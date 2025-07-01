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В Удмуртии объявили режим опасности атаки беспилотников
В Удмуртии объявили режим опасности атаки беспилотников - РИА Новости, 01.07.2025
В Удмуртии объявили режим опасности атаки беспилотников
Глава Удмуртии Александр Бречалов в своём Telegram-канаде сообщил о режиме опасности атаки БПЛА на территории региона. РИА Новости, 01.07.2025
2025-07-01T08:46:00+03:00
2025-07-01T08:46:00+03:00
2025-07-01T08:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
александр бречалов
безопасность
удмуртская республика (удмуртия)
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УФА, 1 июл - РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов в своём Telegram-канаде сообщил о режиме опасности атаки БПЛА на территории региона. "В Удмуртии объявлен режим опасности БПЛА. Все силы и средства в состоянии повышенной готовности", - написал он. Бречалов рекомендовал жителям в случае обнаружения беспилотника на улице не паниковать, спрятаться в ближайшем здании, подземном переходе или паркинге. "В транспорте. Выйдите из него и спрячьтесь в ближайшем укрытии. Если нет такой возможности – отойдите от окон, пригнитесь, закройте голову руками. В здании. Спуститесь как можно ниже, желательно в подвал или на паркинг. Не пользуйтесь лифтом дома. Спрячьтесь там, где нет окон, сядьте на пол", - написал Бречалов. Он пояснил, что нельзя пытаться сбить дрон и подбирать его обломки.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
удмуртская республика (удмуртия)
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александр бречалов, безопасность, удмуртская республика (удмуртия)
Специальная военная операция на Украине, Александр Бречалов, Безопасность, Удмуртская Республика (Удмуртия)
В Удмуртии объявили режим опасности атаки беспилотников
Глава Удмуртии Бречалов: в регионе объявлен режим опасности атаки беспилотников