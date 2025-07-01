https://ria.ru/20250701/udmurtija-2026439543.html

В Удмуртии объявили режим опасности атаки беспилотников

В Удмуртии объявили режим опасности атаки беспилотников - РИА Новости, 01.07.2025

В Удмуртии объявили режим опасности атаки беспилотников

Глава Удмуртии Александр Бречалов в своём Telegram-канаде сообщил о режиме опасности атаки БПЛА на территории региона. РИА Новости, 01.07.2025

2025-07-01T08:46:00+03:00

2025-07-01T08:46:00+03:00

2025-07-01T08:46:00+03:00

специальная военная операция на украине

александр бречалов

безопасность

удмуртская республика (удмуртия)

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УФА, 1 июл - РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов в своём Telegram-канаде сообщил о режиме опасности атаки БПЛА на территории региона. "В Удмуртии объявлен режим опасности БПЛА. Все силы и средства в состоянии повышенной готовности", - написал он. Бречалов рекомендовал жителям в случае обнаружения беспилотника на улице не паниковать, спрятаться в ближайшем здании, подземном переходе или паркинге. "В транспорте. Выйдите из него и спрячьтесь в ближайшем укрытии. Если нет такой возможности – отойдите от окон, пригнитесь, закройте голову руками. В здании. Спуститесь как можно ниже, желательно в подвал или на паркинг. Не пользуйтесь лифтом дома. Спрячьтесь там, где нет окон, сядьте на пол", - написал Бречалов. Он пояснил, что нельзя пытаться сбить дрон и подбирать его обломки.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

удмуртская республика (удмуртия)

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александр бречалов, безопасность, удмуртская республика (удмуртия)