2025 (обновлено: 20:45 01.07.2025)
https://ria.ru/20250701/udmurtiya-2026607068.html
В Удмуртии ввели режим ЧС
В Удмуртии ввели режим ЧС - РИА Новости, 01.07.2025
В Удмуртии ввели режим ЧС
После атаки беспилотников на Ижевск в Удмуртии ввели режим ЧС, сообщил глава республики Александр Бречалов в Telegram-канале. РИА Новости, 01.07.2025
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удмуртская республика (удмуртия)
ижевск
александр бречалов
происшествия
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САМАРА, 1 июл — РИА Новости. После атаки беспилотников на Ижевск в Удмуртии ввели режим ЧС, сообщил глава республики Александр Бречалов в Telegram-канале.&quot;В Удмуртии до особого распоряжения введен режим чрезвычайной ситуации&quot;, — написал он.Глава республики уточнил, что зона ЧС — территория пострадавшего предприятия. Населению запрещается мешать работе оперативных служб, создавать угрозу безопасности жизни и здоровью людей, распространять фейковые новости о возможности возникновения чрезвычайной ситуации.Налет БПЛА на Ижевск
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удмуртская республика (удмуртия)
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удмуртская республика (удмуртия), ижевск, александр бречалов, происшествия
Удмуртская Республика (Удмуртия), Ижевск, Александр Бречалов, Происшествия
В Удмуртии ввели режим ЧС

Бречалов: в Удмуртии после атаки БПЛА ввели режим ЧС до особого распоряжения

Пожар после падения БПЛА в Ижевске. Кадр видео из соцсетей
Пожар после падения БПЛА в Ижевске. Кадр видео из соцсетей - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
Пожар после падения БПЛА в Ижевске. Кадр видео из соцсетей
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САМАРА, 1 июл — РИА Новости. После атаки беспилотников на Ижевск в Удмуртии ввели режим ЧС, сообщил глава республики Александр Бречалов в Telegram-канале.
«

"В Удмуртии до особого распоряжения введен режим чрезвычайной ситуации", — написал он.

Взрыв после падения БПЛА в Ижевске. Кадр видео из соцсетей
Взрыв после падения БПЛА в Ижевске. Кадр видео из соцсетей - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
Взрыв после падения БПЛА в Ижевске. Кадр видео из соцсетей
Глава республики уточнил, что зона ЧС — территория пострадавшего предприятия. Населению запрещается мешать работе оперативных служб, создавать угрозу безопасности жизни и здоровью людей, распространять фейковые новости о возможности возникновения чрезвычайной ситуации.

Налет БПЛА на Ижевск

  • Около 9:00 мск 1 июня одно из предприятий в Ижевске подверглось атаке дрона, там начался пожар.
  • По последним данным, погибли три человека, еще 42 пострадали.
  • Госпитализированы 35 человек, шестеро из них остаются в тяжелом состоянии.
  • В Ижевск вылетел спецборт МЧС, которые заберет пострадавших в Москву.
  • Открытое горение в цехе предприятия ликвидировали, идет проливка и разбор конструкций.
  • Рядом с местом происшествия организовали пункт временного размещения для эвакуированных сотрудников, которые остались без связи и документов.
  • Минздрав Удмуртии открыл горячую линию по информации о пострадавших: +7 (3412) 69-35-10.
  • Республиканский клинический центр психического здоровья также запустил горячую линию для оказания помощи жителям города.
  • В Ижевске отменили массовые мероприятия, запланированные на 1-2 июля.
Пожар после падения БПЛА в Ижевске. Кадр видео из соцсетей - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
Семьям погибших при атаке в Удмуртии выплатят по полтора миллиона рублей
Вчера, 17:33
 
Удмуртская Республика (Удмуртия)ИжевскАлександр БречаловПроисшествия
 
 
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